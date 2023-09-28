Украинские депутаты обсуждают возможность перехода страны к президентской форме правления

Представители правящей на Украине партии «Слуга народа» обсуждают возможность перехода от парламентско-президентской к президентской форме правления в стране. По утверждению депутатов, уже ведется тестирование модели перехода страны к другой форме правления.Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что тестируется модель перехода к президентской форме правления, с сильной властью президента. Однако после оглашения такой идеи на форуме «Дирижеры перемен», большинство присутствующих проголосовали за усиление роли не президента, а парламента.За сильную президентскую власть подняли руки лишь 5-6 присутствующих депутатов. То есть, в действительности чаяниям украинских депутатов идея сильной президентской власти не соответствует. К тому же, Украина даже свое противопоставление России основывала, в том числе, и на декларировании якобы более сильных демократических традиций.Таким образом, скорее всего речь идет о диктаторских амбициях самого Владимира Зеленского. За время военного положения ему понравилось быть фактически единоличным руководителем Украины. Сам Корниенко, впрочем, затем утверждал, что его неправильно поняли, так как он говорил о модели сильной президентской власти в контексте продолжающегося конфликта, когда глава государства исполняет и функции верховного главнокомандующего.