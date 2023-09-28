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Американский сенатор: «Наш национальный жизненный интерес заключается в деградации русской армии»

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Американский сенатор: «Наш национальный жизненный интерес заключается в деградации русской армии»

В США состоялись проведенные Республиканской партией дебаты в рамках предвыборных праймериз. Естественно, на них была затронута и тема Украины, и ее военной и финансовой поддержки со стороны США.


Выступавший на дебатах сенатор Тим Скотт довольно определенно высказался о подлинной пользе украинского конфликта для Вашингтона. Во-первых, Скотт отметил, что 90% выделяемых Украине средств являются кредитами, выгодными США. То есть, ничего бескорыстно для Киева Вашингтон не делает. Кредиты, как известно, надо отрабатывать и возвращать.

Во-вторых, Скотт отметил, что украинский конфликт способствует безопасности США и стран НАТО. Помогая Киеву, Америка, по его словам, снижает или даже устраняет возможность некоего нападения на территорию Североатлантического альянса.

Наш национальный жизненный интерес заключается в деградации русской армии. Уничтожая российских военных, мы на самом деле делаем нашу родину безопаснее, держим наших военных дома

- разоткровенничался сенатор.

Не столь давно другой видный сенатор, Линдси Грэм, назвал боевые действия на Украине «хорошей инвестицией» для США. То есть, в Вашингтоне уже перестали маскироваться заявлениями о защите «территориальной целостности» Украины и де-факто признают, что вооруженный конфликт Америке выгоден в более длительном виде. Жизни украинцев и судьба Украины как страны в целом, для американской элиты совершенно безразличны.
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52 комментария
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  1. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 15:09
    +6
    " Кредиты, как известно, надо отрабатывать и возвращать."
    Есть безвозвратные кредиты. Это именно тот случай.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 16:01
      +3
      Чёрный... да простят меня африканцы, в окружении белых девок? И туда же?
      Может его обратно в зоопарк?
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:29
        +1
        У каждой из них есть шанс "заработать" со временем на обвинении в сексуальных домогательствах. laughing
  2. Жнец
    Жнец Сегодня, 15:10
    +10
    Когда же мы начнем применять тактику полосатых, вооружая врагов америки? Ведь это способ держать наших военных дома, защищая их и наших гражданских от опасности.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:22
      +2
      Когда же мы начнем применять тактику полосатых, вооружая врагов америки?

      Никогда. Не хватит ни ресурсов, ни умения, ни политической воли.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 15:26
        +5
        В первую очередь не хватит врагов Америки).
        Китай - он ведь всерьез за нас не впишется. А остальных невозможно воспринимать всерьез.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 15:34
          +1
          Теоретически, Киму пригодилась бы реальная обкатка войск.
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 15:37
            +1
            Теоретически это бы всем пригодилось. Теоретически.
            1. Aken
              Aken Сегодня, 15:39
              +2
              Ещё нужно, чтобы было кого окатывать. Пишут, что немчуру обкатывать бесполезно. Выродилась.
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 15:23
      +1
      вооружая врагов америки <...> Ведь это способ держать наших военных дома

      Вы о ком? Кто вместо нас будет воевать на Украине?
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:33
      +2
      Чтобы этот обезян,иначе говоря,нигер,бананом подавился,чтобы у него кусок банана калом в горле стал!
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 15:38
        +4
        Цитата: Бережливый
        Чтобы этот обезян,иначе говоря,нигер,бананом подавился,чтобы у него кусок банана калом в горле стал!

        Вы хотели сказать - колом? Хотя, в принципе, ваш вариант мне тоже симпатичен...
    4. guest
      guest Сегодня, 15:34
      0
      Цитата: Жнец
      Когда же мы начнем применять тактику полосатых, вооружая врагов америки?

      Как говорят в нашем руководстве "не наши методы".
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 15:10
    +10
    заключается в деградации русской армии.
    Получается как раз наоборот- Россия получает опыт серьезного военного конфликта.
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 15:20
      +5
      Цитата: Болторез
      Получается как раз наоборот- Россия получает опыт серьезного военного конфликта.

      После убийства Кеннеди, крепко американским мистерам память отшибло, что думают, то и говорят, начисто страх потеряли, хотя, справедливости ради, надо отметить, что нет у них в стране института дипломатии как такового, только право сильного признают, на любом уровне, как дикари. yes
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:12
    +4
    Скотт отметил, что 90% выделяемых Украине средств являются кредитами, выгодными США.

    Хорошо когда очевидное проговаривается открытым текстом.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:16
      +3
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      Хорошо когда очевидное проговаривается открытым текстом.

