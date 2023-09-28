Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопросы о возможном участии в СВО кубинских граждан

Вопросы о возможном участии в спецоперации иностранных граждан относятся к компетенции Минобороны, поэтому их нужно задавать военным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля перенаправил журналистов в Министерство обороны с вопросом о возможном участии в спецоперации граждан Кубы. По его словам, это компетенция военных, в Кремле такими вопросами не занимаются. Ранее журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, что ему известно о кубинцах, якобы участвующих в СВО.
Здесь все-таки скорее вопрос, который может иметь отношение к министерству обороны, - он касается боевых действий. Поэтому я здесь не могу ничего ответить
- заявил Песков добавив, что Москва поддерживает диалог с Гаваной во всех областях, в том числе и в военной.
Ранее на Кубе заявили, что силовыми ведомствами острова была выявлена "незаконная сеть", которая якобы вербовала кубинцев для участия в военной операции на Украине на стороне российских войск. Сообщалось, что были задержаны несколько человек. Однако, эта история не получила продолжения, быстро уйдя в тень. Позднее посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что Гавана не против легального участия кубинских граждан в российской спецоперации.
Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции
- добавил он.
У прессы, особенно западной, время от времени возникают вопросы к российским властям по поводу участия в СВО иностранных граждан. В прошлом году западные медиа довольно длительное время муссировали слухи о якобы появлении на линии боевого соприкосновения сирийских и северокорейских военнослужащих.