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Американская пресса: С начала года ВС РФ заняли больше территории на востоке, чем ВСУ на юге

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Американская пресса: С начала года ВС РФ заняли больше территории на востоке, чем ВСУ на юге

По оценкам американских аналитиков, ни одна из сторон вооруженного конфликта на Украине за период времени с начала текущего года не смогла достичь намеченных ранее целей. Однако, при этом территориальные приобретения России более, чем в два раза, превышают площадь территорий, которые удалось захватить боевикам киевского режима в ходе своего "контрнаступления".


В материале, опубликованном в американском издании The New York Times, утверждается, что обе стороны украинского кризиса начали "амбициозные наступления". При этом цели ВС РФ заключались в стремлении полностью занять территорию ДНР, а ВСУ, в свою очередь, планировали расколоть российскую группировку на юге, тем самым перерезав сухопутный коридор в Крым.

Однако, как утверждает автор опубликованного в американской газете материала, ни одно наступление не пошло по плану, в результате чего линия фронта практически не сдвинулась, вследствие чего в настоящее время осуществить прорыв "кажется труднее, чем когда-либо".

За девять месяцев ожесточенных боев из рук в руки перешло лишь около 1295 квадратных километров территории. В следствие затянувшейся тупиковой ситуации западная поддержка киевского режима может значительно снизиться.

Однако, в целом с начала года российской армии удалось занять на восточном участке линии боевого соприкосновения вдвое больше территории (533 квадратных километра), чем ВСУ, чьи территориальные приобретения вследствие "контрнаступления" на юге не превысили 230 квадратных километров.

Издание также отмечает, что, учитывая почти троекратное превосходство численности российской группировки на Украине, а также несравненно больший мобилизационный ресурс, длительная оборона всецело отвечает интересам России.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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4 комментария
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:56
    +2
    Грядут знаковые даты первая это 30 сентября, выборы в Словакии, с большой долей вероятности к власти придут антиамериканисты и противники помощи украине, затем выборы в Польше, потом в Германии ну и в США есть слабая надежда, что Запад сдуется в своей помощи, а без нее это образование не долго гопак будет танцевать.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:56
    +2
    территориальные приобретения России более, чем в два раза, превышают площадь территорий, которые удалось захватить боевикам киевского режима в ходе своего "контрнаступления"
    Вы это расскажите генералу Марку Милли и отдельным сенаторам, которые продолжают утверждать, что украинское наступление идет хоть и медленно, но результативно и победа ВСУ неминуема. И представьте им наконец реальную карту ЛБС, а не ту, что показывают на CNN.
  3. алексеев
    алексеев Сегодня, 13:01
    +6
    Бредовая статейка.
    Какая цель у бандерлогов неоднократно озвучивалось: дойти до Азовского моря, "вернуть фортецiю Бахмут" и, вообще, гулять по Ялте в границах 1991 года.
    Естественно, на это мы "пойтить не можем" laughing То есть, отражение контрнаступа наша цель весенне- летней компании. Стратегическая операция по занятию всей территории ДНР туда не вписывается.
    Вот ходе осенне - зимней увидим новые цели. Какие? В ГШ знают, но без главной цели: разгрома ВСУ, с вытекающим из этого, распадом всей госудаоственной машины бандерлогов, дальше и продолжать СВО не имеет смысла
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:09
    +3
    Да это бесспорный факт! Просто у нас цель - долгосрочная кампания с внятным результатом, под нее мобилизовали и завели на контракт несколько сотен тысяч военнослужащих, которых усиленно тренируют.
    А у хохла цель, это блицкриг и понты для хозяев. Наступление они провалили и это уже понятно даже на Западе. Технику частично разбазарили, людей потеряли. Фронт очень протяженный и украинец теперь не сможет эффективно его удерживать по всей ЛБС, а значит наша задача пробить в нем брешь и разорвать оборону противника. Сделать это непросто, но это можно реализовать при правильном подходе. Наши действия в районе Купянска показывают, что у нас есть умная стратегия. Да, не быстрая, но выполнимая.