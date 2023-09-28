По оценкам американских аналитиков, ни одна из сторон вооруженного конфликта на Украине за период времени с начала текущего года не смогла достичь намеченных ранее целей. Однако, при этом территориальные приобретения России более, чем в два раза, превышают площадь территорий, которые удалось захватить боевикам киевского режима в ходе своего "контрнаступления".В материале, опубликованном в американском издании The New York Times, утверждается, что обе стороны украинского кризиса начали "амбициозные наступления". При этом цели ВС РФ заключались в стремлении полностью занять территорию ДНР, а ВСУ, в свою очередь, планировали расколоть российскую группировку на юге, тем самым перерезав сухопутный коридор в Крым.Однако, как утверждает автор опубликованного в американской газете материала, ни одно наступление не пошло по плану, в результате чего линия фронта практически не сдвинулась, вследствие чего в настоящее время осуществить прорыв "кажется труднее, чем когда-либо".За девять месяцев ожесточенных боев из рук в руки перешло лишь около 1295 квадратных километров территории. В следствие затянувшейся тупиковой ситуации западная поддержка киевского режима может значительно снизиться.Однако, в целом с начала года российской армии удалось занять на восточном участке линии боевого соприкосновения вдвое больше территории (533 квадратных километра), чем ВСУ, чьи территориальные приобретения вследствие "контрнаступления" на юге не превысили 230 квадратных километров.Издание также отмечает, что, учитывая почти троекратное превосходство численности российской группировки на Украине, а также несравненно больший мобилизационный ресурс, длительная оборона всецело отвечает интересам России.