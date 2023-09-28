Военное обозрение
Войти Регистрация

«Новые Т-80 появятся через несколько месяцев»: во французской прессе оценили российское танкостроение

20
«Новые Т-80 появятся через несколько месяцев»: во французской прессе оценили российское танкостроение

Судя по видео, опубликованному несколько дней назад, завод в Калуге [ПАО «КАДВИ»] возобновил производство турбин для новых танков Т-80.


Новые Т-80 появятся через несколько месяцев. Это свидетельствует о значительных усилиях, предпринятых российскими властями для увеличения производства ВПК в рамках гораздо более долгосрочной стратегии, чем та, которую используют западные страны на Украине

- отмечается в издании Meta-defense.

Как указывается, Владимир Зеленский изо всех сил пытается получить помощь с Запада, необходимую для проведения военных операций. Тем самым его планы носят сиюминутный характер и ограничены лишь несколькими месяцами. При этом Россия мыслит более длительными сроками.

Украинцы при поддержке западных стран пытаются выигрывать сражения. Русские хотят выиграть войну

- говорится во французской прессе.

Москва предпочла полагаться на значительное превосходство, которое дает ее оборонная промышленность над противником. Согласно оценке автора, сегодня в месяц оборонка выдает 30-35 танков: это ОБТ, доведенные до уровня Т-72Б3М и Т-80БВМ, и Т-90М как новой постройки, так и полученные в ходе модернизации. С учетом развертывания производства новых Т-80 на «Уралвагонзаводе» этот показатель возрастет на 20 единиц. В итоге российский ВПК будет выпускать около 50 танков различных типов в месяц.

Стала очевидной долгосрочная российская стратегия, основанная на мощном военно-промышленном инструменте

- поясняет автор.

С его слов, на Западе любят обращать внимание на встречающиеся на поле боя Т-55/62, рассуждая о плохом состоянии российского парка техники. Однако на самом деле среди поврежденных и уничтоженных танков ВС РФ растет доля современных российских ОБТ, что свидетельствует об увеличении процента их участия в боях и в целом присутствия на ТВД.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Маз
    Маз Сегодня, 11:10
    -8
    Это прекрасно, шо он у нас есть -Т-80, но стоит он в восемь-десять раз дороже Т72б3м. СЕйчас Лучше иметь десять семьдесят двоек, чем один Т80. И слышно его очень далеко .
    1. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 11:14
      +4
      Вот как раз его то и не особо слышно, так свистит себе не особо громко
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:19
      -2
      Французский эксперт: так себе.
      Была информация, что у нас сейчас работает 12 танковых завода. Получается, что каждый танковый завод выпускает по три танка в месяц. laughing lol wassat
      Уверен, что один УВЗ больше танков в месяц выпускает.
      Впрочем, это очень хорошо, что французские фашисты нас недооценивают. Будет шикарный сюрприз для них.
    3. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 11:23
      0
      Может все же, двигатель на Т-80 стоит в 8-10 раз дороже двигателя на Т-72.а это как говорят в Одессе: большая разница.
    4. Hagen
      Hagen Сегодня, 11:47
      0
      Цитата: Маз
      И слышно его очень далеко .

      С кормы. А с фронта не очень, но вы, видимо, его особо не встречали... Да и с ценой вы лишку "загнули" laughing
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:19
    +4
    Что характерно, спереди кроме лязга гусениц - тишина. Курсантами в октябре на полевом выходе после тактики по первому снежку решили сапоги юфтевые посушить на выхлопном коллекторе, не снимая. Сначала ничего, а потом дошло...., у одного кожаные раструбы сапог так сели вокруг ног, что пришлось резать, без ожогов не обошлось. Меры безопасности, однако, соблюдать надо. Опыт мать ошибок трудных.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:26
      +1
      Цитата: Uprun
      Меры безопасности, однако, соблюдать надо. Опыт мать ошибок трудных.

