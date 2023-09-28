Американский эксперт: США должны противостоять КНР и РФ в Индо-Тихоокеанском регионе путем создания военного союза по примеру НАТО

Пришло время серьезно подумать об Организации договора об Индо-Тихоокеанском регионе. Этот ВПТО будет основан на уроках НАТО, актуальность которых возросла, а сила теперь подкреплена Финляндией, а вскоре и Швецией

Пришло время поговорить о создании Организации договора об Индо-Тихоокеанском регионе

Соединенные Штаты в последнее время прилагают максимум к усилению своего влияния и военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе в противовес Китаю. При этом Пекин следует авторитарной советско-российской стратегии, предъявляя претензии на соседние территории, пишет в статье для онлайн-издания 19FortyFive американский эксперт, старший научный сотрудник Института технической дипломатии имени Крача в Пердью (США) Кауш Арха.По его мнению, эффективно противостоять Китаю, а заодно и России, в Индо-Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты могут только путем создания военного союза по примеру НАТО. С этой целью Вашингтону следует заключить общий военно-политический договор с теми государствами региона, которые не устраивает «гегемония» Китая, и которые готовы противостоять КНР в союзе с США.— уверен эксперт.Президент США Джо Байден неоднократно недвусмысленно заявлял, что США пришли бы на помощь Тайваню, если бы он подвергся вторжению Китая. Вашингтон уже создал совместно с Австралией и Великобританией новый военный блок AUKUS, целью которого является как раз противостояние Китаю. Соединенные Штаты расширяют военное сотрудничество с Японией, предусматривающее увеличение оборонного бюджета этой страны до двух процентов ВВП и в перспективе отказ от оборонной доктрины.Есть успехи у США и в части налаживания военно-политического сотрудничества с Индией, которая может стать в будущем крупным региональным центром оборонной логистики, ремонта и технического обслуживания вооружений двух стран. Вашингтон подтвердил и расширил сферу действия Договора о взаимной обороне от 1951 года с Филиппинами, в рамках которого ВС США получили доступ к четырем дополнительным базам в непосредственной близости от Тайваня и островов Спратли. США также заключили соглашение о сотрудничестве в области обороны с Папуа-Новой Гвинеей.На саммите в Кэмп-Дэвиде в августе Южная Корея, Япония и США обязались институционализировать механизмы коллективной обороны и экономической безопасности, включая обмен разведданными и координацию в отношении баллистических ракет. Ожидается усиление военного сотрудничества Соединенных Штатов с Вьетнамом.Однако Россия и Китай тоже не стоят на месте, укрепляя военно-политическое партнерство, отмечает автор статьи. Обе страны регулярно проводят совместные военные учения, в которых иногда участвуют Северная Корея и Иран.В этой связи, считает эксперт, Соединенным Штатам следует перейти от заключения двусторонних договоров с отдельными странами Индо-Тихоокеанского региона к созданию общего военного блока. Войти в альянс могут все вышеперечисленные страны, уже ставшие союзниками США и противостоящие Китаю, что обеспечит коллективный уровень безопасности для них. В перспективе страны этого альянса могут быть приняты и в НАТО, рассуждает Кауш Арха.— заключает автор статьи в 19FortyFive.В своих на первый взгляд вполне логичных рассуждениях эксперт упускает один существенный момент. В случае появления в Индо-Тихоокеанском регионе юридически оформленного военного союза стран, подконтрольных США, стратегической целью которого станет противостояние КНР и РФ, это может вызвать ответную реакцию.И тогда пока что условное и не оформленное в виде соглашения партнерство Москвы и Пекина может превратиться в альтернативный военный союз наподобие ОДКБ, к которому охотно примкнет КНДР, вполне возможно Иран, не исключено, что впоследствии и другие страны, например, Белоруссия. Рассуждая гипотетически, можно будет пригласить Сербию, Кубу и так далее по списку. Такого развития событий на Западе наверняка опасаются более всего.