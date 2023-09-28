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Армения предложила России урегулировать вопрос с признанием Ереваном юрисдикции МУС

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Армения предложила России урегулировать вопрос с признанием Ереваном юрисдикции МУС

Власти Армении выступили за подписание с Россией специального соглашения по вопросу юридического урегулирования ситуации с признанием Ереваном Римского статута и юрисдикции МУС – «Международного уголовного суда». Об этом сообщает информационное агентство Sputnik, ссылаясь на заявление представителя аппарата премьер-министра по международно-юридическим вопросам Егише Киракосяна.


Как утверждает Киракосян, России предложено заключение двухстороннего соглашения. В случае ратификации Арменией Римского статута и юрисдикции МУС, Россия тогда сможет не опасаться каких-либо действий в отношении должностных лиц РФ при возбуждении в их отношении дел «Международным уголовным судом».

Напомним, что еще в марте 2023 года досудебной палатой МУС был выдан «ордер на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в вывозе детей из зоны боевых действий в Донбассе, хотя речь шла об эвакуации, спасшей жизни несовершеннолетних.

Россия юрисдикцию МУС не признает. Намерения Армении ратифицировать Римский статут в Москве оценили как недружественный шаг. Соответствующее заявление было сделано Министерством иностранных дел РФ послу Армении в России Вагаршаку Арутюняну.

В свою очередь, представитель аппарата премьер-министра Армении заявил, что об аресте российского президента в случае его появления на территории страны не может идти и речи. Между тем, сегодня парламент Армении запустил процедуру ратификации Римского статута. Комиссия парламента по данному вопросу проект решения о ратификации Римского статуса уже одобрила, дело – за пленарным заседанием.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Tobias1984
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33 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:44
    +8
    О, ТОРГ, пошёл узнаю, узнаю, рынок в действии.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:48
      +17
      Что за глупость от армян члена ОДКБ ? Они согласились перед международным трибуналом выполнять их решения, но заявляют, что Путин может к ним приезжать свободно не опасаясь ареста и выдачи. Да после этого надо вызывать посла Армении и четко ставить в "позишен номер ту". Президент Державы не нуждается в их "гарантиях". Лично я после всех этих демаршей стал сторонником Азербайджана, и лично мне все равно что они с их Арменией сделают.
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 13:54
        +10
        Армяне на базаре сказали, что им тоже всё равно
        request
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 14:00
          +3
          Neo-9947 hi, армяне проживающие в России свое сказали и показали свое отношение к происходящему.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 14:22
            0
            Армения предложила России урегулировать вопрос с признанием Ереваном юрисдикции МУС
            Как Ереван "Урегулирует" - так он же и "разрегулирует". Веры ему нет. Рыба в Армении давно прокисла и гниёт с головы! А именно.

            Считается, что Пашинян завербован ЦРУ с 2006 года.
            Ещё во время апрельских событий 2016 года в Карабахе - глава фракции блока «Елк» Никол Пашинян уже тогда представлял "соросятский" проект о выходе Армении из ЕАЭС, заявляя, что в рамках Евразийского Союза власти Армении якобы провалили и экономику, и безопасность.
            А с его приходом к власти в 2018 году пашинянцами уже тогда также поднимался вопрос о возможном выходе Р. Армения из ОДКБ.

            С приходом к власти Пашиняна сеть агентов Сороса в Армении разрослась и окрепла. В неё вошли:

            Давит Хачатрян – председатель Совета директоров фонда Сороса-Армения
            Даниэл Иоаннисян – руководитель комиссии по избирательным реформам, связной с Правительством Р.Армения.

            Правительство (все 9 "соросят" из 10 человек в правительстве !) :
            1. Никол Пашинян – премьер-министр Армении
            2. Армен Григорян – секретарь Совета Национальной Безопасности
            3. Эдуард Агаджанян – руководитель Аппарата правительства
            4. Мгер Григорян – вице-премьер
            5. Сасун Хачатрян – глава Специальной следственной службы
            6. Араик Аратюнян (Арутюнян) – министр образования, науки, культуры и спорта
            7. Арсен Торосян – министр здравоохранения
            8. Аргишти Карамян – директор Службы национальной безопасности
            9. Рустам Бадасян – министр юстиции Армении
            10. Сурен Папикян – министр территориального управления и инфраструктур

            Парламент (9 человек) (:
            1. Арарат Мирзоян - спикер Национального Собрания
            2. Лилит Макунц – экс-замминистра культуры, депутат
            3. Мхитар Айрапетян – экс-замминистра по делам диаспоры, депутат
            4. Сос Аветисян – депутат
            5. Лена Назарян – депутат
            6. Гаяне Абрамян – депутат
            7. Ованнес Ованнисян – депутат
            8. Тагуи Казарян – депутат
            9. Хамазасп Даниэлян – депутат

            Лариса Минасян – исполнительный директор Фонда Сороса в Армении, куратор медиа и НКО
            Подконтрольные Соросу СМИ:
            1. Civilnet.am
            2. Ilragir.am
            3. 1in.am
            4. Factor.tv
            5. Aravot.am
            6. Azatutyun.am
            7. Boon.am
            8. Armtimes.com

