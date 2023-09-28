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Украинский боевик заявил, что для успешного контрнаступления у ВСУ недостаточно минометов и боеприпасов к ним

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Украинский боевик заявил, что для успешного контрнаступления у ВСУ недостаточно минометов и боеприпасов к ним

Украинский боевик Дмитрий Глущенко выложил в соцсети пост, в котором объяснил свое видение причин слишком медленного контрнаступления ВСУ и сопряженных с ним больших потерь. По его мнению, украинской армии не хватает вовсе не западных вооружений и военной техники, а насыщенности войск на передовой как можно большим количеством минометов и боеприпасов к ним.


Глущенко рассказал, что уже год находится непосредственно на передовой и все это время наблюдал, как российские военные днем и ночью буквально вгрызаются в землю, строя хорошо укрепленные оборонительные рубежи. При этом ВС РФ задействовали инженерную технику, но достать ее было невозможно. А всего-то что нужно было для этого, уверен украинский боец, так это наличие обычных минометов и боекомплектов к ним.

За полтора года войны наше государство не смогло наладить выпуск в достаточном количестве минометов, мин и пороха. Нам не нужны космические технологии — обычные минометы

— посетовал Глущенко.

Он сильно разозлен тем, что киевские власти находят миллионы и миллиарды гривен на расходы, не связанные с производством и закупкой обычных, даже элементарных видов вооружений. Боевик отметил, что один миномет стоит всего полмиллиона гривен, но денег на их закупку в нужном количестве почему-то не выделяется.

Наше государство на всех уровнях — экономическом, борьбы с коррупцией, международной политике ведет такую глупую политику. Ощущение, что власть на всех уровнях — это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть врагу

— продолжил возмущаться боец ВСУ, отметив, что такое отношение властей к армии сильно демотивирует солдат.

Будь у ВСУ достаточное количество обычных вооружений, тех же минометов и боеприпасов к ним, украинская армия уже бы «потихоньку дошла до Бердянска», продолжил рассуждения Глущенко. При этом не было бы таких больших потерь в бронетехнике и особенно живой силе.

Это бесит и демотивирует

— вполне себе справедливо подытожил разговорчивый всушник.
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:46
    +2
    Что тут сказать, кому-то мины мешают, кому-то кустарник с высокой травой, кого-то учили не так, кто-то учился не эдак, кому-то самолеты нужны, а кому-то ракеты, а вот этому пацаку не хватило простых минометов до Бердянска дойти. Каждому свое что-то мешало.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:49
    +3
    Нам не нужны космические технологии — обычные минометы
    А куда девался знаменитый "Молот" и зачем тогда просите ракеты? Может это и хорошо, что в ВСУ через одного тактик и стратег знающий, как и чем необходимо побеждать и куда идти. Такая сумятица и разноголосица вносит еще большее непонимание происходящего в их ряды. А это конечно
    бесит и демотивирует
    , что нам только на руку. Намедни посмотрел два ролика. На одном бравый бандеровец рассказывает, как будут побеждать, а на другом он же раненный в руку, испуганный лежит и отвечает нашему бойцу, что не бандеровец хотя на груди флажок "Правого сектора". Этому наверное тоже минометов не хватило.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:54
      0
      Скорее не хватило мины, раз еще разговаривает.
  3. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 12:54
    0
    Каждый кулик со своей крохотной колоколенки видит суть мирозданья, и все по своему))) Ндааа, все люди одинаковы...
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 13:14
    0
    То им не хватает танков, то бронемашин, и пехота пешком ходит. Этот жалуется, что минометов не хватает. Так и приходит на память общий тон мемуаров немецких генералов, что у русских всегда было больше людей, какой-то синдром дополнительного батальона. А "Бог на стороне больших батальонов",- Наполеона еще вспомните.
    Год на войне: живучий, поросенок.