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Американский эксперт: США должны противостоять КНР и РФ в Индо-Тихоокеанском регионе путем создания военного союза по примеру НАТО

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Американский эксперт: США должны противостоять КНР и РФ в Индо-Тихоокеанском регионе путем создания военного союза по примеру НАТО

Соединенные Штаты в последнее время прилагают максимум к усилению своего влияния и военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе в противовес Китаю. При этом Пекин следует авторитарной советско-российской стратегии, предъявляя претензии на соседние территории, пишет в статье для онлайн-издания 19FortyFive американский эксперт, старший научный сотрудник Института технической дипломатии имени Крача в Пердью (США) Кауш Арха.


По его мнению, эффективно противостоять Китаю, а заодно и России, в Индо-Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты могут только путем создания военного союза по примеру НАТО. С этой целью Вашингтону следует заключить общий военно-политический договор с теми государствами региона, которые не устраивает «гегемония» Китая, и которые готовы противостоять КНР в союзе с США.

Пришло время серьезно подумать об Организации договора об Индо-Тихоокеанском регионе. Этот ВПТО будет основан на уроках НАТО, актуальность которых возросла, а сила теперь подкреплена Финляндией, а вскоре и Швецией

— уверен эксперт.

Президент США Джо Байден неоднократно недвусмысленно заявлял, что США пришли бы на помощь Тайваню, если бы он подвергся вторжению Китая. Вашингтон уже создал совместно с Австралией и Великобританией новый военный блок AUKUS, целью которого является как раз противостояние Китаю. Соединенные Штаты расширяют военное сотрудничество с Японией, предусматривающее увеличение оборонного бюджета этой страны до двух процентов ВВП и в перспективе отказ от оборонной доктрины.

Есть успехи у США и в части налаживания военно-политического сотрудничества с Индией, которая может стать в будущем крупным региональным центром оборонной логистики, ремонта и технического обслуживания вооружений двух стран. Вашингтон подтвердил и расширил сферу действия Договора о взаимной обороне от 1951 года с Филиппинами, в рамках которого ВС США получили доступ к четырем дополнительным базам в непосредственной близости от Тайваня и островов Спратли. США также заключили соглашение о сотрудничестве в области обороны с Папуа-Новой Гвинеей.

На саммите в Кэмп-Дэвиде в августе Южная Корея, Япония и США обязались институционализировать механизмы коллективной обороны и экономической безопасности, включая обмен разведданными и координацию в отношении баллистических ракет. Ожидается усиление военного сотрудничества Соединенных Штатов с Вьетнамом.

Однако Россия и Китай тоже не стоят на месте, укрепляя военно-политическое партнерство, отмечает автор статьи. Обе страны регулярно проводят совместные военные учения, в которых иногда участвуют Северная Корея и Иран.

В этой связи, считает эксперт, Соединенным Штатам следует перейти от заключения двусторонних договоров с отдельными странами Индо-Тихоокеанского региона к созданию общего военного блока. Войти в альянс могут все вышеперечисленные страны, уже ставшие союзниками США и противостоящие Китаю, что обеспечит коллективный уровень безопасности для них. В перспективе страны этого альянса могут быть приняты и в НАТО, рассуждает Кауш Арха.

Пришло время поговорить о создании Организации договора об Индо-Тихоокеанском регионе

— заключает автор статьи в 19FortyFive.

В своих на первый взгляд вполне логичных рассуждениях эксперт упускает один существенный момент. В случае появления в Индо-Тихоокеанском регионе юридически оформленного военного союза стран, подконтрольных США, стратегической целью которого станет противостояние КНР и РФ, это может вызвать ответную реакцию.

И тогда пока что условное и не оформленное в виде соглашения партнерство Москвы и Пекина может превратиться в альтернативный военный союз наподобие ОДКБ, к которому охотно примкнет КНДР, вполне возможно Иран, не исключено, что впоследствии и другие страны, например, Белоруссия. Рассуждая гипотетически, можно будет пригласить Сербию, Кубу и так далее по списку. Такого развития событий на Западе наверняка опасаются более всего.
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:31
    0
    Для начала ,что такое Крача в Пердью?
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: tralflot1832
      Крача в Пердью

      Не гуглится!
      Отдельно есть про Крача, отдельно есть про "пердю", а вместе только в связи с Институтом технической дипломатии упоминаются.
      Интрига.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:32
    0
    А порты не треснут? От желаний и хотелок?
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:33
    +1
    Матрасы столько союзов насоздавали в последние годы, что это уже становится смешно. Я вот думаю, что АУКУС так и не начнет работать...
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:37
    +1
    Вот все у них толпой на одного, один на один то ссыкотно. Какие там Россия с Китаем, они на противника кратно себя слабее все время шоблу собирают. А заодно и круговая порука, кровью всех замазать, чтобы поменьше союзнички возбухали. И все изподтишка, побомбить, подкупить, революцию замутить. Трусливое шакалье. Позорище, а гонору мама не горюй. П. С. А на фото три дурынды с толстыми задами пилотессы что ли? Страшненькие, блин. ))))
  5. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 14:40
    0
    США должны противостоять КНР и РФ в Индо-Тихоокеанском регионе путем создания военного союза по примеру НАТО

    США должны противостоять КНР и РФ в Индо-Тихоокеанском регионе путем создания военного союза по примеру НАТО
    Распад Римской империи начался как раз с того, что эта империя покорила столько народов и территорий, что просто не смогла их контролировать... Не хватало римской армии и чиновников, которых нужно было бы держать на этих территориях, чтобы в корне давить всякую смуту и собирать налоги, следить за соблюдением законов РИ и разъяснять их туземцам... Да и денег на всё это не хватало... В общем, Рим проглотил больше, чем смог прожевать и подавился... Надеюсь, что та же участь ожидает и Штаты...
    Что-то янки объяснять,
    Только время зря терять…
    Очень было бы странно
    Что-то разъяснить баранам…
    Ну, не слышит «гегемон»
    Громких криков – «Янки вон»!!!
    Как и раньше по старинке,
    Гнать придется их дубинкой…
    Коль «простая» не поможет,
    Дать «ЯдренОй» им по роже…
    Коль и это не поймут –
    Пусть в Аду потом живут…
    А Россия, так и знай,
    Попадет конкретно в Рай!!!
    Там с небес уже просили –
    Рай всем звать теперь Россией!!!