Русско-польская война 1654–1667: причины, этапы и итоги

Русско-польская война 1654–1667 годов является важной вехой в истории нашей страны. Ведь именно в этом противостоянии России удалось прервать череду болезненных военных поражений, а также не только вернуть себе земли, утраченные во времена Великой Смуты, но и присоединить новые.
К слову, именно возврат вышеупомянутых русских земель и был главной причиной, по которой царь Алексей Михайлович намеревался объявить войну Речи Посполитой.
Впрочем, само существование объединения Польши и Великого княжества Литовского уже представляло угрозу для Московского царства, особенно на фоне ряда прошлых поражений в Ливонской войне, русско-польской и в Смоленской войнах.
Кроме того, противостояния с Польшей жаждали и простые православные русские люди, оказавшиеся под гнетом католиков в результате Смуты.
В целом, причин для объявления Польше войны было достаточно, но не хватало главного – повода.
Им стало обращение гетмана Богдана Хмельницкого, который на тот момент вел восстание против польской шляхты, к русскому царю с просьбой принять Запорожскую Сечь под свой протекторат. Алексей Михайлович согласился, что и стало формальным поводом для объявления войны Речи Посполитой.
Противостояние между Московским царством и Польшей условно можно разделить на несколько этапов.
В 1654 году наступление русского войска шло успешно, что позволило занять существенную территорию противника.
Однако уже в 1655 году католики на занятых землях стали объединятся и выступать против русского войска. Кроме того, в том же году в России вспыхнула эпидемия чумы. Все это позволило полякам перехватить инициативу и перейти в контрнаступление.
Впрочем, Россия быстро вернула себе инициативу, но здесь «вмешалась» война со Швецией, вынудившая Алексея Михайловича сесть за стол переговоров с поляками и заключить мир.
Последний был нарушен Речью Посполитой в 1658 году. Но к этому времени, к счастью, как раз закончилась русско-шведская война, в которой Московское царство одержало победу.
Между тем 1660-1662 годы стали крайне тяжелыми для России, которая потерпела от поляков череду тяжелых поражений.
Собственно, это и стало поводом для польского короля Яна Казимира начать большой поход на Русь в 1663 году. При этом данная компания обернулась настоящей катастрофой для польского войска, которое сначала было остановлено, а затем начало отступать.
В итоге, в 1667 году было подписано Андрусовское перемирие, результатом которого стало возвращение Россией утраченных во Времена Великой Смуты земель, включая Смоленск и Чернигов. Кроме того, Запорожская Сечь оставалась под совместным контролем России и Речи Посполитой, но на деле поляки полностью утратили там своё влияние.