      а что жо для кого-то стало сюрпризом?!!!
      кто реально считал, что это все рождественские подарки?
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:14
    +5
    Значит нужно урезать границыУкраины, чтобы США никогда, НИКОГДА не вернули свои деньги назад.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:15
    +9
    это все было понятно еще год назад, более того сумма кредитов уже такова, что это проблема кредитора, а не заемщика
    матрасы прекрасно понимают, что в случае поражения шумерии все их кредиты накрываются медным тазом и будут реально биться до последнего украинца
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:26
      +4
      90% кредитов осталось в США и пошло на кредитование американского ВПК. А что потеряют, доберут с Европы в виде военных заказов и отъёма промышленного производства.
      У америкосов всё схвачено.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 15:28
        +2
        Цитата: Aken
        90% кредитов осталось в США и пошло на кредитование американского ВПК

        не совсем так, да это все осталось там, но оплатить за это еще по мнению матрасов будут шумеры, землей, пшеницей, промышленностью, что осталось, они найдут чем взять, но взять они это смогут только если победят шароварные
        1. Aken
          Aken Сегодня, 15:37
          +3
          Не обязательно. Неважно, кто покроет расходы. Но покроют обязательно.
          Просто если шароварные победят, за всё заплатим мы с вами.
          Если победим мы, заплатит Европа.
      2. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 16:18
        +1
        Да, кредиты остались в США, и пользуются ими американские военные корпорации...НО! Платить-то за это обязаны чубаки (получившие бусы, гвозди и прочие стекляшки) - и это фирменный стиль Америки, и по-другому американцы существовать попросту не умеют.
    2. rosomaha
      rosomaha Сегодня, 15:26
      +1
      они теряют всего лишь деньги, а мы всё
    3. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 15:33
      +2
      Тогда пора не оставлять ни единого украинца.
      Как там у нас с неконвенциональным оружием позволяющим быстро и эфыективно уничтожать крупные городские агломерации?
      1. Aken
        Aken Сегодня, 15:38
        -1
        Как там у нас с неконвенциональным оружием позволяющим быстро и эфыективно уничтожать крупные городские агломерации?

        Боюсь, что никак.
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:53
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      матрасы прекрасно понимают, что в случае поражения шумерии все их кредиты накрываются медным тазом и будут реально биться до последнего украинца

      Кредиты государственные, хозяев денег они волнуют мало.
      Их больше волнует то что накроются скупленные ими за бесценок С/Х и природные (типа газоносных сланцевых полей) ресурсы.
      Кредиты были смазкой в этих сделках.
      Потому и сквозь пальцы на целевое использование и хищения смотрели.

      В случае смены администраций полосатии все эти хвосты начнут выплывать. hi
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:18
    +2
    Дайте ему банан. Пока не съесть, не успокоится.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:22
      +4
      Цитата: Андрей Николаевич
      Пока не съесть, не успокоится.

      он даже какогда связку съест не успокоиться, ту не бананы нужны, а специалисты
      1. Dym71
        Dym71 Сегодня, 15:32
        +2
        Цитата: Василенко Владимир
        ту не бананы нужны, а специалисты

        Ни в коем случае, свободу Анжеле Дэвис и BLM всяким, пусть афроамериканцы оттянутся по полной программе, вплоть до ликвидации нынешнего гегемона в существующих границах. bully
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 16:18
          +2
          Цитата: Dym71
          свободу Анжеле Дэвис и BLM всяким

          нееее
          этим в руки ЯО химию и биологию давать нельзя!!!!!
    2. rosomaha
      rosomaha Сегодня, 15:29
      +1
      планета обезьян...видели...а у этого написано - скот....
    3. guest
      guest Сегодня, 15:37
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Дайте ему банан. Пока не съесть, не успокоится.

      Только банан с полонием или новичком. laughing
  8. alanery
    alanery Сегодня, 15:21
    +5
    Нигер ошибся. Деградация обернулась обучением воевать и работой над ошибками.
  9. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 15:23
    +1
    Они в открытую заявляют об убийстве русских и весь мир молчит в тряпочку...ООН так вообще язык в ж..засунуло, амерам. Еврошестёрки аж кипятком исходят в русофобии. Вот такой миропорядок. А с чего они решили что это их территория..это наши земли исконно! Почему им экспансия на наши земли - можно, а нам защитить своё- нельзя? Бриты с амерами руками укров будут делать то что им хотелось давно-выбивать наш военпотенциал..говоря при этом, что это укры так решили в своей борьбе за право быть нациком и фашистом.
  10. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 15:23
    +2
    Цитата: Лена Петрова
    " Кредиты, как известно, надо отрабатывать и возвращать."
    Есть безвозвратные кредиты. Это именно тот случай.
    Да, в случае победы России в СВО возврат будет более, чем проблематичным.
    Да и для страховых компаний и банков проигрыш в войне для военных кредитов - явно нестраховой случай!
  11. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 15:25
    +1
    Цитата: Андрей Николаевич
    Дайте ему банан. Пока не съесть, не успокоится.
    А ведь можно не только есть - иногда лучше визжать, чем говорить! Вспоминая подзабытую рекламу 90х...
  12. sifgame
    sifgame Сегодня, 15:27
    +2
    Черный идиоот , на этой войне Российская армия будет становиться только сильнее
  13. HAM
    HAM Сегодня, 15:29
    +2
    "Жизни чёрных важны"?? а каких то украинцев нет?....И что то не видно чтобы янки держали своих военных дома,расползлись по всему миру,как тараканы..
    1. guest
      guest Сегодня, 15:38
      +1
      Цитата: HAM
      расползлись по всему миру,как тараканы..