            См. подробно - Сеть агентов Сороса в Армении | Никол Пашинян - новости России и Мира (moscow-post.su)
            Жалоба
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:58
        +5
        Silver99 hi, а самое интересное ЗАЧЕМ сейчас да и в последствии Путину ехать САМОМУ в Армению? Не такой уж и союзник как выяснилось да и партнер так себе, вон даже Е. С. не вписалось за Ереван, хотя Пашинян там и принимался.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 14:00
          +3
          Все так, при всей грубости сравнения напоминают побитую собаку которая пытается облаять и укусить того кто ее кормит и от волков защищает.
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 14:12
            +1
            Silver99, только у животных инстинкт самосохранения развит до безобразия))) а тут налицо желание Пашиняна и группы лиц(за народ ничего не скажу) самоубиться в рамках страны.
      3. General Failure
        General Failure Сегодня, 14:08
        +4
        Я вот тоже не очень понимаю, чего ципса носится с этим МУС?
        Если официальное лицо приезжает в другую страну, то у него имеется дипломатический статус и дипломатическая неприкосновенность. Так, например, с полгода назад какого-то амерского дипломата выгнали за шпионаж. На посадили, а именно выгнали в Штаты.

        То есть, получается эта надгосударственная шарашка (МУС) ставит свои решения ВЫШЕ, чем дипломатические отношения? А не обожрались ли они ухи?

        Ведь в итоге получается, что со странами, признающими МУС, дипломатическую работу вести нельзя, тк они не гарантируют дипломатическую неприкосновенность. И, по принципу взаимности, ихних дипломатов также можно хватать по надуманному предлогу и делать с ними что угодно.
      4. Игорь К
        Игорь К Сегодня, 14:32
        +1
        Думаете присоеденить Армению к Азербайджану ?
  2. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 13:44
    +2
    Хотят как говорится и рыбку съесть и на х...сесть,и чтобы при этом без последствий для себя...
    1. ДимчиК
      ДимчиК Сегодня, 13:46
      0
      как обычно будет второе и очень даже с глубокими последствиями.
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:50
      0
      Цитата: taiga2018
      Хотят как говорится и рыбку съесть и на х...сесть,и чтобы при этом без последствий для себя...

      А получится как всегда - Сiль, матумба, гроши © smile
  3. denplot
    denplot Сегодня, 13:46
    +5
    У властей Армении больше дел нет? Десятки тысяч беженцев из Карабаха, внутриполитический кризис и прочие мелкие проблемки..
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:49
    +7
    Для начала нужно нам в Ростове на Дону просто закрыть армянское посольство,и жёстко проверить всех приезжих армян на разрешение на выезд в Россию. А то взлетели курицы неощипанные орлами ...
    am
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:50
    +7
    А, почему бы не создать властям Армении проблемку, выдварив диаспору на родину? Да,, с пристрастием, как мы умеем. Да Армянский бизнес в России привести в соответствие... с российским уголовным законом...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:07
      +1
      Вольноопределяющийся Марек hi, думаю что этот "козырь" придержут до поры до времени.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:14
        +2
        Цитата: Ропот 55
        думаю что этот "козырь" придержут до поры до времени.

        это не наш, а их козырь
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:13
      +1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      выдварив диаспору на родину?

      а получится?!!!!
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:21
        -1
        Василенко Владимир hi, получится, если силовики получат соответственно приказ и полномочия. Причём сделают всё ии быстро и четко.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 14:27
          0
          Цитата: Ропот 55
          если силовики получат соответственно приказ и полномочия. Причём сделают всё ии быстро и четко.

          99.999% этой диаспоры имеют российские паспорта
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 14:35
            +1
            Василенко Владимир, я не зря писал про полномочия, 99,9%будут признаны полученными с нарушениями и всё.
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 14:43
              0
              Цитата: Ропот 55
              99,9%будут признаны полученными с нарушениями и всё.

              Вы сами в это верите?!
              Скорее отберут паспорта у русских из СА
      2. Юрий Т.
        Юрий Т. Сегодня, 14:23
        0
        Это смотря кто и как стараться будет.
    3. Игорь К
      Игорь К Сегодня, 14:34
      0
      И помидоры армянские проверить на глисты ))
  6. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 14:05
    0
    Очередные лизуны нарисовали, интересно Нуланд им печенюшки в посылке или бандероль выслала? В угоду своим амбициями по строгой рекомендации из фашингтона, идиоты в дуров день!
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:13
    +1
    не ту страну назвали израилем
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    а чего тут еще можно сказать?
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:13
    0
    После слива Карабаха с нынешним руководством Армении договариваться не о чем.
  9. bbss
    bbss Сегодня, 14:17
    0
    Цитата: Ропот 55
    желание Пашиняна и группы лиц(за народ ничего не скажу) самоубиться в рамках страны

    Аналогично в Молдавии...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:25
      0
      bbss hi, в Молдове там хотят за счет Румынии попасть в Е. С. ради этого и страну потерять можно, так думают и руководство и народ поэтому и протестов нет, а Армения то куда? В Е. С. они там не нужны, в Россию? Они не хотят а больше им некуда.
      1. Игорь К
        Игорь К Сегодня, 14:36
        0
        Цыгане доверчивых молдован опять обманут да ещë потом по привычке об крадут, привычки дело сильное.
  10. T800-101
    T800-101 Сегодня, 14:21
    +2
    Греция решила подписать договор о сотрудничестве с ОДКБ.
    Возможно предоставить? Нет. Штаты её в порошок сотрут. Буквально. Вплоть до бомбардировок. Потому что США сильное государство, об него ноги не вытрешь.
    Казалось бы, причём тут Армения и Россия...
  11. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 14:24
    0
    А это вообще как? Мы всё ратифицируем, но приезжайте не бойтесь? Это чего-то из альтернативного.