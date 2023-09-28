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Министр по делам иммиграции Канады призвал обнародовать документы о пребывании нацистов в стране

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Министр по делам иммиграции Канады призвал обнародовать документы о пребывании нацистов в стране

Не утихает скандал, связанный с чествованием «ветерана» СС Ярослава Хунки (Гунько), служившего в дивизии «Галиция» (также известна как «Галичина»), в парламенте Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на то, что всю вину за приглашение военного преступника в парламент взял на себя ушедший из-за этого в отставку спикер палаты общин Энтони Рота, канадская оппозиция, общественность, в том числе в других странах, требуют отставки правительства вместе с премьер-министром Джастином Трюдо, который также бурно аплодировал эсэсовцу.


После некоторого молчания Трюдо был вынужден принести извинения за чествование «ветерана» СС, назвав это «большой ошибкой». При этом канадский премьер привычно заявил, что приглашенные на заседание якобы не обладали достаточной информацией о прошлом Хунку. Еще более издевательски извинение Трюдо звучали с учетом того, что принес он его евреям, полякам, цыганам и... членам ЛГБТ-сообщества. Народы СССР среди жертв нацизма канадский премьер даже не упомянул.

Однако, судя по всему, отделаться одними извинениями канадским официальным лицам и политикам не удастся. В мировой прессе, в том числе в самой Канаде, бурно обсуждается тема, что после окончания Второй мировой войны именно это североамериканское государство стало главным прибежищем для сотен, если не тысяч, нацистских преступников, сумевших таким образом избежать заслуженного наказания за античеловеческие деяния. Все громче звучат призывы и даже требования к Оттаве обнародовать документы по этой теме.

Продолжать игнорировать эти требования, которые звучат и от самих канадцев, в правительстве уже не могут. Правда, при этом кабинет Трюдо до последнего пытается хоть как-то если не замять, то сгладить скандал. Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Миллер почему-то не пообещал, а призвал обнародовать документы о пребывании нацистов в стране. Он отметил, что история Канады действительно содержит темные страницы, связанные с иммиграцией в страну нацистов.

У Канады действительно темная история, (связанная) с нацистами

— приводит слова министра канадское информационное агентство The Canadian Press.

При этом Миллер заявил, что после прочтения им доклада 1985 года комиссии по военным преступлениям в Канаде на заседании Либеральной партии было принято постановление, что сам факт вхождения дивизии «Галиция» в состав военизированного формирования СС не считается военным преступлением. Он добавил, что в истории Канады действительно был период, «когда нацисту было легче попасть в страну, чем еврею», и это «нужно принять». Касательно вопроса рассекречивания документов о пребывании в стране нацистских военных преступников Миллер пообещал, что дискуссии на эту тему в правительстве будут продолжены.

По данным The Canadian Press, после Второй мировой войны в страну приехало около 600 бывших военных, служивших в дивизии СС «Галиция». Все они, как и неизвестное доселе количество других нацистских преступников, получили разрешение от властей иммигрировать в Канаду и содействие в получении гражданства. Многие потомки воевавших на стороне нацистов новоиспеченных канадцев сделали впоследствии неплохую карьеру в бизнесе и политике.
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16 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:17
    +4
    Да уж, вот ведь как получилось то, хотели то Украине приятно сделать и показать какие они "союзнички". А тут раз и такая 5-тая точка вышла.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:34
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Да уж, вот ведь как получилось то, хотели то Украине приятно сделать и показать какие они "союзнички". А тут раз и такая 5-тая точка вышла.

      кому показали?!!!
      о том что канада это страна приютившая бандерлогов знали все, в том числе и в израиле
      там их по моему около четверти миллиона осело
      они даже Владимира Катрюка отказались выдавать
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 13:42
        +1
        А некоторые не поехали в Канаду, так в ФРГ и остались. Сборище Стецько даже название не поменяли, писали в госдеп свои советы бомбить атомными бомбами СССР до последнего украинца. Израиль в упор не видел
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:18
    +5
    Министр по делам иммиграции Канады призвал обнародовать документы о пребывании нацистов в стране

