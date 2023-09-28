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Российский истребитель сбил украинский штурмовик Су-25 в районе Торецкого ДНР - Минобороны

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Российский истребитель сбил украинский штурмовик Су-25 в районе Торецкого ДНР - Минобороны

Министерство обороны подтвердило нанесение удара по 62-у арсеналу боеприпасов сухопутных войск Украины, что привело к большому количеству возгораний на его территории. Поражение арсенала также зафиксировали спутники NASA. Об этом говорится в новой сводке военного ведомства.


Очередной украинский штурмовик Су-25, пытавшийся нанести удары по российским позициям на Донецком направлении, не сумел вернуться на аэродром. Как сообщается, штурмовик повстречался в воздухе с ракетой, запущенной российским истребителем. Произошло все это в районе н.п. Торецкое, находящемся на пока подконтрольной Киеву территории ДНР. На фюзеляже российского истребителя появилась звездочка, скорей всего уже не первая.

На линии боевого соприкосновения больших изменений нет, бои продолжаются, ВСУ предпринимает попытки прорвать оборону на Запорожском направлении, не считаясь с потерями. По мнению Генштаба ВСУ, с начала контрнаступления именно на линии Работино - Вербовое украинская армия достигла максимальных успехов. На данный момент Киев формирует новый ударный кулак, стягивая в этот район имеющиеся резервы. Наши работают артиллерией и авиацией по местам сосредоточения подразделений ВСУ. За прошедшие сутки уничтожено свыше 45-и всушников, одна БМП Bradley, две боевые бронированные машины, три автомобиля. Поражены в ходе контрбатарейной борьбы: орудие Д-30, САУ «Гвоздика» и гаубица М119.

На Донецком направлении противник предпринял две атаки силами штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад в районе Первомайское и юго-западнее Веселое. Успеха не добился и отошел, потеряв до 190 человек убитыми и ранеными, а также 11 автомобилей. По артиллерии: РСЗО «Град», одна М777, две Д-20, одна «Мста-Б».

На Южно-Донецком наши войска сумели продвинуться вперед, улучшив положение по переднему краю в районе Приютное. Это Минобороны отразило в сводке вчерашнюю контратаку, в результате котрой наши взяли несколько опорных пунктов, выбив из них подразделения ВСУ. Противник потерял до 105-и человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Севернее Приютного уничтожена украинская ДРГ из состава 10-й бригады ТРО.

На Красно-Лиманском противник предпринял одну атаку силами штурмовой группы 63-й механизированной бригады в районе Червоная Диброва. За сутки ВСУ потеряли до 60-и всушников, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Загоруйковка, Тимковка и Стельмаховка. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих и два автомобиля. По артиллерии: одна М777, САУ М109 Paladin, «Мста-Б», САУ «Гвоздика». В районе Огурцово Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
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8 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:34
    -3
    У укронацистов есть цель. И эта цель не вступление в нато, эта цель победить москалей! По крайней мере на данный промежуток времени. И цель присутствует у всех, и у военных, и у политиков, и в целом, у народа.
    А какая цель у наших политиков, военных и т. д.
    Про народ не хочется говорить, но в своем большинстве, народу безразлично что там на окраине. Разговаривал с молодежью, и как бы вскользь задавал провокационный вопрос про сво йну. И молодежи безразлично это, бОльшинство живут одним днем! Сегодня поел, попил, а что будет завтра им до фени, как они выражаются. Или мне неправильная молодежь попалась? Или мы живем очень далеко от театра военных действий? Или политика государства такая?
    Ответов нет! Печально все это!
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 15:54
      +3
      А у России есть цель, обломать цели укровермахта и НАТО взять Крым, ДНР и ЛНР и не допустить господства НАТО в черном море. Вот её и выполняют.
      п.с. Такое ощущение, что ципсо новую методичку осваивают, о "целях" СВО. Как по команде, в каждой теме вопросы о целях)))
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:35
    -2
    Это конечно хорошо,но когда будут уничтожены те Су24 что под носители крылатых ракет переделали?
    1. osp
      osp Сегодня, 15:47
      -2
      Это можно сделать только на земле , так где они базируются если вовремя их обнаружат.
      А нашем уровнем космической разведки сделать это почти нереально - аппаратов на орбите мало.

      В воздухе их не взять.
      Если рассмотреть последние удары по Крыму, то эти-самые носители были на расстоянии больше 200 км и на небольшой высоте.
      Наши РЛС их вообще не видели в таком случае.
  3. osp
    osp Сегодня, 15:44
    -5
    А где фото обломков сбитого украинского штурмовика ?
    Или пленный летчик/некролог погибшему летчику что иногда подают в украинской Телеге ?

    Конечно это дозвуковой самолет и уйти от ракеты у него шансов не так много как у сверхзвуковых, но бывает всякое.

    Су-24 у Украины было достаточно, а вот Су-25 не так уж и много.
    И того количества (больше сотни) якобы уничтоженных Су-25 не могло быть ни в Украине, ни в Европе.
    Оттуда могло прийти их не больше 20-25 штук.
    И все. Других нет.
    А они то и дело летают до линии фронта.

    Если уничтожение вражеского самолета произошло в ближнем бою ракетами Р-73 или пушкой, то обычно есть запись аппаратуры САВР - видеорегистрации ИЛС.
    Там видно что цель сбита и взорвалась.

    Если же ракета Р-77 была пущена по цели за десятки километров, то вероятность ее поражения не такая уж и высокая.
    Еще на этапе прицеливания у украинского летуна срабатывает аппаратура СПО с какого направления его обнаружили.
    Оно может либо включить форсаж если это сверхзвуковой самолет , либо уйти за складки местности если штурмовик.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:00
      +3
      Из разряда пфуроедов, фото дай, селфи.... Чтобы удовлетворить запрос сего гражданина нужно слетать за ЛБС, отфотится и выложить. Ничего, что ракеты воздух-воздух за 200 км уничтожают цель, при этом на локаторе она исчезает после поражения, а не после ухода в складки местности. На пушечный выстрел нужно подлетать, чтоб доказать пфуроеду. И с чего он взял, что была именно ракета Р-77. Сам подвешивал что ли?
    2. faridg7
      faridg7 Сегодня, 16:03
      +1
      Цитата: osp
      Еще на этапе прицеливания у украинского летуна срабатывает аппаратура СПО с какого направления его обнаружили.

      Было бы очень неплохо , если бы именно так думали все наши противники, аплодирую стоя.
  4. faridg7
    faridg7 Сегодня, 16:05
    +1
    Это лицо несмотря на мутный фонарь и кислородную маску я узнаю всегда, при очередном сеансе связи непременно поздравлю