Военное обозрение
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Под Вербовым противник потерял десятки единиц бронетехники и сотни военнослужащих

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Под Вербовым противник потерял десятки единиц бронетехники и сотни военнослужащих

На Запорожском направлении, которое командование ВСУ, похоже, считает главным, продолжаются ожесточенные бои. Под Вербовым противник потерял десятки единиц бронетехники и сотни военнослужащих.

Российская беспилотная разведывательная авиация зафиксировала на данном участке не менее 27 единиц подбитой или брошенной украинской техники.

Несмотря на понесенные внушительные потери, противник продолжает предпринимать безуспешные попытки штурмов позиций Вооруженных сил РФ в районе Вербового и западнее села Работино.


В окрестностях Пятихаток, где относительно недавно наблюдались интенсивные боевые действия, наступило некоторое затишье. Также идут бои на Времевском выступе. Ни одной из противоборствующих сторон не удалось здесь пока изменить ситуацию в свою пользу.

Российские военные продолжают наступательные действия на Купянском направлении. Здесь они постепенно, но неуклонно, теснят противника. В Серебрянском лесничестве они продолжают штурмовать вражеские позиции под Дибровой.

В окрестностях Клещеевки под Артемовском подразделения Вооруженных сил РФ организовали контратаку, не позволяя противнику контролировать железную дорогу.

Появляется также информация о формировании в составе российской армии специальных разведывательно-штурмовых бригад. Их основные задачи – прорыв укреплений противника и ведение боевых действий в его тылу. Похожие подразделения Красная армия начала создавать на заключительном этапе Великой Отечественной войны.

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8 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:55
    +6
    Очень хорошие новости: контратаки и восстановление тех небольших позиций, которых добилась Украина, будут решающими в подрыве их морального духа.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:03
    -3
    . Ни одной из противоборствующих сторон не удалось здесь пока изменить ситуацию в свою пользу

    Допустим рейх не достиг своих целей, а мы? В чем наши цели, если и мы не можем изменить ситуацию в свою пользу? Видится как позиционный тупик,
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 13:21
      +7
      Задача СВО денацификация бандерлогии. Выбивание более 70 тысяч вражеских бойцов за время их контрнаступа очень даже хорошо укладывается в канву денацификации.
      1. Тополь
        Тополь Сегодня, 14:47
        0
        Задача СВО денацификация бандерлогии.

        Денацификация и демилитаризация - это цели. А вот какие задачи нужно решить для достижения этих целей - ясности до сих пор нет. Цель - это несколько абстрактное понятие. Например, цель - стать богатым. Для достижения этой цели можно пойти разными путями: открыть своё дело, ограбить банк, получить высокодоходную должность/работу и т.д. Вот это уже будут задачи. Мне лично не понятно, какие конкретные задачи мы должны решить: взять Киев? дойти до польской и румынской границы? снести всю правящую верхушку окраины и посадить там подконтрольное России правительство?
    2. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 13:21
      +5
      Так наша цель как раз в том, чтобы салорейх не достигал своих.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:09
    +3
    Похоже наш главный козырь армейское ПВО,давно бы Ф-16 запад дал украинцам.Рекламные ролики западной авиатехники не соответствуют действительности.
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:12
    +2
    Так и в районе Андреевки подбили 15 единиц бронетехники, есть видео.
  5. Аргон
    Аргон Сегодня, 13:43
    0
    Главное музычка классная к ролику. Вот такие бы всегда, а не те крики