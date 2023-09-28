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Американская пресса: У Госдепа и Пентагона различаются точки зрения на военную поддержку Украине

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Американская пресса: У Госдепа и Пентагона различаются точки зрения на военную поддержку Украине

Государственный департамент США и Пентагон "движутся с разной скоростью" в вопросах, касающихся обеспечения военной поддержки Украине. Точки зрения ведомств в вопросах поставок вооружений различаются.


Как сообщает американское издание Politico, вследствие разных оценок участия США в поддержке Украины, существует некоторая рассогласованность ключевых ведомств в ряде принципиальных вопросов.

По оценке цитируемого изданием одного из высокопоставленных представителей американской администрации, Госдеп ищет возможности в то время, как Пентагон рассматривает потенциальные угрозы.

В Пентагоне требуют внимательного рассмотрения плюсов и минусов при принятии решений, основываясь на том, что конечном итоге ответственность лежит на военных. Одним из недавних примеров возникновения разногласий стало решение о поставках украинской армии ракет ATACMS. Пентагон долго сопротивлялся этому решению, обосновывая это ограниченными запасами ракет этого типа в арсеналах армии США.

Кроме того, в американском военном ведомстве стремятся избежать возможного прямого конфликта с обладающей ядерными вооружениями Россией. В Пентагоне неоднократно высказывались опасения относительно возможной эскалации глобального конфликта с учетом потенциальных угроз со стороны России.

Однако, сменивший Мили на должности главы американского Генштаба генерал ВВС Браун и его заместитель Олвин являются последовательными сторонниками поставок боевикам киевского режима истребителей F-16 и современных беспилотников.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase
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4 комментария
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:21
    0
    Если вспомнить недавнее заявление Украины где она просит дальнобойные ракеты в том числе, чтобы бахнуть по Сирии и Ирану, а утку про "украинскую яхту" теперь знает весь мир, руками украинцев США могут делать много чего интересного. Вот это я понимаю уровень внешней политики государства.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 11:43
      0
      Цитата: Копчёный
      руками украинцев США могут делать много чего интересного

      Цитата: Копчёный
      Вот это я понимаю уровень внешней политики государства.

      Политики сейчас нет - идет передел мира, пересмотр итогов 2-й мировой.. какая уж тут политика? Драчка за рынки сырья и сбыта..
      К слову, о пересмотре итогов 2-мировой - Бурные овации в парламенте Канады..Израиль как государство - вообще ни как не отреагировал. В СМИ Израиля не прошла подобная инфа, не выступил МИД с осуждением... И Вот новая порция передела - - Премьер Израиля Нетаньяху сообщил всему миру, что Гитлер не хотел убивать евреев. Что его просто заставили. Премьер-министр заявил на Всемирном сионистском конгрессе, что Гитлер хотел изгнать евреев, но верховный муфтий Иерусалима Хадж Амин аль-Хусейни убедил его их уничтожить.

      Переломные времена - они такие!
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 12:10
        0
        Поискал. 2015 год это был, шуму было много и как сейчас принято, у всех народов своя история.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    -1
    Госдеп ищет возможности в то время, как Пентагон рассматривает потенциальные угрозы.
    Т.е. Госдеп ищет где и с каких складов еще что-то взять, а Пентагон противится этому ссылаясь на нац безопасность в результате непродуманного расхода из собственных запасов. А в итоге все же договариваются и поставки оружия продолжаются.