Военное обозрение
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Появились кадры вхождения азербайджанской полиции в Степанакерт в Нагорном Карабахе

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Появились кадры вхождения азербайджанской полиции в Степанакерт в Нагорном Карабахе

В Степанакерте, бывшем столицей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, на улицах появились сотрудники полиции Азербайджана. Кадры с азербайджанскими полицейскими уже публикуют Telegram-каналы.


На опубликованных кадрах мы видим, как по улицам Степанакерта проезжают автомобили подразделений и служб азербайджанской полиции. Полицейские Азербайджана заступят для несения службы на территории бывшей столицы непризнанной республики.

Напомним, что в результате азербайджанской военной операции, продолжавшейся чуть более суток, Нагорный Карабах был вынужден капитулировать. После этого началось массовое бегство армянского населения в соседнюю Армению. К настоящему времени Нагорный Карабах покинули десятки тысяч человек.

Сегодня президентом Нагорно-Карабахской Республики Самвелом Шахраманяном был подписан официальный указ о прекращении существования Республики Арцах с 1 января 2024 года.


До этого времени прекратят свое функционирования структуры власти непризнанной республики, а жителям предстоит самостоятельно решить свою судьбу – или оставаться в Карабахе, участвуя в т.н. «реинтеграции», проводимой азербайджанскими властями, или уехать в Армению, либо в другие государства.


Огромное количество беженцев из Нагорного Карабаха свидетельствует о том, что большинство армянского населения в регионе более проживать не собирается. Хотя азербайджанские власти гарантировали безопасность армянскому населению, в Нагорном Карабахе заявлениям официального Баку, по понятным причинам, не склонны доверять.
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12 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:47
    -1
    Очень плохо. Как бы оно ни было, но полиция в Арцахе должна быть из местных армян. Тогда Арцах смог бы войти в Азербайджан как Чечня, которая в составе РФ.
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 11:51
      +5
      Вероятно, Азербайджан не хочет, чтобы Арцах входил как Чечня в РФ
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 12:00
        +2
        Цитата: сорок восьмой
        Вероятно, Азербайджан не хочет, чтобы Арцах входил как Чечня в РФ

        И правильно делает. Зачем ему бесконечная головная боль под носом?
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 12:13
      0
      Цитата: Румaтa
      Очень плохо. Как бы оно ни было, но полиция в Арцахе должна быть из местных армян.

      Угу... а потом эта полиция расширится, превратится в ополчение - и всё начнётся заново.
      Комплектование правоохранительных органов по национально-территориальному принципу - прямой путь к национализму и сепаратизму. Это уже проходили и в СССР, и в Югославии.
  2. pavel.tipingmail.com
    pavel.tipingmail.com Сегодня, 11:49
    -1
    С Нагорным Карабахом произошло то, что должно было произойти с Крымом и Донбассом, по замыслам украинских властей.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:05
      0
      Цитата: pavel.tipingmail.com
      С Нагорным Карабахом произошло то, что должно было произойти с Крымом и Донбассом, по замыслам украинских властей.

      "Проект Арцах", это не Армения придумала, а армянские диаспоры находящиеся за пределами Армении с подач США и их союзников. Карабах стал гнойным нарывом, так как запад там играл свою игру, а сама Армения, ни геополитически, ни экономически мировой роли не играет. При такой ситуации, Арцах мешал России, Турции, Ирану и конечно Азербайджану. Сейчас все стало на свои места, Карабах стал территорией Азербайджана, Армения стала как и была, мелкой региональной республикой, не играющей никакой роли на мировой арене. Тем более, что она экономически полностью зависит от России.
      Сегодня Путин по просьбе Пашиняна имел с нм разговор (если Путин с кем то не хочет говорить, как с Зеленским и Макроном, он трубку не снимамет ).
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:50
    +1
    А почему армяне бегут из Карабаха ? Их там что массово расстреливают на площадях или депортируют ? Может они вспомнили как сами поступали с азербайджанцами в 1991-92 гг и на себе это примерили ? Нет плохих народов, и при соблюдении законов Азербайджана им ничего не угрожает. Не слышал, что в современном Азербайджане притесняли какие-то народности. Азербайджан в отличии от Армении многонационален. Пишу это не в чью-то защиту, а по факту бытия.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 11:56
      -3
      Ага, ничего не угрожает... Раз они не смогли защитить свою землю, значит теперь это уже не их земля и жить там будут те, кто эту землю смог забрать.
      Советую пересмотреть и перечитать события первой Карабахской войны, тогда еще был СССР и никто не мог ожидать такого... А сейчас целый ряд политиков Армении вошли в историю как капитулянты. Как Пашинян ходил с рюкзаком по площадям, скоро все забудут. А тот факт, что он слил Арцах ему будут помнить всегда. У нас такой Хрущев был, который Крым подарил Украине.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 12:04
        0
        Что вы мне предлагаете узнать из пересмотренного ? Конфликт закончен, Президент Армении признал право Азербайджана над Карабахом, Азербайджан вводит полицию (не карателей), повторяю я не слышал притеснений в Азербайджане нацменьшинств. Теперь я вам посоветую (ну раз вы любите советы раздавать) назвать мне хоть одного руководителя сельского поселения или города в Армении не армянина ? Это на 100 % моно государство.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:08
        +1
        Цитата: Михаил-Иванов
        Раз они не смогли защитить свою землю, значит теперь это уже не их земля и жить там будут те, кто эту землю смог забрать.

        Но как то они жили спокойно в Азербайджане до 1994 года, могли бы и дальше жить.
    2. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 12:07
      0
      Не слышал, что в современном Азербайджане

      Тогда может сможете пояснить в чем заключалась необходимость разрушения древнего армянского кладбища, являющегося объектом культурного наследия ЮНЕСКО лет 20 назад? То есть уже в 21 веке. Национальная рознь страшная штука. И нас (русских и украинцев) она теперь тоже не минула. К сожалению.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 12:12
        0
        Вы сами ответили на свой вопрос. Была единая Держава где не заморачивались какой ты национальности, видимо так и Победили в ВОВ, как только с подачи вороватых местных элит вспомнили про свои древние корни так национализм затмил разум.