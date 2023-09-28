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Партия новых серийных истребителей Су-57 и Су-35С поступила в войска

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Партия новых серийных истребителей Су-57 и Су-35С поступила в войска

Российские ВКС пополнились новыми самолетами четвертого и пятого поколения, в Комсомольске-на-Амуре прошла передача истребителей Су-35С и Су-57. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.


Передача военным новых самолетов прошла на аэродроме авиазавода им Гагарина, выпускающего данные модели истребителей. Сколько всего самолетов получили ВКС не сообщается, однако подчеркивается, что поставка истребителей пятого поколения Су-57 в этом году не последняя, предприятие готовится передать еще одну партию самолетов до конца года.

ВКС России получили партию Су-57 в рамках плана исполнения гособоронзаказа текущего года. Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции

- заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

Также отмечается, что военным передана уже третья партия истребителей Су-35С в этом году, и она тоже не последняя. Следующая партия самолетов находится в высокой степени готовности, но вот когда она будет передана военным, пока не известно. Будем надеяться, что в этом году.

Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, российские авиазаводы набрали высокий темп производства, обеспечивая ВКС новыми самолетами в рамках гособорнзаказа.

Отметим, что Су-35С является основным самолетом истребительной авиации в зоне спецоперации наряду с Су-30СМ. Су-57 также принимает участие в СВО, но это сильно не афишируется, применение данного истребителя в спецоперации подтверждается, но без подробностей.

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19 комментариев
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:14
    +7
    Вот это хорошая новость! В условиях войны и санкций наша военная промышленность заработала на полную катушку.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 12:24
      -2
      Цитата: Михаил-Иванов
      Вот это хорошая новость! В условиях войны и санкций наша военная промышленность заработала на полную катушку.

      Причём это государственная промышленность. Попробуй заставь частника раскрутиться, он потребует гарантированных заказов на многие годы.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 12:31
        0
        Я бы отметил еще и тот момент, что несмотря на желание Запада увеличить выпуск вооружений, реально этого не происходит. Причина в самой модели работы их оборонки - она у них частная и полностью основана на прибыли. В нынешних условиях работа их предприятий нерентабельна. Им нужны долгосрочные контракты и люди, которые будут их воплощать в жизнь. В настоящий момент, только Польша движется в этом направлении, все остальные только болтают...
        1. ALARI
          ALARI Сегодня, 12:36
          +5
          А у нас оборонка без прибыли работает, да ну? Тут цикл статей был как банкротили предприятия ВПК которые не эффективны, несмотря на то что они были единственные в своем роде. И да сколько солдат не дождались продукции заработавших на полную мощь предприятий?
      2. VicktorVR
        VicktorVR Сегодня, 12:45
        +3
        Поманите частника прибылью и он раскрутится не хуже. Пример у меня перед глазами, станки закупаются сотнями(реально сотнями), ЗП у ИТР выросла в два раза с начал СВО, у высококвалифицированных работников местами и в три.
        Соотв. маржинальность там бешенная. Более того, еще до СВО, где-то с операции в Сирии, оборонные заказы(причем не напрямую, а через "прокладки") стали привлекательнее нефтянки.

        Нет разницы, частные предприятия или государственные. Пилят, откатывают, устраивают родственников на синекуры и мертвые души везде примерно одинаково. Главное - мотивация.

        На данный момент, частника замотивировать проще, тупо рублем, остальное он сделает сам.
        Гос.предприятие(класический "обороннй завод", СКБ и пр.) иногда проще до основания снести и новый построить, чем навести хоть какой-то порядок на имеющемся.

        Пока нет гос. идеологии, руководителям госкорпораций не понятно, за что себя рвать на работе. За ЗП? Там ЗП явно не главное. Увольнение? Да кто ж его уволит, он же "памятник"?(родственник, знакомый, и т.п.). Руководители среднего и тем более нижнего звена, как правило зажаты в очень жесткие рамки "так всегда делали", "Иван Иван настоятельно рекомендовал делать так, и не делать по другому", "так никогда не делали" и никуда "из колеи" выпрыгнуть не могут при всем желании, ну только если "за забор".
        1. alystan
          alystan Сегодня, 13:32
          +1
          Нет разницы, частные предприятия или государственные. Пилят, откатывают, устраивают родственников на синекуры и мертвые души везде примерно одинаково. Главное - мотивация.

