Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопросы о возможном участии в СВО кубинских граждан

Здесь все-таки скорее вопрос, который может иметь отношение к министерству обороны, - он касается боевых действий. Поэтому я здесь не могу ничего ответить

Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции