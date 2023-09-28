Они скорее отправят всю страну воевать из-за их лжи, чем примут правду

С фронта уже давно не слышно о каких-либо успехах украинской армии, хотя в Киеве и на Западе продолжают говорить о продолжающемся контрнаступлении. Очевидно, что западные союзники Киева то ли сознательно, то ли всерьёз не хотят признавать сложившуюся в ходе украинского конфликта реальность – неспособность Украины одержать верх над Россией.По словам бывшего разведчика армии США полковника Тони Шаффера, такому состоянию некоторых представителей западной политической элиты, и в частности американских неоконсерваторов, к которым относится и президент Байден, можно поставить диагноз «синдром Джона Маккейна». Он отметил, что они пытаются встроить реальность, не основываясь на фактах, а следуя за эмоциями. Об этом Шаффер рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Экс-разведчик заявил, что американские неоконсерваторы пытаются повторить на Украине то же, что они проделывали ранее в Афганистане и Ираке, где они также обещали победить.Основываясь на лживых идеях о скорой победе Киева, американские власти отравляют туда всё новое вооружение, объясняя это тем, что вот именно оно «станет именно тем, что поможет Киеву добиться этой победы», отметил полковник.На вопрос ведущего о готовности неоконсерваторов США всё же принять реальность, Шаффер ответил: