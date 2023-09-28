Появились кадры вхождения азербайджанской полиции в Степанакерт в Нагорном Карабахе

В Степанакерте, бывшем столицей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, на улицах появились сотрудники полиции Азербайджана. Кадры с азербайджанскими полицейскими уже публикуют Telegram-каналы.На опубликованных кадрах мы видим, как по улицам Степанакерта проезжают автомобили подразделений и служб азербайджанской полиции. Полицейские Азербайджана заступят для несения службы на территории бывшей столицы непризнанной республики.Напомним, что в результате азербайджанской военной операции, продолжавшейся чуть более суток, Нагорный Карабах был вынужден капитулировать. После этого началось массовое бегство армянского населения в соседнюю Армению. К настоящему времени Нагорный Карабах покинули десятки тысяч человек.Сегодня президентом Нагорно-Карабахской Республики Самвелом Шахраманяном был подписан официальный указ о прекращении существования Республики Арцах с 1 января 2024 года.До этого времени прекратят свое функционирования структуры власти непризнанной республики, а жителям предстоит самостоятельно решить свою судьбу – или оставаться в Карабахе, участвуя в т.н. «реинтеграции», проводимой азербайджанскими властями, или уехать в Армению, либо в другие государства.Огромное количество беженцев из Нагорного Карабаха свидетельствует о том, что большинство армянского населения в регионе более проживать не собирается. Хотя азербайджанские власти гарантировали безопасность армянскому населению, в Нагорном Карабахе заявлениям официального Баку, по понятным причинам, не склонны доверять.