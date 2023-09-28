Бюджет военного времени: мнение о том, как он повлияет на экономическое развитие России

В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Ввиду того, что нашего противника поддерживает весь коллективный Запад, конфликт существенно затянулся. Это, естественно, не могло не отразиться на внутренней политике России, в частности, формировании бюджета.Журналист Олег Комолов приводит цифры из проекта российского федерального бюджета, который был опубликован американским агентством Bloomberg. Как западные журналисты смогли раздобыть данную информацию, остается под вопросом.Между тем исходя из приведенных данных, если они достоверны, расходы на оборону увеличатся с 6,4 трлн рублей в этом году до 10,8 трлн – в следующем. Кроме того, с 3,2 до 3,5 трлн рублей вырастут расходы на национальную безопасность, а также с 6,5 до 7,5 трлн увеличится финансирование силовых структур.Казалось бы, меры вполне очевидные в сложившихся сегодня реалиях. Однако вооруженное противостояние рано или поздно завершится, и наша страна вернется к мирной жизни. Но, к какой?Обращают на себя внимание расходы на национальную экономику, заложенные в бюджет на 2024 год. Они составят 3,9 трлн рублей. Вместе с тем, в текущем бюджете они были заложены на уровне 4,1 трлн, что указывает на уменьшение на 200 млрд.Что это значит? Здесь всё просто. Россия в 2024 году будет тратить меньше на развитие промышленности, инфраструктурные проекты, прикладные исследования, а также инновации и технологическое развитие, где мы и без того отстаем.К слову, о науке и развитии. На образование в 2024 году, как и в текущем, собираются потратить 1,5 трлн рублей. Однако нужно учитывать, что это уже две разных суммы, так как существенно вырос уровень инфляции. Выходит, что ситуация в образовании, где и без того наблюдается нехватка специалистов, в связи с чем падает его уровень, не только не улучшится, но может и ухудшиться, как говорит автор ролика.Аналогичная ситуация с медициной, расходы на которую также решили оставить прежними – 1,6 трлн рублей.В итоге, как считает Комолов, при рассмотрении всего вышесказанного, напрашивается вывод, что после окончания СВО Россия столкнется, если не с резким спадом, то точно с остановкой роста экономики.В то же время эксперт явно не учитывает других факторов, которые могут привести к обратной его выводам ситуации. В своё время именно бюджет военного времени дал особый импульс развитию экономики (народного хозяйства) страны. Правда, в данном случае нужно делать поправку на то, что тогда страна шла социалистическим курсом.