Североатлантический альянс продолжает стягивать к своим восточным границам различное вооружение под предлогом защиты участников блока от вероятной «российской агрессии».
Так, в Литву будут направлены два самолета AWACS (ДРЛО), первый из которых прибудет на место уже сегодня. Цель данной миссии, которая продлится несколько недель, заключается в наблюдении за военной деятельностью РФ у границ альянса, говорится в заявлении руководства НАТО, распространенном в Брюсселе.
Кроме того, в том же заявлении значится, что в Шяуляй (город на севере Литвы) в рамках данной миссии направят 150 военнослужащих блока, которые будут заниматься поддержкой вышеупомянутых самолетов.
Касательно последних, AWACS – это авиационная электронная система управления и разведки, позволяющая осуществлять координацию союзных сил в режиме реального времени, обнаруживать объекты противника на земле, воде и в воздухе, а также наводить на них средства поражения.
В данном случае возникает вопрос, какова истинная цель прибытия натовских самолетов-разведчиков. Вполне вероятно, что проваливший свое контрнаступление киевский режим, готовит очередную террористическую атаку, которая будет координироваться западными специалистами.
Напомним, что ранее в МИД РФ заявили, что атака на Севастополь, которая произошла 22 сентября, была проведена Киевом в координации с США и Британией.