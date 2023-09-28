Песков: Гибридная война с Западом вынуждает Россию повышать расходы на оборону

Очевидно, что такое повышение абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны

Как известно, в украинском конфликте Россия столкнулась со всем коллективным Западом, который накачивает Украину вооружениями на миллиарды долларов. Кроме того, НАТО ещё ближе подошло к российским границам. В таких условиях очевидно, что России приходится значительно увеличивать расходы на оборону.Эту же мысль подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по словам которого, повышение оборонных расходов – это вынужденная мера, являющаяся следствием гибридной войны с Западом. Об этом Песков сказал, комментируя сообщения некоторых СМИ об увеличении расходов в бюджете на 2024 год на статью «Национальная оборона» в сравнении с бюджетом 2023 года.- отметил пресс-секретарь президента.Специальная военная операция, которая фактически является войной с Западом, по словам Пескова, требует высоких расходов.Правительство России уже подготовило проект бюджета на следующий год, который, как заявил премьер Мишустин, в ближайшие дни поступит для рассмотрения в Госдуму.На оборону в этом проекте бюджета планируется потратить 10,8 трлн рублей, что на 4,4 трлн рублей больше, чем в бюджете на 2023 год.