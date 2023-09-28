Армения предложила России урегулировать вопрос с признанием Ереваном юрисдикции МУС

Власти Армении выступили за подписание с Россией специального соглашения по вопросу юридического урегулирования ситуации с признанием Ереваном Римского статута и юрисдикции МУС – «Международного уголовного суда». Об этом сообщает информационное агентство Sputnik, ссылаясь на заявление представителя аппарата премьер-министра по международно-юридическим вопросам Егише Киракосяна.Как утверждает Киракосян, России предложено заключение двухстороннего соглашения. В случае ратификации Арменией Римского статута и юрисдикции МУС, Россия тогда сможет не опасаться каких-либо действий в отношении должностных лиц РФ при возбуждении в их отношении дел «Международным уголовным судом».Напомним, что еще в марте 2023 года досудебной палатой МУС был выдан «ордер на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в вывозе детей из зоны боевых действий в Донбассе, хотя речь шла об эвакуации, спасшей жизни несовершеннолетних.Россия юрисдикцию МУС не признает. Намерения Армении ратифицировать Римский статут в Москве оценили как недружественный шаг. Соответствующее заявление было сделано Министерством иностранных дел РФ послу Армении в России Вагаршаку Арутюняну.В свою очередь, представитель аппарата премьер-министра Армении заявил, что об аресте российского президента в случае его появления на территории страны не может идти и речи. Между тем, сегодня парламент Армении запустил процедуру ратификации Римского статута. Комиссия парламента по данному вопросу проект решения о ратификации Римского статуса уже одобрила, дело – за пленарным заседанием.