          Почему такое возможно и еще и продолжается? При распияренной донельзя самим главой государства либерально-экономической системы государства. То есть построенной на собственнических основах миропонимания. Можно даже сказать, что он в этом плане "подхватил знамя" всех гайдаровцев.

          А вы своими словами эту систему как бы тоже немного оправдываете.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:29
    +2
    Ну, дай Бог! Очень бы хотелось, что бы производство ЛА восстанавливалось. И, что бы это было планово и ритмично, без штурмовщины. Что бы шла подготовка летного и инжтех состава в достаточных объемах и с высоким качеством. Кроме того, что бы не отставало производство средств обеспечения, а это огромный перечень техники и оборудования, без которых эфективно использовать самолеты и вертолеты просто невозможно.
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:33
    0
    Ещё бы МиГ 35 реанимировать, лёгкий фронтовой истребитель для ВКС был бы не лишним.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:53
      0
      Новость от 23 мая 2022 года.
      Подводя итог, стоит сказать, что МиГ-35 "вырос" из класса лёгких истребителей. Имея максимальную взлётную массу в 24500 кг, боевую нагрузку в 6500 кг, и боевой радиус в 1000 км, имея в распоряжении широкую номенклатуру вооружения и РЛС с АФАР, МиГ-35 уже может считаться в одном классе с такими истребителями как "Рафаль", "Еврофайтер Тайфун" и F-18.Эксплуатационные характеристики МиГ-35 сильно возросли по сравнению с МиГ-29. Стоимость обслуживания упала в 2,5 раза. Планер получил улучшенное покрытие, что замедляет коррозию.


      С момента презентации обновлённого МиГ-35 в 2017 году, новым российским истребителем заинтересовалось множество стран. Но главное, что МиГ-35 принят на вооружение ВКС России. 6 самолётов уже поставлено в войска. Сейчас выполняется контракт на поставку 30 МиГ-35 в ВКС России. В будущем, вполне возможен новый более крупный заказ.

      https://dzen.ru/a/Yn_2FlAD1i-WG8e0
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:39
    -1
    Честно говоря весёленький взлёт на этом аэродроме. laughing
  5. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 12:48
    +1
    Как новые самолеты защищены от вражеской ПВО?
    Имеется ли защита от ПЗРК в виде системы Витебск?
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 12:58
      0
      А почему именно Витебск?
      Другой, штатный БКО не рассматриваем?
  6. Альцгеймер
    Альцгеймер Сегодня, 12:53
    +1
    Самолеты-хорошо, а кто будет пилотировать? Где Кача или АВВАКУЛ?
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:53
    0
    Что-то я так нигде и не нашёл информации, сколько самолётов в партии.
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 14:36
      0
      Что-то я так нигде и не нашёл информации, сколько самолётов в партии.

      Это правильно. Так и должно быть.
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:58
    +1
    На истребитель Су-57 возлагаются большие надежды, но сегодня королем по-прежнему остается Су-35.
  9. alystan
    alystan Сегодня, 13:15
    -1
    Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, российские авиазаводы набрали высокий темп производства, обеспечивая ВКС новыми самолетами в рамках гособорнзаказа.

    Может его пинками все-таки заставили работать, этого Мантурова?

    Но лучше бы он поделился относительно родного двигателя для СУ-57-го. Сейчас ведь на Су-57 ставят промежуточные двигатели АЛ-41Ф1.

    А то что-то подозрительно давно молчат о работе над ним. Вернее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в рамках форума "Армия-2023" обмолвился, что штатные двигатели истребителя (двигатели второго этапа) еще требуют доработки и продолжения испытаний.
  10. New Order
    New Order Сегодня, 13:28
    0
    Хорошая новость. Хотелось бы чтобы самолёт и в самом деле оказался невидимым, как и положено самолёту пятого поколения. Тогда можно ожидать увеличения количества ударов по вражеским железнодорожным перевозкам.
  11. T800-101
    T800-101 Сегодня, 14:39
    0
    Сколько всего самолетов получили ВКС не сообщается

    Вот и вся новость.

    Для справки только у самих США около 600 (ШЕСТИСОТ) штук F-35. Не считая остального НАТО.

    Гениальные стратеги, мудрые полководцы, великие победители. Всех достоинств и не перечислить. Вот только армия к них с голой ж... Из передачи каждого самолёта новость делают...