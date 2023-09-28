Партия новых серийных истребителей Су-57 и Су-35С поступила в войска

ВКС России получили партию Су-57 в рамках плана исполнения гособоронзаказа текущего года. Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции

Российские ВКС пополнились новыми самолетами четвертого и пятого поколения, в Комсомольске-на-Амуре прошла передача истребителей Су-35С и Су-57. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.Передача военным новых самолетов прошла на аэродроме авиазавода им Гагарина, выпускающего данные модели истребителей. Сколько всего самолетов получили ВКС не сообщается, однако подчеркивается, что поставка истребителей пятого поколения Су-57 в этом году не последняя, предприятие готовится передать еще одну партию самолетов до конца года.- заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.Также отмечается, что военным передана уже третья партия истребителей Су-35С в этом году, и она тоже не последняя. Следующая партия самолетов находится в высокой степени готовности, но вот когда она будет передана военным, пока не известно. Будем надеяться, что в этом году.Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, российские авиазаводы набрали высокий темп производства, обеспечивая ВКС новыми самолетами в рамках гособорнзаказа.Отметим, что Су-35С является основным самолетом истребительной авиации в зоне спецоперации наряду с Су-30СМ. Су-57 также принимает участие в СВО, но это сильно не афишируется, применение данного истребителя в спецоперации подтверждается, но без подробностей.