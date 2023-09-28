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ВСУ отчитались о сбитых и пропущенных российских ударных дронах

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ВСУ отчитались о сбитых и пропущенных российских ударных дронах

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ отчитались о сбитых и пропущенных минувшей ночью российских ударных дронах. Беспилотники-камикадзе «Герань-2» там упорно называют иранскими БПЛА Shaheed-136/131.

Согласно данным украинских военных, всего в атаках приняло участие 44 ударных дрона, из которых было сбито 34. Несложная арифметика показывает, что десять достигли целей.

Примечательно, что данные ВС ВСУ подтверждает и администрация Кировоградской области, зазывая точно такие же цифры. Это означает, что украинские военных, называя свои цифры, имели в виду только один регион, хотя в местных СМИ и пабликах сообщалось о российских ударах БПЛА как минимум в пяти областях. Помимо Кировоградской, сообщалось об атаках на объекты в Черкасской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях, которые продолжались около четырех часов. Это означает, что ночные удары россиян не ограничились 44 беспилотниками.

Стоит обратить внимание еще на ряд деталей. Глава Кировоградской обладминистрации, не раскрывая, куда конкретно прилетели российские дроны, сообщил, что никто не пострадал, а объекты гражданской инфраструктуры не были повреждены. Но как минимум десять дронов куда-то попали. Исходя из элементарной логики, можно предположить, что они поразили военные объекты, о которых чиновник умолчал по соображениям секретности или из-за других причин.

В украинской прессе также сообщалось, что часть российских дронов атаковала объекты на побережье, направляясь к ним со стороны акватории Черного моря. Они летели в сторону Одессы, Коблево и Измаила.
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:59
    +1
    Пусть так, хоть элементарной арифметике за полтора года научили кеклов, 2+2 не 6.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:06
    0
    Вопрос цены. Что дешевле? Герань или ср-ва её поражения ПВО ВФУ? Если Герань - то каждая сбитая это всё равно победа.
  3. Sandy Andy
    Sandy Andy Сегодня, 11:06
    0
    Расцвела герань по Украине... Тут главное никого не забыть, не обойти, чтобы всём досталось.
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 11:08
    -2
    Считают они также четко как и наш Конашенков. Верить в их данные попросту глупо. В реальности бчера был серьезный налет и были конкретные попадания.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:15
    +1
    никто не пострадал, а объекты гражданской инфраструктуры не были повреждены
    Что подтверждает поражение военных объектов.
    летели в сторону Одессы, Коблево и Измаила
    Думаю завтра узнаем куда результативно прилетели.