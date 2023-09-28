Глава МИД Украины высказался по поводу бюджета США и заложенной в нем помощи Киеву

Вы, кстати, видели, что буквально через два дня после встречи с президентом Зеленским спикер Маккарти объявил, что 300 миллионов для Украины останутся в бюджетном предложении. Хотя накануне визита были попытки исключить эти 300 миллионов из бюджетного запроса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически дал понять, что Киев должен иметь «свой голос» в согласовании бюджета США на 2024 год, так как рассчитывает на определенную часть американских бюджетных трат.Дав пространное интервью одному из украинских информационных агентств, Кулеба отметил, что непринятие бюджета США влияет на оказание помощи Украине. Сейчас Киев еще этих последствий не чувствует, но решение принимать нужно, чтобы поддержка Украины была «устойчивой», отметил Кулеба.- отметил министр иностранных дел Украины.Кулеба подчеркнул, что он в США «увидел и почувствовал» понимание тех серьезных последствий, которые наступят для Вашингтона и Запада в целом в случае прекращения оказания помощи Украине. Глава МИД Украины отметил, что пока США не высказывают претензий по поводу эффективности траты бюджетных средств.Из слов Кулебы можно сделать вывод, что украинский министр уже считает себя вправе оценивать бюджетное планирование США, вмешиваться в него, то есть настаивать на некоей приоритетной роли Украины в обсуждении бюджетных расходов державы, которая ей оказывает помощь. Фактически это та ситуация, когда «хвост пытается вилять собакой». И не исключено, что при смене политического руководства США такие заявления дорого обойдутся киевскому режиму.