      А ещё ныне распространены ПТР с головкой наведения именно на тепло...
      И дроны с тепловизорами на раз передают координаты целей...
    2. Игораш
      Игораш Сегодня, 11:30
      0
      Никакого лязга гусениц нет...благодоря резиновым подушкам на гусеницах....
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 11:43
        0
        Больше скажу, что там резина по резине, а не так как на Т-64 метал по металлу. Только лязг издают гусеницы, поскольку траки соединены пальцами, вот они-то родимые и издают звук.
      2. Hagen
        Hagen Сегодня, 11:53
        0
        Цитата: Игораш
        Никакого лязга гусениц нет

        Народ видимо видел и слышал эти танки у боксов на бетоне. Там "гусли" бренчат. В поле совсем иное. А вот по тепловому следу стоит согласиться. На счет сушки сапог не знаю, а вот от танковой зимней куртки от комбеза у бестолкового м-в при попытке подсушить после "перегазовки" только воротник оставался. laughing
  3. VOENOBOZ
    VOENOBOZ Сегодня, 11:24
    0
    Вопрос в заводских линиях, нет смысла перестраивать под т72, нужно запустить т80. Да и с финами как говорить. Всё на будущее. Так наверное.
  4. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 11:28
    +1
    российский ВПК будет выпускать около 50 танков различных типов в месяц.

    Небольшая справка
    Во время боев за Сталинград Германия производила 500 танков в месяц, СССР — 2200. Гитлер считал это невозможным.
    Великий поклон гадам либерас...там во главе с Гайдаром и Чубайсом, уничтоживших в лихие 90-е большую часть нашего ВПК. Теперь 50 танков в месяц - огромное достижение и можно радоваться, что супостат производит столько же или даже меньше... О 100-200-1000 танков в месяц можно даже не заикаться, равно как и о 100-200-1000 самолетах в месяц.
    Надеюсь, что, хоть, стрелковое оружие производим не по 50 шт. в месяц.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:30
    +1
    «Новые Т-80 появятся через несколько месяцев»: во французской прессе оценили российское танкостроение

    А в это время:
    На Украине заявили, что использование танков Abrams станет сюрпризом для РФ

    Что тут скажешь?
    Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.

    © М.Е. Салтыков-Щедрин
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:31
    +1
    1982 г.ГСВГ г Галле узел связи при штабе дивизии ,ближе к ночи.Достал звук " вертолёта" с отдельного танкового батальона.Поднимаюсь на второй этаж - подхожу к окну,думаю что сейчас увижу вертолёт ,а вот фигушки вижу танк! И прикол в чём ,для секретности его выгнали из бокса и чтобы ни кто его не увидел с космоса его загнали под брезентовый навес и не подумали, что звук турбины немцам спать не даёт.Не звук а песня.Мурманчанам везёт - каждый год на параде 9 мая они видят кто идёт на взлёт и слышат этот звук,вроде всегда 4 танка выделяют.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:32
    +3
    Украинцы при поддержке западных стран пытаются выигрывать сражения. Русские хотят выиграть войну
    А хорошо сказал.
  8. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 11:33
    +1
    30 танков в мес. , Т-80 на УВЗ, а не в Омске .. Очередная западная почиталка от заумно-тупого писаки
  9. Романенко
    Романенко Сегодня, 11:39
    0
    Владимир Зеленский изо всех сил пытается получить помощь с Запада, необходимую для проведения военных операций. Тем самым его планы носят сиюминутный характер

    Да куда ему на перспективу то планировать? Либо свои придушат в скорости, либо наши откалибруют или откинжалят в крысинной норе.
  10. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 11:46
    +1
    А где Армата-то? laughing
    ____________________
    1. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 11:55
      0
      Ждет, когда Су-57 завоюет превосходство в воздухе и очистит небо, а гаубицы «Коалиции» уничтожат укрепления, затем «Т-14» будут атаковать.
  11. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 12:04
    0
    Прекрасно разведки стран НАТО знаю , что сейчас в России выпуск около 100 танков в месяц, включая восстановление из резерва. Но вынуждены врать, что бы избежать ответа на вопрос- А как вы планировали операцию против России, если все страны НАТО в год способны восстанавливать из резерва около 100 танков, а новых совсем не строите? А как они их восстанавливают, показывает пример с 10 Леопардами и отказом Украины их принять. Ясно, что планировали Блицкриг-2, но не срослось.