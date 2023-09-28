Американский журналист: Вступить в ЕС Украине могут помешать польские консерваторы

Это может оборвать путь Украины в ЕС

Отношения Украины с Польшей, которая в начале украинского конфликта находилась чуть ли не впереди всей Европы, призывая поддержать Киев и ополчиться против Москвы, в последнее время становятся всё сложнее.Это происходит на фоне сокращения Варшавой военных поставок Украине и её запрета на ввоз украинского зерна.А по словам обозревателя американского издания Foreign Policy Пола Хокеноса, эти отношения могут ещё более осложниться, если в Варшаве к власти придут консерваторы. Журналист отметил, что в этом случае под угрозой окажется и вступление Украина в Евросоюз, и положение украинских беженцев.Хокенос считает, что это может произойти в случае союза на выборах в Польше партий Права и справедливости и Конфедерации свободы и независимости, являющимися более националистически настроенными.- сказал журналист.По словам Хокеноса, ультраправая партия Конфедерация свободы и независимости не скрывает свое негативное отношение к Украине и многочисленным украинским беженцам.Напомним, что ранее Зеленский на Генассамблее ООН говорил о фальшивых друзьях, намекая на Польшу. В ответ польский премьер Моравецкий потребовал воздержаться Киев от подобных высказываний.