      Ну так и надо с ними делать то, что делают с тараканами и другими паразитами.
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:35
    +1
    Да, они все хотят и желают, чтобы Россия деградировала.
    К сожалению, мы не можем Америке этого пожелать... потому что ну куда еще дальше?
  15. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 15:38
    +1
    этому недоумку не понять что российская армия с каждым месяцем сво не слабеет и деградирует ...а наоборот становится сильнее .. эффективнее и профессиональнее....оттачивая современное передовое военное искусство до безупречности.
  16. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 15:47
    +1
    И добились обратного эффекта. Для деградации армии России, надо было не трогать Россию еще лет сто.
  17. sub307
    sub307 Сегодня, 15:48
    +1
    Цитата: Болторез
    Получается как раз наоборот- Россия получает опыт серьезного военного конфликта.

    Ну да, как говориться - "за одного "битого", двух "небитых" дают". Ну...,а потом, перед дебатами, этому сенатору не мешало бы узнать мнение об армии России до начала конфликта. и на данный момент у своих же , то бишь НАТОвских военных экспертов, кои волей-неволей вынуждены признавать как раз прогресс, а не деградацию армии России по многим ключевым направлениям.
  18. sub307
    sub307 Сегодня, 15:48
    +1
    Цитата: Болторез
    Получается как раз наоборот- Россия получает опыт серьезного военного конфликта.

    Ну да, как говориться - "за одного "битого", двух "небитых" дают". Ну...,а потом, перед дебатами, этому сенатору не мешало бы узнать мнение об армии России до начала конфликта. и на данный момент у своих же , то бишь НАТОвских военных экспертов, кои волей-неволей вынуждены признавать как раз прогресс, а не деградацию армии России по многим ключевым направлениям.
  19. 2sila
    2sila Сегодня, 15:52
    +1
    Деградация Российской армии по американски - это увеличение армии на фиг знает сколько сотен тыщ ЛС, увеличение оборонных расходов, увеличение в разы производства БК, ББМ, авиации, ПВО, РЭБ, ракетной техники. Форсирования понятия и применения БПЛА. Получения просто колоссального опыта полноценной современной войны, которого нет ни у кого в таком объёме как у Армии РФ и ВСУ. Сенатор аутист или это он мечтает?
  20. влад сваргин_2
    влад сваргин_2 Сегодня, 16:03
    +1
    Американский сенатор:«Наш национальный жизненный интерес заключается в деградации русской армии»

    В США уже сейчас "верхушка" начала деградировать, во-вторых они к тому же до жути боятся русской армии...
  21. ulembeck
    ulembeck Сегодня, 16:10
    +2
    Скотт отметил, что 90% выделяемых Украине средств являются кредитами, выгодными США.


    Я вот одного не пойму. А если вдруг на Украине государственный пререворот случится. Как они собираются всё это обратно возвращать? Санкциями ту власть обложат в надежде, что признают долги?
  22. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 16:11
    0
    Можно подумать что это штаты начали сво. Сво начал величайший геостратег, который не смог просчитать последствий. Естественно что штаты извлекают из этого выгоду, глупо было бы не воспользоваться.
  23. Александр Одинцов
    Александр Одинцов Сегодня, 16:57
    +1
    Все верно. Зато Сурков считает, что в будущем у нас Западом будет союз. Великий Север. Что то пока его не видно даже из далека.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:05
      +1
      в будущем у нас Западом будет союз
      Если в Европе к власти придут правые - то вполне возможно. При имеющихся сейчас либерал-лицемерах- конечно нет.
  24. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:22
    0
    Некоторые умные люди, говорят обратное, что по итогам этой войны, Россия будет иметь самую лучшую в мире армию. Обученную, обстрелянную, со всеми новинками военной мысли и теории, проверенные на практике.