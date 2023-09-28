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Подтверждено взятие под полный контроль ВС РФ села Орехово-Васильевка на Артемовском направлении

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Подтверждено взятие под полный контроль ВС РФ села Орехово-Васильевка на Артемовском направлении

Расположенное неподалеку от Артемовска село Орехово-Васильевка взято под полный контроль Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом сообщает ряд российских военных Telegram-каналов, публикуя кадры из оставленного ВСУ населенного пункта.


Первым о взятии ВС РФ еще в минувшее воскресенье сообщил военный корреспондент Тимофей Ермаков в своем Telegram-канале. Он заявил, что поселок врагом оставлен полностью, а российская армия ведет там зачистку. Однако другие источники эту информацию длительное время не подтверждали.

До этого появлялась информация о том, что подразделения Воздушно-десантных войск РФ ворвались в село и закрепились на его окраине. Затем им удалось продвинуться в этом населенном пункте.


Орехово-Васильевка – маленькое село в десяти километрах к северо-западу от Артемовска. В 2001 году там проживали всего 227 человек. Российские войска долгое время вели ожесточенные бои с украинскими формированиями в окрестностях этого села.


Украинские военные вчера сообщали о неких успехах на Артемовском направлении в районе Клещеевки и Курдюмовки, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин фактически эту информацию опроверг. Взятие Орехово-Васильевки является достаточно существенным событием, учитывая продолжительность боевых действий в окрестностях данного населенного пункта.
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:04
    +2
    Предлагаю замахнуть, кто не на работе в 12 00 в Константиновку опять прилетело.Надеюсь это опять полторашка. drinksСтрашнее только атомная бомба,с автором этих строк согласен.До Константиновки от ЛБС чуть менее 30 км.Наши бомбёры хулиганят.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:11
    +1
    Важный успех! Рад что есть подтверждение вшеращней информации. Контроль над этим населенным пунктом дает контроль над важной трассой М-03, которая есть один из ключей к Краматорску...
  3. барбитурат
    барбитурат Сегодня, 14:22
    +1
    Как то совпало с сообщениями о возвращении Вагнеров на позиции
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:26
      +3
      Вагнеровцы ни какого отношения к взятию Орехово Васильевки не имеют - это работа тульских ВДВ.106 дивизия ВДВ.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 14:32
        +2
        Отряд из бойцов Вагнера сейчас в районе Клещеевки, это вообще другой фланг.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 14:42
          0
          Что желающих обсудить не видно ,тактический успех десантников за 4 дня - 2,6 км.
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 14:42
    0
    Красавцы! Лихо провернули дело! Слава ВДВ!

    Берегите себя, ребята!