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ISW: Россия сможет закупить у Ирана дальнобойные ракеты из-за истечения срока действия ограничений Совбеза ООН

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ISW: Россия сможет закупить у Ирана дальнобойные ракеты из-за истечения срока действия ограничений Совбеза ООН

Эксперты из американского Института изучения войны считают, что Россия уже в ближайшем будущем сможет беспрепятственно закупать дальнобойные ракеты у Ирана, чтобы применять их в ходе СВО.


Аргументом в пользу вышеупомянутого утверждения является то, что уже в начале следующего месяца истекает срок ограничений на экспорт Тегераном соответствующей продукции и закупку ракетных технологий за рубежом, обусловленных резолюцией Совбеза ООН. Кроме того, аналитики, со ссылкой на израильскую и украинскую разведки пишут, что Москва уже давно пытается приобрести у Ирана баллистические ракеты «Фатех-110» и «Золфагар».

В материале говорится, что данные ракеты были продемонстрированы главе Минобороны РФ Сергею Шойгу на августовском форуме «Армия-2023». При этом предварительные договоренности об их поставках между Тегераном и Москвой якобы были заключены еще осенью прошлого года.

Эксперты из ISW подчеркивают, что Иран на сегодняшний день обладает самым разнообразным арсеналом ракет среди стран Ближнего Востока. При этом Россия якобы нуждается в поставках такого вооружения, так как украинские военные неоднократно заявляли, что ВС РФ исчерпали свои запасы еще вначале конфликта и теперь ищут способы решения проблемы с дефицитом дальнобойных ракет.

Стоит отметить, что подобные выводы американские аналитики делают на фоне регулярных ракетных атак ВС РФ на военные объекты противника. Причем нередко они приходятся на западные области Украины, что никак не согласуется с версией об исчерпании наших запасов дальнобойных ракет.

Касательно Ирана и истечения срока ограничительной резолюции Совбеза ООН, в ISW считают, что Тегеран теперь сможет значительно расширить свою ракетную программу благодаря возможности приобретения необходимых технологий и компонентов. В частности, перхлората аммония, необходимого для твердотопливных ракет, который Иран может закупить у Китая.
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8 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:48
    +3
    А РФ просто выйти из ограничений гнилой ООН слабо?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:52
      0
      Слабо - это обычно про отсутствие мозгов. А реальность - это настроить против себя глобальный Юг Африку и Восток. Всех нейтралов.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 12:02
        0
        Практика показывает обратное! Россия активно работает в Африке и наращивает объемы торговли с Китаем и Индией. Это факты и цифры! Остальное либеральные рассуждения о непонятной опасности. Хуже чем сейчас все равно уже не будет, это пора осознать и действовать исключительно в своих интересах, а не оглядываясь на организацию которая ни одной войны не смогла предотвратить...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:56
      0
      Лично мне в этой ситуации немного непонятно и стыдно от того, что Россия сама не способна произвести вооружение в нужном количестве, я много лет смотрел на военные парады и диктор говорил о мощи и уникальности российского вооружения, так почему тот же "искандер" только на параде ? Он же выше по характеристикам иранской ракеты. При всем этом огромная благодарность Ирану и КНДР, что подставляют плечо помощи несмотря на то что мы в ООН проголосовали за санкции против них. Как права русская пословица, зря плевали в колодец, вот и пришлось водицы от туда испить.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:49
    +2
    Серьезно, мы до сих пор их придерживаемся? тухлая у нас элита все таки.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:50
    0
    Ирану нужно срочно вооружаться, зелебоба ополчился, грозит.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:57
    +1
    Истекает срок?!
    Ну, наконец-то! Счастье-то какое?!...
    Серьёзно?
    Это единственное, что сдерживает Россию делать то, что ей сейчас выгодно?.
    Может лучше сразу в госпеде разрешения спросить?
  5. vet
    vet Сегодня, 12:00
    0
    Докатился Путин - выпрашивает оружие у Ирана и Северной Кореи! Как трудились наши отцы и деды, чтобы страна стала сверхдержавой. И все достижения нескольких поколений советских людей Ельцин и его наследник Путин спустили в унитаз.