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Французская пресса: Украина получила «мощные» американские танки, но с одним очень важным «недостатком»

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Французская пресса: Украина получила «мощные» американские танки, но с одним очень важным «недостатком»

Украинская армия наконец-то получила первые американские танки Abrams, которые должны помочь прорвать линию обороны российских войск. Однако, у этих "мощных" машин имеются и свои недостатки, которые могут привести к негативным последствиям. Об этом пишет Le Figaro.


Киев наконец-то получил американские танки, на которые возлагает определенные надежды. До этого на вооружение украинской армии поступили немецкие Leopard и британские Challenger. В Генштабе ВСУ надеются, что американские танки смогут сделать то, что не смогли немецкие и британские, т.е. прорвать оборону российской армии.

Французское издание обращает внимание на то, что хотя Abrams и считается "самым мощным" танком в мире, у него имеется один, но очень важный недостаток - высокий уровень технического обслуживания и материального обеспечения. Двигатель американского танка очень капризный и требует специального топлива. Кроме того, его очень сложно обслуживать, механики должны иметь высокий уровень подготовки. И это не мнение со стороны, об этом заявляют французские военные, имеющие опыт совместных действия с ОБТ Abrams.

Также издание приводит утверждение американского генерала Марка Хертлинга о том, что при неправильном обращении с двигателем, он может просто взорваться. Такие случаи уже были и он не так уж редки. Кроме того, еще одним недостатком танка является его боеукладка, попадание в которую приводит к "большому взрыву".

Ранее в Киеве подтвердили прибытие на Украину первой партии танков M1A1 Abrams, об этом лично заявил Зеленский. По различной информации, на вооружение ВСУ поступило от 10 до 15 танков. На Западе ожидают, что ВСУ используют американские танки на Запорожском направлении для прорыва обороны ВС России. Российские бойцы с нетерпением ждут встречи со столь "знаменитым" танком.
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17 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:12
    +4
    Ну-ну, сняв с этого танка всё что американцы посчитали секретным, чем он теперь круче Челенджера? Или Леопарда пред последней модификации, весом? Прожорливостью? Или у него супер защита от безпилотных аппаратов? Так очередное "знамя" вроде Джавелинов, Хаймерсов, Леопардов и прочих супер-пупер вундервафенн.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 13:19
      +4
      У этого танка есть одно,но очень серьезное преимущество перед всеми остальными западными танками.И это не броня или снаряды.А то что его на складах тысячи и поступать в незалежную он будет теперь непрерывно малыми партиями в зависимости сколько там у них завод сможет переварить.
      А шум от горящих Абрамсов уляжется довольно быстра так же как от горящих Лео и Бредли,что стало уже обыденностью.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 13:39
        +1
        Нам главное получить картинку с поединком Абрамс вс т80 или т90 где наши жгут хваленые железяки. Эх мечты
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:09
      -1
      Французское издание обращает внимание на то, что хотя Abrams и считается "самым мощным" танком в мире, у него имеется один, но очень важный недостаток - высокий уровень технического обслуживания и материального обеспечения. Двигатель американского танка очень капризный и требует специального топлива. Кроме того, его очень сложно обслуживать, механики должны иметь высокий уровень подготовки. И это не мнение со стороны, об этом заявляют французские военные, имеющие опыт совместных действия с ОБТ Abrams.

      Также издание приводит утверждение американского генерала Марка Хертлинга о том, что при неправильном обращении с двигателем, он может просто взорваться. Такие случаи уже были и он не так уж редки. Кроме того, еще одним недостатком танка является его боеукладка, попадание в которую приводит к "большому взрыву".


      Не танк,а " мечта".
      По боеукладке и надо бить барражирующими боеприпасами.



