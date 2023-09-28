Американская пресса: На Западе обеспокоены прибытием в Пхеньян «загадочного» российского самолета

В Пхеньян прибыл "загадочный" российский самолет, что вызывает опасения, касающиеся растущего военного сотрудничества между Россией и КНДР, на Западе.
Как сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на результаты собственного расследования, во вторник, 26 сентября, в аэропорту Пхеньяна приземлился военный VIP-самолет Ил-62М ВВС РФ. Этот же самолет был отправлен российским руководством в Северную Корею в августе текущего года. В Минобороны России никак не дали никаких комментариев в ответ на запрос американского издания. Кроме того, отсутствуют какие-либо упоминания об этом визите в государственных СМИ КНДР.
По мнению американских журналистов, отсутствие публичной информации, касающейся визита в КНДР российского борта, указывает на то, что в самолете находились российские военные чиновники, прилетевшие на переговоры по поставкам вооружений. Кроме того, по мнению американских военных, переданное оружие и технологии помогут КНДР в создании ядерных бомб и ракет, что станет нарушением соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН.
Глава КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию в середине сентября текущего года. В ходе своего визита лидер Северной Кореи осмотрел новейшие образцы российского авиавооружения. Западные СМИ отмечали, что встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина представляет угрозу для США.
По мнению западной прессы, поставки вооружений из КНДР могут усилить российскую группировку, задействованную в спецоперации на Украине, а российские технологии, в свою очередь, способны увеличить ядерный потенциал КНДР.