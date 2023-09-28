Министр по делам иммиграции Канады призвал обнародовать документы о пребывании нацистов в стране

Не утихает скандал, связанный с чествованием «ветерана» СС Ярослава Хунки (Гунько), служившего в дивизии «Галиция» (также известна как «Галичина»), в парламенте Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на то, что всю вину за приглашение военного преступника в парламент взял на себя ушедший из-за этого в отставку спикер палаты общин Энтони Рота, канадская оппозиция, общественность, в том числе в других странах, требуют отставки правительства вместе с премьер-министром Джастином Трюдо, который также бурно аплодировал эсэсовцу.
После некоторого молчания Трюдо был вынужден принести извинения за чествование «ветерана» СС, назвав это «большой ошибкой». При этом канадский премьер привычно заявил, что приглашенные на заседание якобы не обладали достаточной информацией о прошлом Хунку. Еще более издевательски извинение Трюдо звучали с учетом того, что принес он его евреям, полякам, цыганам и... членам ЛГБТ-сообщества. Народы СССР среди жертв нацизма канадский премьер даже не упомянул.
Однако, судя по всему, отделаться одними извинениями канадским официальным лицам и политикам не удастся. В мировой прессе, в том числе в самой Канаде, бурно обсуждается тема, что после окончания Второй мировой войны именно это североамериканское государство стало главным прибежищем для сотен, если не тысяч, нацистских преступников, сумевших таким образом избежать заслуженного наказания за античеловеческие деяния. Все громче звучат призывы и даже требования к Оттаве обнародовать документы по этой теме.
Продолжать игнорировать эти требования, которые звучат и от самих канадцев, в правительстве уже не могут. Правда, при этом кабинет Трюдо до последнего пытается хоть как-то если не замять, то сгладить скандал. Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Миллер почему-то не пообещал, а призвал обнародовать документы о пребывании нацистов в стране. Он отметил, что история Канады действительно содержит темные страницы, связанные с иммиграцией в страну нацистов.
У Канады действительно темная история, (связанная) с нацистами
— приводит слова министра канадское информационное агентство The Canadian Press.
При этом Миллер заявил, что после прочтения им доклада 1985 года комиссии по военным преступлениям в Канаде на заседании Либеральной партии было принято постановление, что сам факт вхождения дивизии «Галиция» в состав военизированного формирования СС не считается военным преступлением. Он добавил, что в истории Канады действительно был период, «когда нацисту было легче попасть в страну, чем еврею», и это «нужно принять». Касательно вопроса рассекречивания документов о пребывании в стране нацистских военных преступников Миллер пообещал, что дискуссии на эту тему в правительстве будут продолжены.
По данным The Canadian Press, после Второй мировой войны в страну приехало около 600 бывших военных, служивших в дивизии СС «Галиция». Все они, как и неизвестное доселе количество других нацистских преступников, получили разрешение от властей иммигрировать в Канаду и содействие в получении гражданства. Многие потомки воевавших на стороне нацистов новоиспеченных канадцев сделали впоследствии неплохую карьеру в бизнесе и политике.