  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:14
    +2
    Заголовок статьи заинтриговал ,о "недостатке ".Французов не в ту степь понесло,главный недостаток абсолютно всех танков - они иногда горят ярким пламенем.152мм фугасный снаряд может сорвать с погонов башню абрамса ,кто в курсе?
  3. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:15
    +7
    На Западе ожидают, что ВСУ используют американские танки на Запорожском направлении для прорыва обороны ВС России. Российские бойцы с нетерпением ждут встречи со столь "знаменитым" танком.
    Да и украинский начальник пресс-службы пообещал устроить российским ВС сюрприз. laughing laughing Но больше всего порадовал штатовский министр обороны-
    министр обороны США Ллойд Остин, призвал российских военных играть по правилам и не устраивать такую же охоту на американские танки, какая была на немецкие боевые машины.
    laughing laughing laughing good
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:29
      0
      Цитата: Fitter65
      больше всего порадовал штатовский министр обороны-
      министр обороны США Ллойд Остин, призвал российских военных играть по правилам и не устраивать такую же охоту на американские танки, какая была на немецкие боевые машины.

      В его статусе стоило бы БД от танкового биатлона отличать. laughing
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 14:41
        0
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        В его статусе стоило бы БД от танкового биатлона отличать.

        А он из США, поэтому и думает что боевые действия это что-то из серии виртуальных игр, на первом уровне. Иначе они воевать не согласны. КНДР послала их подальше , с их предложением об отказе от ядерного оружия, результат-скрежещут зубами, а на большее пойти страшно, ответка адекватная прилетит...
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:35
      0
      Filtter 65.у меня предложение,каждому Российскому экипажу танка,всем птурщикам обеспечить связь с черножопым,что бы они спрашивали куда подбивать абрамс чтоб это не было похоже на охоту на " кролика".
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 14:47
        0
        Цитата: tralflot1832
        каждому Российскому экипажу танка,всем птурщикам обеспечить связь с министром обороны США,что бы они спрашивали куда подбивать абрамс чтоб это не было похоже на охоту на " кролика".
        А зачем? У нас уже давно есть хорошие консультанты по Абрамсам. которые не только на пальцах, но и на прекрасных видеоматериалах, и прочих наглядных примерах объяснили куда, кому и в какой последовательности надо бить по Абрамсу... А то пока дозвонишься до министра-афроамериканца( не забывайте и про разницу по времени), украинцы эвакуируют остановившиеся на минном поле 70тонн металлолома. laughing good
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:15
    +2
    Рассуждения французов не о чем. Они бы за своих в Африке побеспокоились...
    Горели эти танки в Йемене и не только. Наши Корнеты легко их берут и судьба будет та же что и у Леопардов.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:16
    +4
    Во как лягушатники из-за большой "любви" к соседу леопёрды опустили. Только есть еще один маленький такой нюансик, за каждым абрашкой, желательно топливозаправщик закрепить, кушает хорошо, с аппетитом.
  6. RockerMan
    RockerMan Сегодня, 13:21
    -2
    Думается, обслуживать свои танки янкесы хохлам не доверят. Будут работать "отпускники" или наёмники.
    1. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 13:31
      0
      Вы верите, что найдется недоумок с запада, который сядет в этот гроб? Не самоубийцы же они.
  7. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:31
    +2
    Ну да, то, что гусеницы не позволяют ехать по грязи и это на Украине, не недостаток. Слабая броня, особенно борта и корма, не недостаток. Жрет горючее, не имеет отдельных генераторов, очень горячий двигатель это не недостатки. Если немцы и англичане не смогли прорвать оборону потому, что их уничтожают, то это чудо скорее всего не доедет до поля боя, как минимум осенью, зимой и весной.
    Корнет это чудо в лоб возьмет не напрягаясь. Главное не дать уйти ни одному танкисту, полное уничтожение, что бы каждый знал, садясь в импортный танк, его ждет смерть.
  8. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 13:33
    0
    Французам радоваться надо - после того, как на Украине побывали "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамсы", их "Леклерк" останется самым непобедимым танком мира, не понёсшим боевых потерь. Потому что его там не было. laughing
  9. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 13:46
    +1
    В этой войне решающее значение имеет артиллерия, особенно дальнобойная и высокоточная. Производство БК, обслуживание, логистика все это имеет решающее значение. Подавляющее количество потерь именно от артиллерии. У ВСУ в июне были сотни танков, где они? В ремонте или гниют в степях. И 30 даже "крутых", тут стратегически ничего не изменит. Хотя на локальном участке действительно могут достать определенные неприятности.