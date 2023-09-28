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Украинские депутаты обсуждают возможность перехода страны к президентской форме правления

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Украинские депутаты обсуждают возможность перехода страны к президентской форме правления

Представители правящей на Украине партии «Слуга народа» обсуждают возможность перехода от парламентско-президентской к президентской форме правления в стране. По утверждению депутатов, уже ведется тестирование модели перехода страны к другой форме правления.


Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что тестируется модель перехода к президентской форме правления, с сильной властью президента. Однако после оглашения такой идеи на форуме «Дирижеры перемен», большинство присутствующих проголосовали за усиление роли не президента, а парламента.

За сильную президентскую власть подняли руки лишь 5-6 присутствующих депутатов. То есть, в действительности чаяниям украинских депутатов идея сильной президентской власти не соответствует. К тому же, Украина даже свое противопоставление России основывала, в том числе, и на декларировании якобы более сильных демократических традиций.

Таким образом, скорее всего речь идет о диктаторских амбициях самого Владимира Зеленского. За время военного положения ему понравилось быть фактически единоличным руководителем Украины. Сам Корниенко, впрочем, затем утверждал, что его неправильно поняли, так как он говорил о модели сильной президентской власти в контексте продолжающегося конфликта, когда глава государства исполняет и функции верховного главнокомандующего.
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25 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:27
    0
    И смысл,этой новости, в каждой избушке свои погремушки и в каждой избушке,каждый сходит с ума по своему.Видимо,им тоже захотелось поправки в Конституцию внести..
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:35
      0
      Президент не древнеукраинское слово, давайте сразу гетман, что б два раза не переписывать законы.
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 12:53
        0
        Президент не древнеукраинское слово
         Да,оно древнерусское,в Повести временных лет упоминается,на святое покушаются.По мне хоть 100 раз пускай переписывают,сердце,не болит из-за этого.
      2. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:11
        -1
        Украинские депутаты обсуждают возможность перехода страны к президентской форме правления
        Здесь мы упираемся в вопрос: ждать ли от Запада и внутри Украины ЛИКВИДАЦИИ самого Зеленского?
        Пока ждать точно не приходится! Более того, Зеленский даже несколько окреп на посту в своей ПРЕЗИДЕТНТСКОЙ власти в Украине. Что мы сейчас и наблюдаем по предложению отдельных депутатов ВРУ о переходе Украины на президентскую форму правления - естественно в пользу Зеленского. И вот почему.

        Действительно в последнее время ходят настойчивые слухи, что Зеленского ликвидируют свои же союзники. Это якобы могут сделать как спецслужбы США за его ненадобностью, так и соперники за власть внутри Украины.
        Однако политолог Андрей Суздальцев призывает не воспринимать подобные заявления серьезно, ведь судьба Зеленского как президента Украины давно на Западе и в самом Укрорейхе уже предрешена.
        И именно сейчас у Зеленского есть все основания не бояться от Запада за свою жизнь. Ибо Зеленский к настоящему времени успел крепко занять свой ПРЕЗИДЕНТСКИЙ пост. А именно.

        ВО-ПЕРВЫХ. О физической и политической безопасности Зеленский уже успел позаботиться:
        - свою семью он вывез за рубеж,
        - его оппоненты находятся в тюрьме,
        - а для Украины он стал главным добытчиком денег и военных контрактов. Поэтому вряд ли кто-то в самой Украине и на Западе решится избавиться от главной "золотой антилопы" в стране.

        А ВО-ВТОРЫХ. Для Вашингтона и стран "Вашингтонского обкома" Зеленский тоже имеет важное значение, поскольку уже обладает статусом ЛЕГИТИМНОГО президента.

        См. подробно - https://always-news.com/273643-sudba-zelenskogo-reshena-zhdat-li-likvidacii-glavy-ukrainy-full.html

        ИТОГО. Поэтому Зеленский себя в Украине Наполеоном и чувствует - и на второй президентский срок он обязательно выдвигаться будет, и президентскую форму правления в Украине он тоже обязательно протаскивать будет! Хотя за всем этим стоят уши Вашингтона и американских транснациональных корпораций.
        1. Жнец
          Жнец Сегодня, 14:05
          -1
          После таких провалов на фронте, в политике, приведшей к военным действиям, жертвам повсюду и упадке экономики кто ж за него проголосует. Если только массовые фальсификации
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:46
      0
      "Президентскую форму" на времеНно коНтролируемой киевскими бандеро - нациками территории, ведущему солисту шапито на Банковой, диктует банальный инстинкт самосохранения...
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 12:55
        -1
        на времеНно коНтролируемой киевскими бандеро - нациками территории
        Контроль, над Славянском,Краматорском,что-то затянулся...
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 13:53
          -1
          Цитата: ABC-schütze
          "Президентскую форму" на временно контролируемой киевскими бандеро - нациками территории, ведущему солисту шапито на Банковой, диктует банальный инстинкт самосохранения...

