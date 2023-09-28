В Молдавии обнаружены обломки очередной украинской ракеты ПВО

На территории Молдавии обнаружены обломки очередной украинской ракеты украинской противовоздушной обороны. В обнаруженной ракете все еще может находиться компонент со взрывчатым веществом.Как сообщает МВД республики, обломки украинской ракеты были найдены в озере Харбоец в районе расположенного на расстоянии около 30 километров от границы с Украиной города Анений-Ной. В целях безопасности правоохранителями перекрыт доступ населения к этому району. На месте работают специалисты, которые, как утверждается, устанавливают происхождение обнаруженного боеприпаса.Судя по всему, найденные обломки принадлежат второй ракете, взрыв которой слышали жители ПМР накануне обнаружения на территории одного из частных домовладений в приднестровском селе Кицканы. Как сообщают источники в Приднестровье, первый взрыв был отчетливо слышан в столице ПМР Тирасполе, а спустя несколько минут жители города Бендеры также сообщали о громком взрыве, который слышен был и в Тирасполе, но уже не так отчетливо, как первый.Причина участившихся нештатных срабатываний ракет, выпущенных из украинских систем ПВО, в том, что Киев скупает старые ракеты ПВО, которые давно должны были идти на утилизацию, но вместо этого, они возвращаются в строй, после чего сбиваются с заданной траектории.Ранее сообщалось, что парламент Болгарии одобрил поставки украинской армии непригодных к эксплуатации ракет С-300. Решение предполагает, что Болгария поставит боевикам киевского режима ракеты С-300, а не ракетные системы полностью.