За полтора года войны наше государство не смогло наладить выпуск в достаточном количестве минометов, мин и пороха. Нам не нужны космические технологии — обычные минометы

Наше государство на всех уровнях — экономическом, борьбы с коррупцией, международной политике ведет такую глупую политику. Ощущение, что власть на всех уровнях — это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть врагу

Это бесит и демотивирует

Украинский боевик Дмитрий Глущенко выложил в соцсети пост, в котором объяснил свое видение причин слишком медленного контрнаступления ВСУ и сопряженных с ним больших потерь. По его мнению, украинской армии не хватает вовсе не западных вооружений и военной техники, а насыщенности войск на передовой как можно большим количеством минометов и боеприпасов к ним.Глущенко рассказал, что уже год находится непосредственно на передовой и все это время наблюдал, как российские военные днем и ночью буквально вгрызаются в землю, строя хорошо укрепленные оборонительные рубежи. При этом ВС РФ задействовали инженерную технику, но достать ее было невозможно. А всего-то что нужно было для этого, уверен украинский боец, так это наличие обычных минометов и боекомплектов к ним.— посетовал Глущенко.Он сильно разозлен тем, что киевские власти находят миллионы и миллиарды гривен на расходы, не связанные с производством и закупкой обычных, даже элементарных видов вооружений. Боевик отметил, что один миномет стоит всего полмиллиона гривен, но денег на их закупку в нужном количестве почему-то не выделяется.— продолжил возмущаться боец ВСУ, отметив, что такое отношение властей к армии сильно демотивирует солдат.Будь у ВСУ достаточное количество обычных вооружений, тех же минометов и боеприпасов к ним, украинская армия уже бы «потихоньку дошла до Бердянска», продолжил рассуждения Глущенко. При этом не было бы таких больших потерь в бронетехнике и особенно живой силе.— вполне себе справедливо подытожил разговорчивый всушник.