          Инстинкт самосохранения и непомерная самовлюблённая ЖАДНОСТЬ на деньги, на внимание зрителей, на власть над людьми!
          1. ABC-schütze
            ABC-schütze Сегодня, 14:06
            0
            Полагаю, что клоун уже банально не уверен в "своё будущем" (т.е. в том, что заказчики представления ему сохранят 100%-ню возможность сбежать на уже созданный "запасной аэродром", когда "примпрёт" окончательно...).

            Отсюда и инстинктивное стремление, - "взять с собой" в последний путь, заложниками, "сразу всех" своих...
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:27
    0
    Это все Ермак с шутом мутят. Они сейчас заняли крайне неконструктивную позицию в отношениях с Западом и могут плохо закончить...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:35
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      Это все Ермак с шутом мутят. Они сейчас заняли крайне неконструктивную позицию в отношениях с Западом и могут плохо закончить...

      От Запада их никакие трансформации не защитят.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:09
      0
      А какая "конструктивная" позиция может быть между хозяином и его шестёркой-холопом? Проплаченным именно под заказ хозяина?..
  3. vet
    vet Сегодня, 12:32
    +2
    Вообще это как нужно было Путину постараться - превратить всеми уже казалось безнадежно презираемого жалкого клоуна-кокаиниста в героя украинского народа. А заодно и создать этот самый украинский народ, которого никогда не было - а после начала СВО он вдруг появился и сейчас уже Харьков мало отличается от Бандерштадта - Львова.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:33
    +1
    А, я бы назвал этот форум " пианисты перемен". Это назвпние зеленскому больше подойдет.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:33
    0
    За сильную президентскую власть подняли руки лишь 5-6 присутствующих депутатов
    Формально депутаты не желают, чтобы Зеленский единолично рулил, а по факту сегодня это и происходит. Зеленский под руководством Вашингтона и Лондона творит, что хочет, а парламент и не слышно. Поэтому хрен редьки не слаще.
  6. mag nit
    mag nit Сегодня, 12:40
    0
    Как хреновый квартет из басни дедушки Крылова.
    А вы, недрузья, как ни садитесь...
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 12:52
    0
    Украинские депутаты обсуждают возможность перехода страны к президентской форме правления

    Никак на Диктатуру замахнулись?
    А как же главенство Демократии и законов? В топку? А хехемон одобрит? lol
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:15
      -1
      Цитата: К-50
      Никак на Диктатуру замахнулись?
      А как же главенство Демократии и законов? В топку? А хехемон одобрит? lol

      Можно подумать, это они в первый раз делают. smile
      Сначала они записали в конституцию про президентско-парламентскую республику. Затем при пчеловоде провели реформу и поменяли на парламентско-президентскую. При проффесоре реформу отменили - и опять вернулись к президентско-парламентской республике. После майдана отскочили обратно к парламентско-президентской.
      Так и болтаются как цветок в проруби.
  8. alystan
    alystan Сегодня, 12:52
    0
    А чего это на Зеле футболка траурного цвета?

    За время военного положения ему понравилось быть фактически единоличным руководителем Украины.

    Разве он не продолжает им оставаться в контексте продолжающегося конфликта?

    Может Корниенко уже прорабатывает что-то новое в контексте давления Запада на Зеленского, требуя неотложно провести выборы, в т.ч. и президентские?
  9. Фразах
    Фразах Сегодня, 12:54
    0
    Чубатые депутаны, как и их коллеги могут нести любой бред. Защищено и оплачено. Выборы в рады, советы, конгрессы спонсируются группами лиц, которые за свои деньги хотят исполнения только своих желаний, к процветанию государств не имеющих никакого отношения.
  10. Бром4ег
    Бром4ег Сегодня, 12:54
    0
    Там правит банда, ошибочно именуемая парламентом и согласующая свои решения с госдепом. Они периодически орут, спорят о чём то, но при этом всегда принимают какие то деструктивные законы. Этим шоу создаётся видимость демократии, но по сути, народ у них ничего не решает.
  11. Юрась_Беларусь
    Юрась_Беларусь Сегодня, 13:15
    0
    При парламентско-президентской Германии периода "Веймарской республики" Гитлер был рейхсканцлером (премьер-министром). После смерти президента Гинденбурга посты рейхсканцлера и президента объединили и Гитлер стал фюрером (вождём). Так Германия поменяла парламентско-президентскую республику на "сильного президента". Похоже, что нацистские повадки всё глубже проникают в Украину.
  12. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 13:36
    0
    Представители правящей на Украине партии «Слуга народа» обсуждают возможность перехода от парламентско-президентской к президентской форме правления в стране.


    И эти люди упрекали меня в фактической узурпации власти и требовали возврата реформы 2004 года с переходом к парламентско-президентской республике. laughing
  13. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 13:38
    0
    речь идет о диктаторских амбициях самого Владимира Зеленского. За время военного положения ему понравилось быть фактически единоличным руководителем Украины
    Какой нафиг единоличный правитель? Источник власти на украине, это посольство США. Остальные просто слуги. Как им скажут, так и сделают, причём без разговоров.
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:24
    0
    Вот это я понимаю - амбиции. Он хочет быть ликвидированным своими хозяевами не просто как наркоман-президент... а еще и как наркоман-верховный главнокомандующий!