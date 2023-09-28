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Американский журналист: Вступить в ЕС Украине могут помешать польские консерваторы

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Американский журналист: Вступить в ЕС Украине могут помешать польские консерваторы

Отношения Украины с Польшей, которая в начале украинского конфликта находилась чуть ли не впереди всей Европы, призывая поддержать Киев и ополчиться против Москвы, в последнее время становятся всё сложнее.


Это происходит на фоне сокращения Варшавой военных поставок Украине и её запрета на ввоз украинского зерна.

А по словам обозревателя американского издания Foreign Policy Пола Хокеноса, эти отношения могут ещё более осложниться, если в Варшаве к власти придут консерваторы. Журналист отметил, что в этом случае под угрозой окажется и вступление Украина в Евросоюз, и положение украинских беженцев.

Хокенос считает, что это может произойти в случае союза на выборах в Польше партий Права и справедливости и Конфедерации свободы и независимости, являющимися более националистически настроенными.

Это может оборвать путь Украины в ЕС

- сказал журналист.

По словам Хокеноса, ультраправая партия Конфедерация свободы и независимости не скрывает свое негативное отношение к Украине и многочисленным украинским беженцам.

Напомним, что ранее Зеленский на Генассамблее ООН говорил о фальшивых друзьях, намекая на Польшу. В ответ польский премьер Моравецкий потребовал воздержаться Киев от подобных высказываний.
Использованы фотографии:
img.freepik.com
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:23
    0
    в этом случае под угрозой окажется и вступление Украина в Евросоюз, и положение украинских беженцев
    Странно, что они продолжают говорить о вступлении в ЕС страны, на территории которой идет война. Понятно, что пока это морковка, но говорят постоянно делая серьезное лицо и многообещающе подмигивая. Положение с украинскими беженцами в Польше уже сегодня осложняется. С 2024 г Варшава полностью прекращает их финансовую поддержку о чем было заявлено на официальном уровне. Кто похитрее уже сегодня пытаются перебраться в Германию, которая тоже грозится закрыть границы с Польшей.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:29
      0
      От перемены мест слагаемых сумма не меняется, на окраину точно не поедут, тактикой мелких групп начнут дальше просачиваться в ЕС, тем более пшеки первыми заявили, что хлопцев призывного возраста могут и депортировать в неньку.
  2. vet
    vet Сегодня, 11:40
    +3
    Да кому нужны украинцы в ЕС? Даже смешно. Сербов и турок сколько уже мурыжат? Это недостижимая "морковка" к которой украм нужно непрерывно бежать, убивая при этом русских солдат и уничтожая русскую культуру в русскоязычных городах
    1. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 11:58
      0
      Тут соглашусь, Евросоюзу не нужны украинские коррумпированные олигархи, обычные, серые укропы нужны Америке для выполнения своих приказов на поле боя, а Польше нужна территория Украины, желательно без украинцев.