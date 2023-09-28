Французская пресса: Украина получила «мощные» американские танки, но с одним очень важным «недостатком»

Украинская армия наконец-то получила первые американские танки Abrams, которые должны помочь прорвать линию обороны российских войск. Однако, у этих "мощных" машин имеются и свои недостатки, которые могут привести к негативным последствиям. Об этом пишет Le Figaro.
Киев наконец-то получил американские танки, на которые возлагает определенные надежды. До этого на вооружение украинской армии поступили немецкие Leopard и британские Challenger. В Генштабе ВСУ надеются, что американские танки смогут сделать то, что не смогли немецкие и британские, т.е. прорвать оборону российской армии.
Французское издание обращает внимание на то, что хотя Abrams и считается "самым мощным" танком в мире, у него имеется один, но очень важный недостаток - высокий уровень технического обслуживания и материального обеспечения. Двигатель американского танка очень капризный и требует специального топлива. Кроме того, его очень сложно обслуживать, механики должны иметь высокий уровень подготовки. И это не мнение со стороны, об этом заявляют французские военные, имеющие опыт совместных действия с ОБТ Abrams.
Также издание приводит утверждение американского генерала Марка Хертлинга о том, что при неправильном обращении с двигателем, он может просто взорваться. Такие случаи уже были и он не так уж редки. Кроме того, еще одним недостатком танка является его боеукладка, попадание в которую приводит к "большому взрыву".
Ранее в Киеве подтвердили прибытие на Украину первой партии танков M1A1 Abrams, об этом лично заявил Зеленский. По различной информации, на вооружение ВСУ поступило от 10 до 15 танков. На Западе ожидают, что ВСУ используют американские танки на Запорожском направлении для прорыва обороны ВС России. Российские бойцы с нетерпением ждут встречи со столь "знаменитым" танком.