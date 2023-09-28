Американский сенатор: «Наш национальный жизненный интерес заключается в деградации русской армии»

Наш национальный жизненный интерес заключается в деградации русской армии. Уничтожая российских военных, мы на самом деле делаем нашу родину безопаснее, держим наших военных дома

В США состоялись проведенные Республиканской партией дебаты в рамках предвыборных праймериз. Естественно, на них была затронута и тема Украины, и ее военной и финансовой поддержки со стороны США.Выступавший на дебатах сенатор Тим Скотт довольно определенно высказался о подлинной пользе украинского конфликта для Вашингтона. Во-первых, Скотт отметил, что 90% выделяемых Украине средств являются кредитами, выгодными США. То есть, ничего бескорыстно для Киева Вашингтон не делает. Кредиты, как известно, надо отрабатывать и возвращать.Во-вторых, Скотт отметил, что украинский конфликт способствует безопасности США и стран НАТО. Помогая Киеву, Америка, по его словам, снижает или даже устраняет возможность некоего нападения на территорию Североатлантического альянса.- разоткровенничался сенатор.Не столь давно другой видный сенатор, Линдси Грэм, назвал боевые действия на Украине «хорошей инвестицией» для США. То есть, в Вашингтоне уже перестали маскироваться заявлениями о защите «территориальной целостности» Украины и де-факто признают, что вооруженный конфликт Америке выгоден в более длительном виде. Жизни украинцев и судьба Украины как страны в целом, для американской элиты совершенно безразличны.