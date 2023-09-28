ФСБ России задержала в Севастополе агента украинской военной разведки

На территории Севастополя был задержан мужчина, являющийся агентом украинской спецслужбы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности Российской Федерации.Задержанный признался в том, что он был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины. По словам вражеского агента, он уехал из Российской Федерации в другую страну. Там он познакомился с человеком, оказавшимся оперативным сотрудником украинской военной разведки. Он его завербовал. Далее задержанный вернулся в Россию и приехал в Крым, в Севастополь.Здесь агенту предстояло заниматься разведывательной деятельностью. Для этого он устроился на работу копать окопы на севере полуострова. Затем задержанный передал информацию о фортификационных сооружениях российских войск украинской стороне.По признанию задержанного, он понимал, что данные, которые он собирает, будут использованы против Российской Федерации. Но это его не интересовало, так как он руководствовался совсем иными целями, вероятно – материальными соображениями и симпатиями к нацистскому режиму Украины.Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму гражданина России, выходца из Краснодара, который собирался перейти на сторону ВСУ и для этого пытался выехать с территории Крымского полуострова в Херсонскую область, откуда добраться до украинских позиций.