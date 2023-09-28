В России с 1 октября введут штрафы за неоказание содействия военкоматам в мобилизации

С 1 октября 2023 года в Российской Федерации вводятся штрафы за неоказание содействия военным комиссариатам в период проведения мероприятий по мобилизации.В соответствии с новым законом, вводится административная ответственность за несвоевременное оповещение или необеспечение явки лиц, подлежащих мобилизации. Привлекать к такой ответственности будут работодателей и должностных лиц. За неоказание содействия военкоматам их будут штрафовать: должностных лиц – на суммы 60-80 тысяч рублей, юридических лиц – 400-500 тысяч рублей.Кроме того, штраф ждет лиц, которые своевременно не поставили технику в связи с планом мобилизации граждан. Технику требуется поставить военкоматам и сборным пунктам. Отвечать за такое нарушение будут должностные лица различных организаций и компании-подрядчики, которые занимаются предоставлением техники.Кроме того, с 1 января 2024 года в Российской Федерации будет увеличен предельный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет. Минимальный возраст останется прежним – 18 лет. За счет повышения предельного возраста призыва на военную службу государство рассчитывает увеличить численность призывной армии.Перечисленные нововведения являются вполне своевременными в условиях сложной международной политической ситуации и проводимой Россией специальной военной операции на Украине.