    Европа, ты же родина нацизма,
    Опять стремишься нациков пригреть?
    В огне войны сил света и фашизма,
    Ты не боишься полностью сгореть?
    Тебя тогда простили в сорок пятом,
    За то, что в сорок первом к нам домой
    Ты вторглась со своим кровавым адом,
    С ужасной, распроклятою войной
    А может зря, тебя мы пожалели -
    Как видно не пошло прощенье впрок…
    Вы, европейцы, снова обнаглели,
    Забыв про данный вам тогда урок…
    Но верю я, мы все преодолеем,
    И станет опять чистым небосвод
    Великая Россия, став сильнее,
    Нацизму снова голову свернет!!!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:56
      +1
      Цитата: Lev_Russia
      А может зря, тебя мы пожалели -
      Как видно не пошло прощенье впрок…

      Ох, зря пожалели, зря. Писал не раз об этом, получал много минусов, сейчас поменьше.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:25
    +1
    Ручка ся с зелебобиков, поддерживать его, не полезно... политические неудачники, такие они есть.
    Впрочем, если вспомнить то, что их политическое приключение, это способ обогатится лично, тут они преуспело, по крайне мере некоторые, из грязи в князи и всем рыло в государственную кормушку!
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:26
    +4
    Все это как ни странно, но тоже наследие Британии, это они активно собирали всю недобитую нечисть и переправляли в Канаду в надежде собрать экспедиционный корпус в новой войне против СССР, это папаша нынешнего Трюдо давал им убежище, это "правосудие" Канады за все время из тысяч окопавшихся преступников осудило не более двадцати мразей, это они то не знали что эта старая крысиная перхоть из СС ? Да не смешите, каждый год на 1 января по украине маршируют эти недобитки, причем открыто и вся Европа на это со слезами смотрит, ну как же они боролись против СССР. Глава МИДа Канады внучка недобитого бандеровца.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:30
    +1
    Еще более издевательски извинение Трюдо звучали с учетом того, что принес он его евреям, полякам, цыганам и... членам ЛГБТ-сообщества. Народы СССР среди жертв нацизма канадский премьер даже не упомянул.
    я больше скажу, если бы среди списка жертв не было евреев, эта так и осталась бы "героем"
    ведь как его представляли, солдатом убившим русских во имя освобождения украины
    то есть четко и внятно,Ж русских убивать можно, евреев плохо, но если не афишировать то то же можно, а русских можно всегда
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:34
      +3
      Лично я не слышал заявления со стороны Израиля по этой теме, молчат, значит одобряют. Не хочу больше слышать про их холокост, идеи нацизма сегодня находят у них поддержку в виде помощи украине где открыто существуют националистические батальоны и прославляется УПА, а их этнические соплеменники ручкаются с ССовцами.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:37
        +1
        Цитата: Silver99
        Лично я не слышал заявления со стороны Израиля

        шум поднял центр визенталя, про израиль я ни чего не говорил
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 13:42
          +1
          Да, жалко, что Симон Визинталь не дожил до этого позора, а то глядишь бы и Зеленского поймал.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:10
        0
        Цитата: Silver99
        идеи нацизма сегодня находят у них поддержку в виде помощи украине где открыто существуют националистические батальоны и прославляется УПА, а их этнические соплеменники ручкаются с ССовцами.

        Куда мир катится, когда еврей ручкается с ССэсовцом, убивавшим евреев.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:01
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      я больше скажу, если бы среди списка жертв не было евреев, эта так и осталась бы "героем"

      Да и так херой, еврей Зеленский приветствовал его в Парламенте Канады и все довольны были, удивительно, что не зиговал.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:39
    +2
    Как не противно ,но западное ЛГБТ сообщество надо поддержать в этом вопросе. feelИзраиль в лице Израильского посла в Киеве уже высказался о новых героях на Украине.И ему ничего за это небыло.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:04
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Израиль в лице Израильского посла в Киеве уже высказался о новых героях на Украине.И ему ничего за это небыло.

      Может еще и в праведники народов мира запишут.
  7. Genak
    Genak Сегодня, 13:57
    +1
    Наверное осталось ещё много кто верит в самостоятельность стран , в которых генерал-губернатора назначает королевская семья . А генерал-губернатор утверждает премьер министра . это те которые верят в обычный золотой дождь .