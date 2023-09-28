Российский истребитель сбил украинский штурмовик Су-25 в районе Торецкого ДНР - Минобороны

Министерство обороны подтвердило нанесение удара по 62-у арсеналу боеприпасов сухопутных войск Украины, что привело к большому количеству возгораний на его территории. Поражение арсенала также зафиксировали спутники NASA. Об этом говорится в новой сводке военного ведомства.
Очередной украинский штурмовик Су-25, пытавшийся нанести удары по российским позициям на Донецком направлении, не сумел вернуться на аэродром. Как сообщается, штурмовик повстречался в воздухе с ракетой, запущенной российским истребителем. Произошло все это в районе н.п. Торецкое, находящемся на пока подконтрольной Киеву территории ДНР. На фюзеляже российского истребителя появилась звездочка, скорей всего уже не первая.
На линии боевого соприкосновения больших изменений нет, бои продолжаются, ВСУ предпринимает попытки прорвать оборону на Запорожском направлении, не считаясь с потерями. По мнению Генштаба ВСУ, с начала контрнаступления именно на линии Работино - Вербовое украинская армия достигла максимальных успехов. На данный момент Киев формирует новый ударный кулак, стягивая в этот район имеющиеся резервы. Наши работают артиллерией и авиацией по местам сосредоточения подразделений ВСУ. За прошедшие сутки уничтожено свыше 45-и всушников, одна БМП Bradley, две боевые бронированные машины, три автомобиля. Поражены в ходе контрбатарейной борьбы: орудие Д-30, САУ «Гвоздика» и гаубица М119.
На Донецком направлении противник предпринял две атаки силами штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад в районе Первомайское и юго-западнее Веселое. Успеха не добился и отошел, потеряв до 190 человек убитыми и ранеными, а также 11 автомобилей. По артиллерии: РСЗО «Град», одна М777, две Д-20, одна «Мста-Б».
На Южно-Донецком наши войска сумели продвинуться вперед, улучшив положение по переднему краю в районе Приютное. Это Минобороны отразило в сводке вчерашнюю контратаку, в результате котрой наши взяли несколько опорных пунктов, выбив из них подразделения ВСУ. Противник потерял до 105-и человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Севернее Приютного уничтожена украинская ДРГ из состава 10-й бригады ТРО.
На Красно-Лиманском противник предпринял одну атаку силами штурмовой группы 63-й механизированной бригады в районе Червоная Диброва. За сутки ВСУ потеряли до 60-и всушников, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Загоруйковка, Тимковка и Стельмаховка. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих и два автомобиля. По артиллерии: одна М777, САУ М109 Paladin, «Мста-Б», САУ «Гвоздика». В районе Огурцово Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 1-й бригады специального назначения ВСУ.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.