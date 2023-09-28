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Американская пресса: На Западе обеспокоены прибытием в Пхеньян «загадочного» российского самолета

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Американская пресса: На Западе обеспокоены прибытием в Пхеньян «загадочного» российского самолета

В Пхеньян прибыл "загадочный" российский самолет, что вызывает опасения, касающиеся растущего военного сотрудничества между Россией и КНДР, на Западе.


Как сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на результаты собственного расследования, во вторник, 26 сентября, в аэропорту Пхеньяна приземлился военный VIP-самолет Ил-62М ВВС РФ. Этот же самолет был отправлен российским руководством в Северную Корею в августе текущего года. В Минобороны России никак не дали никаких комментариев в ответ на запрос американского издания. Кроме того, отсутствуют какие-либо упоминания об этом визите в государственных СМИ КНДР.

По мнению американских журналистов, отсутствие публичной информации, касающейся визита в КНДР российского борта, указывает на то, что в самолете находились российские военные чиновники, прилетевшие на переговоры по поставкам вооружений. Кроме того, по мнению американских военных, переданное оружие и технологии помогут КНДР в создании ядерных бомб и ракет, что станет нарушением соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН.

Глава КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию в середине сентября текущего года. В ходе своего визита лидер Северной Кореи осмотрел новейшие образцы российского авиавооружения. Западные СМИ отмечали, что встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина представляет угрозу для США.

По мнению западной прессы, поставки вооружений из КНДР могут усилить российскую группировку, задействованную в спецоперации на Украине, а российские технологии, в свою очередь, способны увеличить ядерный потенциал КНДР.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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20 комментариев
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:21
    +10
    Это тоже очень хорошая новость. Значит начинается реальное сотрудничество в военной сфере.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:25
    +12
    Пускай запад "чешет репу" размышляя о целях этого визита. А зная их любовь к придумыванию страшилок - пусть придумывают сами и боятся сами. wink
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:27
    +5
    Подгорает у полосатых. Как говорится, не все коту масленица.
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:29
    +7
    На Западе обеспокоены прибытием в Пхеньян «загадочного» российского самолета

    Говорят там и лётчиков не было... Использовался автопилот, подаренный Путиным Ким Чен Ыну... А технологии создания ЯО и средств доставки были прошиты в переводчике с русского на корейский в этом автопилоте... В общем, сплошные загадки от "загадочного российского самолёта"...
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:29
    +12
    Не их свинячье дело. Россия и КНДР независимые, суверенные страны и в советчиках не нуждаются.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:30
    +2
    У КНДР авиапарке числятся 4 ИЛ 62 М ,может " ухи" оттуда растут?В Иран так слетать?
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:31
    +3
    Ну так не надо скрывать (даже если это не так), что КНДР получит списанные российские "тополя"
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:38
    0
    Не знаю как США и западу, но вот Японии, надо уже сейчас пить валерьянку. С таким то соседом..)
  9. faiver
    faiver Сегодня, 13:40
    +1
    типичный Ил-62, ничего загадочного, самолет вспоминаю с ностальгией...
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: faiver
      типичный Ил-62, ничего загадочного

      Если не считать того, что Ил-62МК б/н RA-86710, принадлежащий СЛО "Россия", потерпел катастрофу и списан в 2012 году.
      https://aviapix.ru/aircraft/4370/
      1. faiver
        faiver Сегодня, 14:09
        0
        в статье запостили просто фото из архива, или вы думали вам фото из Кореи запостят?
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:41
    +1
    Ну, почему же "загадочный"? Вовсе не загадочный. Очередное "халлилайкли" от пен дос танцев. Когда доказательства буду, о передаче запрещенных технологий, вот тогда и приходите. А пока не ограничивайте свои эротические фантазии.
  11. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:42
    +1
    "Дали запрос в мин обороны!" Они опять суют нос в чужие дела, "исключительные" думают что контролируют весь мир и все им обязаны кланяться.
  12. Cronus
    Cronus Сегодня, 13:51
    0
    Почему это все видно и не секретно?по сути везде все видят.Даже незнаю, может использовать самолеты гражданского вида а на самом деле там военные будут.
  13. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 13:56
    +1
    Пусть Госдеп думает, что для них выгоднее: не вмешиваться никоим образом во взаимоотношения России и Украины или получить значительное усиление своего стратегического противника в лице Северной Кореи, учитывая её близкое соседство с Китаем и Россией.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:16
    0
    Американская пресса: На Западе обеспокоены прибытием в Пхеньян «загадочного» российского самолета
    . И что, один самолёт прилетел и сразу ой ой ой!?
  15. ГИК
    ГИК Сегодня, 14:36
    0
    ...ну что, бабло привезли за поставки вооружения, налом будем рассчитываться))...
  16. Pachvara
    Pachvara Сегодня, 14:41
    0
    Интересно, если Ил-62 столько воплей вызвал, что будет когда "загадочные" транспортники в обе стороны начнут летать? wassat
    1. faiver
      faiver Сегодня, 14:50
      0
      а ведь еще и железная дорога имеется в наличии bully
  17. Комментарий был удален.
  18. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:47
    0
    Дай Бог Настоящей Корее яо побольше можно даже новых дать с условием чтобы по фашингтону втащили если война.