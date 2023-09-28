На Запорожском направлении, которое командование ВСУ, похоже, считает главным, продолжаются ожесточенные бои. Под Вербовым противник потерял десятки единиц бронетехники и сотни военнослужащих.
Российская беспилотная разведывательная авиация зафиксировала на данном участке не менее 27 единиц подбитой или брошенной украинской техники.
Несмотря на понесенные внушительные потери, противник продолжает предпринимать безуспешные попытки штурмов позиций Вооруженных сил РФ в районе Вербового и западнее села Работино.
В окрестностях Пятихаток, где относительно недавно наблюдались интенсивные боевые действия, наступило некоторое затишье. Также идут бои на Времевском выступе. Ни одной из противоборствующих сторон не удалось здесь пока изменить ситуацию в свою пользу.
Российские военные продолжают наступательные действия на Купянском направлении. Здесь они постепенно, но неуклонно, теснят противника. В Серебрянском лесничестве они продолжают штурмовать вражеские позиции под Дибровой.
В окрестностях Клещеевки под Артемовском подразделения Вооруженных сил РФ организовали контратаку, не позволяя противнику контролировать железную дорогу.
Появляется также информация о формировании в составе российской армии специальных разведывательно-штурмовых бригад. Их основные задачи – прорыв укреплений противника и ведение боевых действий в его тылу. Похожие подразделения Красная армия начала создавать на заключительном этапе Великой Отечественной войны.