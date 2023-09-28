Военное обозрение
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Бюджет военного времени: мнение о том, как он повлияет на экономическое развитие России

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Бюджет военного времени: мнение о том, как он повлияет на экономическое развитие России

В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Ввиду того, что нашего противника поддерживает весь коллективный Запад, конфликт существенно затянулся. Это, естественно, не могло не отразиться на внутренней политике России, в частности, формировании бюджета.


Журналист Олег Комолов приводит цифры из проекта российского федерального бюджета, который был опубликован американским агентством Bloomberg. Как западные журналисты смогли раздобыть данную информацию, остается под вопросом.



Между тем исходя из приведенных данных, если они достоверны, расходы на оборону увеличатся с 6,4 трлн рублей в этом году до 10,8 трлн – в следующем. Кроме того, с 3,2 до 3,5 трлн рублей вырастут расходы на национальную безопасность, а также с 6,5 до 7,5 трлн увеличится финансирование силовых структур.

Казалось бы, меры вполне очевидные в сложившихся сегодня реалиях. Однако вооруженное противостояние рано или поздно завершится, и наша страна вернется к мирной жизни. Но, к какой?

Обращают на себя внимание расходы на национальную экономику, заложенные в бюджет на 2024 год. Они составят 3,9 трлн рублей. Вместе с тем, в текущем бюджете они были заложены на уровне 4,1 трлн, что указывает на уменьшение на 200 млрд.

Что это значит? Здесь всё просто. Россия в 2024 году будет тратить меньше на развитие промышленности, инфраструктурные проекты, прикладные исследования, а также инновации и технологическое развитие, где мы и без того отстаем.

К слову, о науке и развитии. На образование в 2024 году, как и в текущем, собираются потратить 1,5 трлн рублей. Однако нужно учитывать, что это уже две разных суммы, так как существенно вырос уровень инфляции. Выходит, что ситуация в образовании, где и без того наблюдается нехватка специалистов, в связи с чем падает его уровень, не только не улучшится, но может и ухудшиться, как говорит автор ролика.

Аналогичная ситуация с медициной, расходы на которую также решили оставить прежними – 1,6 трлн рублей.

В итоге, как считает Комолов, при рассмотрении всего вышесказанного, напрашивается вывод, что после окончания СВО Россия столкнется, если не с резким спадом, то точно с остановкой роста экономики.

В то же время эксперт явно не учитывает других факторов, которые могут привести к обратной его выводам ситуации. В своё время именно бюджет военного времени дал особый импульс развитию экономики (народного хозяйства) страны. Правда, в данном случае нужно делать поправку на то, что тогда страна шла социалистическим курсом.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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11 комментариев
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  1. Arzt
    Arzt Сегодня, 14:23
    -2
    В своё время именно бюджет военного времени дал особый импульс развитию экономики (народного хозяйства) страны. Правда, в данном случае нужно делать поправку на то, что тогда страна шла социалистическим курсом.

    Без разницы, социалистическим или капиталистическим. «Импульс» будет только тогда, когда продукция ВПК продаётся за рубеж. За твёрдую валюту. wink
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:27
      0
      Россия в 2024 году будет тратить меньше на развитие промышленности
      Пушки вместо масла....
      1. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 14:33
        0
        Ну а как по другому достичь поставленных задач в сво? Очевидно что как было раньше не будет и нужно затягивать пояса.
    2. Glagol1
      Glagol1 Сегодня, 14:32
      0
      Нет, это так. Продукция ВПК берется не из воздуха. Металл, двигатели, электрика и электроника, пластик, и тд - производятся смежными отраслями промышленности. Больше ГОЗ - больше работы для многих отраслей. Другое дело, что мы на армию и полицию тратим столько, что волосы дыбом встают…
    3. nazgul-ishe
      nazgul-ishe Сегодня, 14:34
      -1
      За рубеж, согласен! Но твёрдая валюта должна называться- РУБЛЬ. Иначе все потуги зря.
      1. Arzt
        Arzt Сегодня, 14:46
        0
        За рубеж, согласен! Но твёрдая валюта должна называться- РУБЛЬ. Иначе все потуги зря.

        Если он станет свободно конвертируемым, то да. А если, как сейчас, с такой же неконвертируемой рупией… what
    4. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:49
      0
      Все не так однозначно... продукцию можно продавать кому угодно, за конкретные деньги и сами производители могут вполне себе жить припеваючи. Другое дело, если делать акцент на то, что покупателем остаётся государство, растрачивая бюджетные деньги на вооружения.... тогда все становится сложнее, для государства и естественно для граждан, трудового люда, потому как все издержки будут за его счёт...
      В общем, все как всегда...
      Варианты, социалистической государство или капиталистическое... в конце концов расплачиваться будет трудовой люд, вот только видимого разрыва в доходах, при социализм, не то, что б его не было, его умело прятали... хотя, яхт, дворцов, целых гаражей премиальных авто, дорогой частной собственности, никто этим не хвастался, да и не было её, так явно, публично, вызывающе!
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:27
    0
    Спорить о позициях в нашем бюджете сейчас бессмысленно. В любом случае усиление роли ВПК в экономике нам только на руку. Сегодня огромные деньги проходят мимо бюджета и тратятся на нужные цели, просто об этом не трындят на каждом углу. И рост ВВП по итогам 8 месяцев 2,5%, а Запад орал что нашей экономике хана... На свою пусть лучше посмотрят с долгоми под сто трлн. долл.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:33
    -1
    Бюджет военного времени: мнение о том, как он повлияет на экономическое развитие России
    . Так то оно не приятно, но хотя б понятно... вопрос в другом... хотя, какие могут быть вопросы, капитализЬм, однако, потому будет как всегда, "кому война, кому мать родина" ....
    В данный момент времени, можно остановится и на этом, а потом.... а потом, будем посмотреть, как оно выйдет soldier
  4. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 14:43
    0
    Цифры в этот раз похоже верные. Я называю это бюджетом выживания. На экономику, культуру, здравоохранение, образование, инновации денег нет, а на армию, полицию и тюрьмы есть. Плюс 4 триллиона планируют занять под 10% годовых. Бедные наши дети, им платить по этим жутким счетам. А нынешняя власть в шоколаде. Однако выбор не велик - либо закончить войну на, скорее всего, не очень выгодных условиях, в лучшем случае «Корейским вариантом», либо дальше воевать. Не совсем понятен рост по силовым статьям, в условиях войны он неизбежен, но почему так кратно?! Может мы чего-то не знаем, что нам власть готовит в 2024?
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 14:49
      0
      Не совсем понятен рост по силовым статьям, в условиях войны он неизбежен, но почему так кратно?! Может мы чего-то не знаем, что нам власть готовит в 2024?

      До сих пор запасы проедали. Теперь надо запускать производство. Массовое. wink