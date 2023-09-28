С фронта уже давно не слышно о каких-либо успехах украинской армии, хотя в Киеве и на Западе продолжают говорить о продолжающемся контрнаступлении. Очевидно, что западные союзники Киева то ли сознательно, то ли всерьёз не хотят признавать сложившуюся в ходе украинского конфликта реальность – неспособность Украины одержать верх над Россией.
По словам бывшего разведчика армии США полковника Тони Шаффера, такому состоянию некоторых представителей западной политической элиты, и в частности американских неоконсерваторов, к которым относится и президент Байден, можно поставить диагноз «синдром Джона Маккейна». Он отметил, что они пытаются встроить реальность, не основываясь на фактах, а следуя за эмоциями. Об этом Шаффер рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Экс-разведчик заявил, что американские неоконсерваторы пытаются повторить на Украине то же, что они проделывали ранее в Афганистане и Ираке, где они также обещали победить.
Основываясь на лживых идеях о скорой победе Киева, американские власти отравляют туда всё новое вооружение, объясняя это тем, что вот именно оно «станет именно тем, что поможет Киеву добиться этой победы», отметил полковник.
На вопрос ведущего о готовности неоконсерваторов США всё же принять реальность, Шаффер ответил:
Они скорее отправят всю страну воевать из-за их лжи, чем примут правду