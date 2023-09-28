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ФСБ России задержала в Севастополе агента украинской военной разведки

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ФСБ России задержала в Севастополе агента украинской военной разведки

На территории Севастополя был задержан мужчина, являющийся агентом украинской спецслужбы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности Российской Федерации.


Задержанный признался в том, что он был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины. По словам вражеского агента, он уехал из Российской Федерации в другую страну. Там он познакомился с человеком, оказавшимся оперативным сотрудником украинской военной разведки. Он его завербовал. Далее задержанный вернулся в Россию и приехал в Крым, в Севастополь.

Здесь агенту предстояло заниматься разведывательной деятельностью. Для этого он устроился на работу копать окопы на севере полуострова. Затем задержанный передал информацию о фортификационных сооружениях российских войск украинской стороне.

По признанию задержанного, он понимал, что данные, которые он собирает, будут использованы против Российской Федерации. Но это его не интересовало, так как он руководствовался совсем иными целями, вероятно – материальными соображениями и симпатиями к нацистскому режиму Украины.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму гражданина России, выходца из Краснодара, который собирался перейти на сторону ВСУ и для этого пытался выехать с территории Крымского полуострова в Херсонскую область, откуда добраться до украинских позиций.
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9 комментариев
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  1. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 11:32
    +6
    Ох, сколько гадов в России развелось. Ловят, ловят и выловить не могут.
    Видать, мера ответственности за предательство слишком меленькая и нужно возвращать смертную казнь.
    Какой может быть мораторий на смертную казнь во время войны!????
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:39
      +3
      Мера ответственности слишком маленькая,превентивных мер слишком мало. Бежавшая шушера и навальное стадо - потенциальные террористы. Статья Караганова о примении ЯО вызывает дикий вой в общественности, которая, потягивая с трубочки латте, предпочитает гибель наших ребят от рук непрерывно ползущих тварей. Это ведь тоже потенциальные кандидаты на волшебный пинок,который до сих пор не происходит.
      Мораторий на смертную казнь упрямо поддерживает Гарант и переизбранный глава конституционного суда Зорькин.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:34
    +1
    Вербуют на компромате и склонных к излишествам всяким нехорошим (голосом Г. Вицина).
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:37
      +1
      Не факт, может из за любви к прекрасному. Вон как персонаж из классики:
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 12:08
      0
      Цитата: Uprun
      Вербуют на компромате и склонных к излишествам всяким нехорошим (голосом Г. Вицина).

      Тут ключевое, если верить статье:
      По словам вражеского агента, он уехал из Российской Федерации в другую страну. Там он познакомился с человеком, оказавшимся оперативным сотрудником украинской военной разведки. Он его завербовал.

      Основы вербовки, склонению к конфиденциальному сотрудничеству будущего осведомителя/агента, одинаковы для служб ведущих ОРД во всем мире:
      идейно-политическая (патриотическая);
      компрометирующая;
      материальное вознаграждение;
      морально-психологическая (личная заинтересованность).

      what Хорошего будущего агента, пока как кандидата на вербовку, некоторое время проверяют, определяют основание для его вербовки, методы постепенного привлечения или прямого предложения (но предварительно проверив).
      Этот "пострел", который везде успел, скорее был инициативником, т.е. возможно сам искал контакты, мне думается основа - мат. вознаграждение или личная заинтересованность, качество такого агента - одноразовый материал, для получения не особо важной информации.
      Сложно искать иных агентов, которых вербовали целенаправленно, исходя из необходимости иметь такого агента имеющего доступ к определенной информации (например куратор формирует агентурную сеть на предприятиях рособороны), их берегут и обучают методами и приемам конспирации.
      Про поимку таких агентов, нам скорее всего не сообщат.
  3. Бюрер
    Бюрер Сегодня, 11:37
    0
    Лучше работать стали или больше агентов развелось?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:40
    +3
    Задержание очередного агента украинских спецслужб к сожалению становится обыденностью. Их задерживают, а они продолжают плодится. Это сколько же мрази осело в России включая коренных жителей и начало всплывать с началом СВО. Сажать - не пересажать. Хотя многие за то, чтобы радикально зачистить.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:43
    0
    Уехал-познакомился -завербовал Ну так легко и просто. От этой простой цепочки очень действенна высшая мера, м.б.даже на месте.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:08
    0
    Белоленточная либероидная шушера и подросшие навальнята это благодатная почва для поиска и взращивания предателей Родины. Показательные процессы с освещением их в СМИ, а также суровые наказания вкупе с усилением работы спецслужб должны принести хороший результат.