Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал, что поставки ракет ATACMS и Taurus «не решат проблему»

Даже когда мы получим Taurus, а мы их получим, даже если мы получим ATACMS, это все равно не компенсирует разницу в количестве, которое было у Российской Федерации, и дальнобойности этих ракет

Украина очень сильно отстает от России по количеству ракет, поставки западных стран не могут кардинально повлиять на эту проблему. Даже передача американских и немецких ракет не сможет изменить ситуацию. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.Киев нуждается в большом количестве дальнобойных ракет для нанесения ударов по военным объектам российской армии в Крыму. Так заявил Подоляк в эфире украинского телеканала "Рада". По его словам, западные ракеты не используются для ударов по территории России, поскольку на этом настаивают спонсоры режима. Поэтому западными ракетами бьют по Крыму, так как он "является украинским".Но все дело в том, что имеющихся запасов ракет у Украины очень мало, у России их в разы больше. И даже поставки американских ATACMS и немецких Taurus, а Подоляк уверен в этом, ситуацию не изменят. Все равно у России будет перевес как в количестве, так и в дальнобойности ракет. А с дальностью у Киева очень большие проблемы, все поставляемые Западом ракеты бьют не далее 300 км, а режиму нужно гораздо больше. В идеале - до одной тысячи километров.- заявил Подоляк.Выхода из этой ситуации два. Первый - это убедить союзников в необходимости поставок большего количества ракет с увеличенной дальностью. Второй - это разработать и производить свои собственные дальнобойные ракеты, что сейчас и происходит. Как ранее сообщалось, Украина сумела создать новую "наземную" версию противокорабельной ракеты "Нептун" с увеличенной дальностью. Первые запуски по Крыму в рамках испытаний уже проводились.