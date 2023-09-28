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Американский полковник: Неоконсерваторы во главе с Байденом страдают «синдромом Маккейна», не принимая реальности происходящего на Украине

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Американский полковник: Неоконсерваторы во главе с Байденом страдают «синдромом Маккейна», не принимая реальности происходящего на Украине

С фронта уже давно не слышно о каких-либо успехах украинской армии, хотя в Киеве и на Западе продолжают говорить о продолжающемся контрнаступлении. Очевидно, что западные союзники Киева то ли сознательно, то ли всерьёз не хотят признавать сложившуюся в ходе украинского конфликта реальность – неспособность Украины одержать верх над Россией.


По словам бывшего разведчика армии США полковника Тони Шаффера, такому состоянию некоторых представителей западной политической элиты, и в частности американских неоконсерваторов, к которым относится и президент Байден, можно поставить диагноз «синдром Джона Маккейна». Он отметил, что они пытаются встроить реальность, не основываясь на фактах, а следуя за эмоциями. Об этом Шаффер рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Экс-разведчик заявил, что американские неоконсерваторы пытаются повторить на Украине то же, что они проделывали ранее в Афганистане и Ираке, где они также обещали победить.

Основываясь на лживых идеях о скорой победе Киева, американские власти отравляют туда всё новое вооружение, объясняя это тем, что вот именно оно «станет именно тем, что поможет Киеву добиться этой победы», отметил полковник.

На вопрос ведущего о готовности неоконсерваторов США всё же принять реальность, Шаффер ответил:

Они скорее отправят всю страну воевать из-за их лжи, чем примут правду
Использованы фотографии:
Википедия/Michael Stokes
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8 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:13
    +2
    Неоконсерваторы во главе с Байденом страдают «синдромом Маккейна»

    Сам Баден чем только не страдает от Альцгеймера просто старческого маразма, ну а остальным чиновникам стыдно на его фоне выглядеть слишком здоровыми, вот и придумывают они для себя всякие болезни... В том числе и «синдром Маккейна»...
    Говорят, что с возрастом к нам приходит мудрость
    Но порой приходят старость и маразм -
    Будьте снисходительны - проявите чуткость…
    Отложите в сторону шутки и сарказм…
    Ну, заснул он прямо на прямом эфире
    Разве кто не хочет с возрастом поспать…???
    Так уж все устроено в этом грешном мире,
    Чтоб заснуть, нам с возрастом не нужна кровать
    А на трапе падать это же к удаче,
    Ну а трижды падать это ль не судьба…???
    Байдену дул в спину… Путин… Не иначе…
    Так уж получается – жизнь это борьба!!!
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:18
    +2
    Для США в целом проект Украина интересен как отмывка и разворовывание денег + усиление военно-промышленного лобби. Военные результаты их вряд ли интересуют. Есть примеры Ирака и затем Афганистана, на которых отмыли триллионы долларов. Весь вопрос в прочности хохла, насколько его хватит, столько они им и будут пользоваться. Потом начнут новую войну, и им все равно где...
  3. New Order
    New Order Сегодня, 13:18
    0
    Это Байден, возглавляющий демпаритю - рассадник соломитов и всяческих выродков, - неоконсерватор??
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 13:22
    0
    американских неоконсерваторов, к которым относится и президент Байден, можно поставить диагноз «синдром Джона Маккейна»


    Непонятно.
    Я всегда думал, что неоконсерваторы это республиканцы, а не демократы.
    И Маккейн это же республиканец, бывший соперник Обамы на выборах.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:26
    +2
    У семейки байденов бизнес-интересы на Украине.
    Как и у некоторых американских компаний.
    Той же Монсанто. Половина украинских чернозёмов уже Украине не принадлежат.
    Потому они так вцепились в Украину.
    Да ещё и доходы оружейных баронов.
    Пока доходы от Украины превышают расходы, они от неё не откажутся.
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:47
    0
    Да пусть живут в своей реальности, им так комфортнее, а мы всё равно ничего с этим не сделаем, можно только наблюдать и посмееватся как крепчает маразм.
    1. guest
      guest Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: Вадим С
      можно только наблюдать и посмееватся

      Не вижу ничего смешного, наши солдаты и гражданские из за них гибнут.
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 14:03
    0
    Нашего все - народного любимца Ельцина по результатам не переплюнет никто в Мире и никогда. И все Байдены с Маккейнами отдыхают.....

    Их маразм - - это лишь лёгкий ветерок по сравнению с ветрами нашей перестройки и мощного ускорения..... . Мы навечно--впереди планеты всей. И память о нас будет греметь в веках и тысячелетиях. laughing