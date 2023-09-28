Военное обозрение
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В России с 1 октября введут штрафы за неоказание содействия военкоматам в мобилизации

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В России с 1 октября введут штрафы за неоказание содействия военкоматам в мобилизации

С 1 октября 2023 года в Российской Федерации вводятся штрафы за неоказание содействия военным комиссариатам в период проведения мероприятий по мобилизации.


В соответствии с новым законом, вводится административная ответственность за несвоевременное оповещение или необеспечение явки лиц, подлежащих мобилизации. Привлекать к такой ответственности будут работодателей и должностных лиц. За неоказание содействия военкоматам их будут штрафовать: должностных лиц – на суммы 60-80 тысяч рублей, юридических лиц – 400-500 тысяч рублей.

Кроме того, штраф ждет лиц, которые своевременно не поставили технику в связи с планом мобилизации граждан. Технику требуется поставить военкоматам и сборным пунктам. Отвечать за такое нарушение будут должностные лица различных организаций и компании-подрядчики, которые занимаются предоставлением техники.

Кроме того, с 1 января 2024 года в Российской Федерации будет увеличен предельный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет. Минимальный возраст останется прежним – 18 лет. За счет повышения предельного возраста призыва на военную службу государство рассчитывает увеличить численность призывной армии.

Перечисленные нововведения являются вполне своевременными в условиях сложной международной политической ситуации и проводимой Россией специальной военной операции на Украине.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:56
    +9
    Мы делаем то же самое,что делали на вна.Год назад,скажем.Тогда стебались..Что там у них происходило дальше,и к чему готовится нам?
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 11:58
      +4
      ВСе, что происходило на Украине, через некоторое время начинает происходить и у нас. И это не смешно...
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 12:07
        +1
        Мы делаем то же самое,что делали на вна.Г

        Может и так. Но вообще-то статья не об этом.
        Статья о восстановлении воинского учета.
        Так что мы делаем сейчас то что было в СССР и не было последние 30 лет.
        Система воинского учета не просто деградировала или порушена.
        Она была тотально уничтожена.
        МО реально не знает где кто с какими ВУСами, кто помер, кто хроник....
        Если бы не возможности интеграции различных баз данных, мы бы этот учет годами восстанавливали.
        Я собственно последний месяц только этим и занимаюсь.
        Много видел по жизни бардака в государстве, но тут не бардак, тут просто какой-то ад.
        Вот тут бы задать вопрос куда делись деньги за 30 лет и как МО прозевало такую ситуацию.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 12:13
          0
          Цитата: bk316
          и не было последние 30 лет.

          Ну-ну... В начале нулевых у нас на заводе паспорта собирали с военниками для передачи данных в военкомат.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:11
      0
      К тому, что уже пора бы определиться, чего вы, собственно, хотите.

      Если вы топите за полное уничтожение Украины, призываете наступать, и при этом отрицаете необходимость применения ЯО, то путь один - мобилизация.
  2. Жнец
    Жнец Сегодня, 12:00
    +2
    Скрытая мобилизация идёт не прекращаясь. Муниципалитетным предприятиям приходят разнорядки на предоставление определённого числа призывников к определённым датам
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:12
      -1
      Скрытая мобилизация идёт не прекращаясь. Муниципалитетным предприятиям приходят разнорядки на предоставление определённого числа призывников к определённым датам

      Че то у вас в голове каша.
      Мобилизация это одно призыв это другое.
  3. Krilion
    Krilion Сегодня, 12:04
    0
    всё идет к тому что скоро начнут ловить на улицах...
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:04
    -2
    Цитата: dmi.pris1
    Мы делаем то же самое,что делали на вна.Год назад,скажем.Тогда стебались..Что там у них происходило дальше,и к чему готовится нам?

    Что это все надолго.
    На десятилетия .
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:07
      0
      Да понятно,что это достанется и нашим потомкам.Если еще надумают строить там "38 параллель"
  5. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 12:04
    0
    Всех посадить,всех осудить - штрафы и наказания это наше все. Страна все больше напоминает фантазии Маркиза Де Сада если читать новостную ленту..
  6. vet
    vet Сегодня, 12:05
    -1
    А Путин хвастается "низким уровнем безработицы"! Конечно, низкий - экономику обескровили бездарно проведённой мобилизацией и вызванным ей массовым бегством молодых мужчин. Еще одна "волна" - и работать вообще будет некому. И рожать женщинам будет не от кого. Видимо, "на развод" будут азиатов и кавказцев завозить. Или - сразу негров?
  7. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 12:09
    -1
    необеспечение явки лиц, подлежащих мобилизации.

    Директор автобазы на цепи потащит водилу Петю в военкомат, а то оштрафуют?
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:12
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Да понятно,что это достанется и нашим потомкам.Если еще надумают строить там "38 параллель"

    Все намного хуже будет.
    Теперь вдоль границы враги будут печься как пирожки в духовке.
    Ну.. почему то у Путина получается всё наоборот (хотел отодвинуть NATO, а оно стало ещё ближе , и т.д.) request