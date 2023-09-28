Американская пресса: У Госдепа и Пентагона различаются точки зрения на военную поддержку Украине

Государственный департамент США и Пентагон "движутся с разной скоростью" в вопросах, касающихся обеспечения военной поддержки Украине. Точки зрения ведомств в вопросах поставок вооружений различаются.
Как сообщает американское издание Politico, вследствие разных оценок участия США в поддержке Украины, существует некоторая рассогласованность ключевых ведомств в ряде принципиальных вопросов.
По оценке цитируемого изданием одного из высокопоставленных представителей американской администрации, Госдеп ищет возможности в то время, как Пентагон рассматривает потенциальные угрозы.
В Пентагоне требуют внимательного рассмотрения плюсов и минусов при принятии решений, основываясь на том, что конечном итоге ответственность лежит на военных. Одним из недавних примеров возникновения разногласий стало решение о поставках украинской армии ракет ATACMS. Пентагон долго сопротивлялся этому решению, обосновывая это ограниченными запасами ракет этого типа в арсеналах армии США.
Кроме того, в американском военном ведомстве стремятся избежать возможного прямого конфликта с обладающей ядерными вооружениями Россией. В Пентагоне неоднократно высказывались опасения относительно возможной эскалации глобального конфликта с учетом потенциальных угроз со стороны России.
Однако, сменивший Мили на должности главы американского Генштаба генерал ВВС Браун и его заместитель Олвин являются последовательными сторонниками поставок боевикам киевского режима истребителей F-16 и современных беспилотников.