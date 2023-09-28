Подтверждено взятие под полный контроль ВС РФ села Орехово-Васильевка на Артемовском направлении

Расположенное неподалеку от Артемовска село Орехово-Васильевка взято под полный контроль Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом сообщает ряд российских военных Telegram-каналов, публикуя кадры из оставленного ВСУ населенного пункта.Первым о взятии ВС РФ еще в минувшее воскресенье сообщил военный корреспондент Тимофей Ермаков в своем Telegram-канале. Он заявил, что поселок врагом оставлен полностью, а российская армия ведет там зачистку. Однако другие источники эту информацию длительное время не подтверждали.До этого появлялась информация о том, что подразделения Воздушно-десантных войск РФ ворвались в село и закрепились на его окраине. Затем им удалось продвинуться в этом населенном пункте.Орехово-Васильевка – маленькое село в десяти километрах к северо-западу от Артемовска. В 2001 году там проживали всего 227 человек. Российские войска долгое время вели ожесточенные бои с украинскими формированиями в окрестностях этого села.Украинские военные вчера сообщали о неких успехах на Артемовском направлении в районе Клещеевки и Курдюмовки, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин фактически эту информацию опроверг. Взятие Орехово-Васильевки является достаточно существенным событием, учитывая продолжительность боевых действий в окрестностях данного населенного пункта.