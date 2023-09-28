«Новые Т-80 появятся через несколько месяцев»: во французской прессе оценили российское танкостроение

Новые Т-80 появятся через несколько месяцев. Это свидетельствует о значительных усилиях, предпринятых российскими властями для увеличения производства ВПК в рамках гораздо более долгосрочной стратегии, чем та, которую используют западные страны на Украине

Украинцы при поддержке западных стран пытаются выигрывать сражения. Русские хотят выиграть войну

Стала очевидной долгосрочная российская стратегия, основанная на мощном военно-промышленном инструменте