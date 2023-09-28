Военное обозрение
Войти Регистрация

Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопросы о возможном участии в СВО кубинских граждан

14
Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопросы о возможном участии в СВО кубинских граждан

Вопросы о возможном участии в спецоперации иностранных граждан относятся к компетенции Минобороны, поэтому их нужно задавать военным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Представитель Кремля перенаправил журналистов в Министерство обороны с вопросом о возможном участии в спецоперации граждан Кубы. По его словам, это компетенция военных, в Кремле такими вопросами не занимаются. Ранее журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, что ему известно о кубинцах, якобы участвующих в СВО.

Здесь все-таки скорее вопрос, который может иметь отношение к министерству обороны, - он касается боевых действий. Поэтому я здесь не могу ничего ответить

- заявил Песков добавив, что Москва поддерживает диалог с Гаваной во всех областях, в том числе и в военной.

Ранее на Кубе заявили, что силовыми ведомствами острова была выявлена "незаконная сеть", которая якобы вербовала кубинцев для участия в военной операции на Украине на стороне российских войск. Сообщалось, что были задержаны несколько человек. Однако, эта история не получила продолжения, быстро уйдя в тень. Позднее посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что Гавана не против легального участия кубинских граждан в российской спецоперации.

Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции

- добавил он.

У прессы, особенно западной, время от времени возникают вопросы к российским властям по поводу участия в СВО иностранных граждан. В прошлом году западные медиа довольно длительное время муссировали слухи о якобы появлении на линии боевого соприкосновения сирийских и северокорейских военнослужащих.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 14:26
    0
    А что Верховный главнокомандующий не в курсе кто у него воюет и будет воевать?
    1. major071
      major071 Сегодня, 14:31
      +2
      А что, Песков уже Верховный? Я что-то пропустил? laughing
      1. suhorukofal
        suhorukofal Сегодня, 14:37
        0
        Цитата: major071
        А что, Песков уже Верховный?

        Он его ПРЕС-секретарь, то есть он:
        Имея доступ практически ко всей информации от власти и обладая статусом помощника или советника президента, пресс-секретарь обычно имеет и другие, не связанные с прямой деятельностью, нагрузки в соответствии с распоряжениями главы государства.

        То есть он уж точно должен иметь доступ к такой информации как участие иностранных граждан, тем более с Кубы
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 14:38
        0
        Ой, как смешно, однако. Дешевый подкол.
    2. vik669
      vik669 Сегодня, 14:41
      0
      А что он вам ещё не доложил кто и где и с кем ... !
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:27
    +3
    Вот смысл задавать такие вопросы Пескову, если уже давно понятно что пошлет, так для галочки мы мол задали вопрос а Кремль не ответил?
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 14:29
      +3
      Смысл у него вообще что-то спрашивать?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:32
        +2
        Немного не так..Есть ли в нем самом,этот самый смысл...
        1. sir.jonn
          sir.jonn Сегодня, 14:59
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Немного не так..Есть ли в нем самом,этот самый смысл...

          Песков отвечает на вопросы которые ему задают СМИ согласно своей подготовке. Такие кадры есть при всех ведомствах и во всех странах. Если его импровизация не смущает кремль, значит он находится в допустимых рамках и может дальше отвечать на вопросы. Принятие его комментариев это вопрос личной осведомленности и восприятия ситуации.
          Короче, тоже самое чем мы занимаемся на этом сайте.
  3. vladcub
    vladcub Сегодня, 14:37
    0
    В свое время Советский Союз активно помогал Кубе, а теперь пора, если они "реальные пацаны",, отрабатывать
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 14:39
      0
      Так мы ж всё всем простили.""""
    2. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: vladcub
      а теперь пора, если они "реальные пацаны",, отрабатывать

      Да кто пустит-то? Тогда не получится скрывать то, что происходит в нашем МО, если информация о воровстве всплывет в лояльном к нам государстве, то это будет очень сложно назвать вражеским наговором
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 14:46
    -1
    А зачем нам такой пресс секретарь который не может ни на один вопрос ответить? Гнать его надо с должности обоссаными тряпками вонючими , гнать до самой границы. Что ни вопрос то узнайте у минфина, это спросите у мида, а это адресуйте в мо рф. А ты там штаны просиживаешь за наши же деньги на кой болт?
  5. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:49
    0
    Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции
    - добавил он.
    Почему бы и не пригласить кубинцев, тем более опыт такой уже был. Если кто помнит, то кубинцы воевали в Анголе.
    Фидель Кастро в речи по случаю 15-й годовщины победы на Плайя-Хирон сказал: «Эта общая победа в войне за независимость Анголы, в которой исполнили миссию 300 тыс. кубинских бойцов-интернационалистов и около 50 тыс. гражданских специалистов, в которой погибли 2 077 кубинцев…»