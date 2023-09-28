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Тайвань представил первую подводную лодку отечественного производства

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Тайвань представил первую подводную лодку отечественного производства

На верфи в порту Гаосюн Тайвань представил сегодня свою первую подводную лодку «Нарвал» отечественного производства. На торжественной церемонии, посвященной данному событию, президент непризнанного островного государства Цай Инвэнь заявила, что для страны появление собственной субмарины стало важной вехой.


Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Лидер острова заявила, что он наращивает свою военную мощь на фоне усиления «китайской угрозы».


Дизель-электрическую субмарину тайваньского производства во время церемонии нарекли на английском языке «Нарвал», а на мандаринском диалекте китайского языка – «Хай Кун». На обоих языках название означает «морское чудовище».

В прошлом многие думали, что построить подводную лодку местного производства было бы невыполнимой задачей. Но мы сделали это

- заявила Цай Инвэнь во время мероприятия.

Среди приглашенных на церемонии присутствовали американский посол в Тайбэе Сандра Оудкирк, а также дипломаты из Японии и Южной Кореи.

На верфь были допущены представители СМИ, но фотографировать подлодку крупным планом им не разрешили из соображений секретности. По той же причине не были раскрытии подробные технические характеристики боевого корабля.

В ходе брифинга, который состоялся на прошлой неделе, советник Совета Национальной безопасности Тайваня адмирал Хуан Шу-куан заявил, что тайваньский флот сыграет важную роль в сдерживании Китая и недопущении организации морской блокады острова Пекином. Он отметил, что в общей сложности планируется построить восемь отечественных подлодок. Каждая из них может быть оснащена торпедами МК-48 производства США для борьбы с надводным флотом противника.
Использованы фотографии:
https://english.president.gov.tw/
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:25
    +1
    Этим летом Газпромнефть организовал снова экспедицию НарвалЭто чудо природы обнаружено у ЗФИ в количестве 30 особей. good
    .
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 15:37
      +2
      Этим летом и осенью руководство Газпромнефти и их хозяева продолжают нагло жиреть за счет рядовых граждан России.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:49
        +1
        Как видите науку Дюков не забывает.Но наглец ещё тот ,такое заявить Новаку на совещании,зная что в Газпромнефти есть госпакет акций.
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:27
    +2
    И в последний путь этого нарвала с цветами и венками отправить. Они с китайским ВМФ хотят потягаться? Ну ну. Такие же недалёкие как и морекопатели.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:30
    +1
    А как по ихнему будет "Капитан Немо "звучать?И кто на его роль командовать "Нарвалом "будет? lol
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:00
      +1
      Бережливый .Мне кажется что русскому проще подводную лодку построить ,чем по китайски нарвал написать.
  4. sub307
    sub307 Сегодня, 15:31
    +3
    " Каждая из них может быть оснащена торпедами МК-48 производства США для борьбы с надводным флотом противника." Забыли добавить, что "в будущем "Хайкун" планируют оснастить противокорабельными крылатыми ракетами UGM-84 Harpoon". Подводный флот Тайваня состоит из четырех американских субмарин и двух нидерландских. К 2027 году страна планирует иметь на вооружении две ПЛ пр-ва Нидерландов и две собственного производства. А вот и реакция с "другой стороны пролива":
    "В минобороны Китая прокомментировали спуск на воду тайваньской подлодки, заявив, что подводные лодки Тайваня не повлияют на стремление КНР к воссоединению.
    «Это всего лишь богомол, пытающийся использовать свои руки как колесницу, и в конечном итоге это приведёт к его собственному уничтожению. Что касается разговоров о недопущении выхода ВМС НОАК в Тихий океан, то это чепуха. Независимо от того, сколько оружия закупят власти Демократической прогрессивной партии, они не смогут остановить общую тенденцию к воссоединению родины», – заявил официальный представитель оборонного ведомства КНР У Цянь".
  5. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 16:04
    +2
    Жаль, что нет ТТХ лодки. Полагаю, спонсоры озаботились, чтобы и ГАК был современным и АБ не хуже чем ЛИАБ...А вооружение весьма солидное. Лодка в завесе с торпедами Мк-48 -- это серьезно. Тем более, если еще и Гарпуны получат, то и НК будет не сладко. Одно ясно: янки опять собираются воевать со своими противниками чужими руками. Поэтому и вкладывают в эти руки все долее мощное оружие.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:09
    +1
    Нормальный дизель, но будущее за водородными топливными ячейками.
    В мае 2019 года Тайвань представил масштабную модель выбранной им конструкции дизель-электрической ударной подводной лодки местного производства. X-образными рулями и очертаниями надстройки внешний дизайн напоминает японские подводные лодки типа «Сорю». Лодки будут собирать на Тайване по японской технологии. Техническую поддержку проекту оказывает японская команда, состоящая из бывших инженеров Mitsubishi и Kawasaki Heavy Industries. Сообщается, что Тайваню предложен вариант системы боевого управления AN/BYG-1, которым оснащаются американские подводные лодки типа «Вирджиния». Также считается, что некоторое влияние на дизайн оказали голландские подводные лодки, которые в настоящее время эксплуатируются на Тайване. Водоизмещение лодки оценивается в 2500 тонн, длина — около 70 м. Тайваньская корпорация CSBC получила контракт на постройку восьми подводных лодок. Первоначальная стоимость проекта составляет $3,3 млрд, в дальнейшем прогнозируется его расширение до $10 млрд за десять лодок.