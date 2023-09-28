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Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал, что поставки ракет ATACMS и Taurus «не решат проблему»

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Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал, что поставки ракет ATACMS и Taurus «не решат проблему»

Украина очень сильно отстает от России по количеству ракет, поставки западных стран не могут кардинально повлиять на эту проблему. Даже передача американских и немецких ракет не сможет изменить ситуацию. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.


Киев нуждается в большом количестве дальнобойных ракет для нанесения ударов по военным объектам российской армии в Крыму. Так заявил Подоляк в эфире украинского телеканала "Рада". По его словам, западные ракеты не используются для ударов по территории России, поскольку на этом настаивают спонсоры режима. Поэтому западными ракетами бьют по Крыму, так как он "является украинским".

Но все дело в том, что имеющихся запасов ракет у Украины очень мало, у России их в разы больше. И даже поставки американских ATACMS и немецких Taurus, а Подоляк уверен в этом, ситуацию не изменят. Все равно у России будет перевес как в количестве, так и в дальнобойности ракет. А с дальностью у Киева очень большие проблемы, все поставляемые Западом ракеты бьют не далее 300 км, а режиму нужно гораздо больше. В идеале - до одной тысячи километров.

Даже когда мы получим Taurus, а мы их получим, даже если мы получим ATACMS, это все равно не компенсирует разницу в количестве, которое было у Российской Федерации, и дальнобойности этих ракет

- заявил Подоляк.

Выхода из этой ситуации два. Первый - это убедить союзников в необходимости поставок большего количества ракет с увеличенной дальностью. Второй - это разработать и производить свои собственные дальнобойные ракеты, что сейчас и происходит. Как ранее сообщалось, Украина сумела создать новую "наземную" версию противокорабельной ракеты "Нептун" с увеличенной дальностью. Первые запуски по Крыму в рамках испытаний уже проводились.
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10 комментариев
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 13:39
    +1
    Что-то зажурилися украинские пропагандосы laughing
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:54
      +1
      Magellan hi, их фюрер неудачно съездил в США, нет внешне всё пристойно и достойно но судя по всему отхватил он там по самое не могу, а какое уж тут веселье-оптимизм, когда ХОЗЯИН гневается.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:41
    0
    Да уж, новости конечно хошь верь а хошь не верь. Вот и стоит задуматься над противодействием всей этой угрозе.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:53
    0
    Есть третий вариант-подключить к созданию ракет Маска,правда у него на выходе получится многоразовая космическая ракета,зато будет собрана вна ук-роине-лет эдак через 10минимум!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:30
      0
      Бережливый hi, Илона зажав гениталии дверью заставили обеспечивать работу СтарЛинка над Украиной, а тут ему голову надо зажать катком дорожным))) чтоб Маск полез в такой проэкт.
  4. Жнец
    Жнец Сегодня, 13:54
    0
    Отсюда вывод.
    Государственность украины в виде органов власти, военных ведомств, силовых структур и прочего необходимо уничтожить. Это вопрос нашего выживания. Раз влезли в лес, теперь только по волчьи, иначе никак. Будем джентельменствовать, будем получать ракетные удары по нарастающей.
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:21
    0
    Странная логика у этих панов: абрамсы, таурусы, атамксы ничего не решат. Так нахрена тогда размазывать сопли по морде и слёзно выпрашивать все это хозяйство. Литаки уже тоже выклянчили. Дальше только МБР с ядрен батоном и пару авианосцев.
  6. Eroma
    Eroma Сегодня, 14:27
    0
    "Выхода из этой ситуации два. Первый - это убедить союзников в необходимости поставок большего количества ракет с увеличенной дальностью. Второй - это разработать и производить свои собственные дальнобойные ракеты, "
    Самый правильный выход из ситуации: осознать бесперспективность сопротивления и сдаться! wink
  7. guest
    guest Сегодня, 14:34
    0
    Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал, что поставки ракет ATACMS и Taurus «не решат проблему»

    Ну рас не решат, то и не надо их поставлять на Украину.
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:44
    0
    Вобщем вывод простой пора гасить Банковую и всю это гопоту, пока им не дали ракеты большой дальности, безоговорочная капитуляция, границы 1945 года и Трибунал!