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Песков: Гибридная война с Западом вынуждает Россию повышать расходы на оборону

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Песков: Гибридная война с Западом вынуждает Россию повышать расходы на оборону

Как известно, в украинском конфликте Россия столкнулась со всем коллективным Западом, который накачивает Украину вооружениями на миллиарды долларов. Кроме того, НАТО ещё ближе подошло к российским границам. В таких условиях очевидно, что России приходится значительно увеличивать расходы на оборону.


Эту же мысль подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по словам которого, повышение оборонных расходов – это вынужденная мера, являющаяся следствием гибридной войны с Западом. Об этом Песков сказал, комментируя сообщения некоторых СМИ об увеличении расходов в бюджете на 2024 год на статью «Национальная оборона» в сравнении с бюджетом 2023 года.

Очевидно, что такое повышение абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны

- отметил пресс-секретарь президента.

Специальная военная операция, которая фактически является войной с Западом, по словам Пескова, требует высоких расходов.

Правительство России уже подготовило проект бюджета на следующий год, который, как заявил премьер Мишустин, в ближайшие дни поступит для рассмотрения в Госдуму.

На оборону в этом проекте бюджета планируется потратить 10,8 трлн рублей, что на 4,4 трлн рублей больше, чем в бюджете на 2023 год.
Использованы фотографии:
tvkrasnodar.ru
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24 комментария
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 15:42
    -1
    Песков мне напоминает Байдена, несут оба такое, что и ребёнок бы понял.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:49
      0
      Цитата: marchcat
      Песков мне напоминает Байдена, несут оба такое, что и ребёнок бы понял.

      Я бы сравнил не с Бидоном, всё-таки должности разные, а с незабвенной непревзойдённой Псаки.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:28
        -1
        У них даже фамилии похожи.Псаки и Песков.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:44
    -1
    А лично он что сделал для армии полезного?Возможно,волонтёром пароллельно работает?Или,часть зарплаты на нужды сво как обычные граждане России делают,отдал?Какой с него стране толк,какая от него польза?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:48
      +1
      Это как с "хорошим и плохим полицейским"..Кто то должен гать пургу,быть громоотводом для очень важного человека.А про расходы?Раз не хватает самого необходимого,сбрасываемся всем миром,собираем консервные банки для окопных свечей,то эти триллионы и вопрос по ним отпадают
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:48
      0
      Цитата: Бережливый
      Какой с него стране толк,какая от него польза?

      "Путин терпел и нам велел".
    3. Vik. K
      Vik. K Сегодня, 16:54
      0
      "как обычные граждане делают" в нашем отделе 2 человека отчисляют, а на 19.
      Зато, я для фронта сохранил:19 месячных окладов.
      Меня давно бесели"ларсы" :спрятались от мобилизации, на оборонном заводе. Получали "не хило", грех жаловаться, платят хорошо, но и работаем в 2,5-3 смены.
      Большенство честно работают, но пользы от"ларсов" :0,4,а на фига заводу и мне такие" работники"?
      Написал рапорты:командубщему, Герасимов и в правительство.
      Что было:..... Комиссий пять было. Мэр через директора, мне рекоменловал:"валить с завода", но я на месте, мэр рад, что с ним разговариваю, а директор набух как воздушный шар.
      2 военпредов отправили в СВО.
      Некоторых "блатных" ФСБ задержали, что там за дела, мне не известно.
      Факт, что" ларсов", нет, завод работает, возможно, даже, лучше? А директор "стукнет"
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:52
    +5
    Гибридная война с Западом вынуждает Россию.....

    Перевести экономику на военные рельсы.
    Много советских людей во время ВОВ ездило отдыхать в Таиланд?
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 16:10
      +5
      Много советских людей во время ВОВ ездило отдыхать в Таиланд?


      Нет.
      А что-ли много советских людей в мирное время ездило отдыхать в Таиланд?
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 16:36
        +3
        Цитата: dump22
        Много советских людей во время ВОВ ездило отдыхать в Таиланд?


        Нет.
        А что-ли много советских людей в мирное время ездило отдыхать в Таиланд?

        Полагаю, что просто отдыхать на Чёрное, Каспийское, Азовское моря и в Прибалтику--регулярно ездили гораздо больше, чем сегодня.
        1. dump22
          dump22 Сегодня, 17:25
          0
          ездили гораздо больше, чем сегодня.


          Сейчас отдыхать ездят к морю существенно больше, чем в СССР.
          Вот например.
          В 1980-х годах в Крыму отдыхало до 9 млн человек в год. Это столько приезжало со всего СССР (290млн)!
          А в 2021 году в Крым приехало 9.5 млн и все это только из России (146млн)!
          И при этом еще в тот год и в Турции отдохнуло 5 млн россиян!

          https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/84316
          Около 9,5 млн туристов посетили Крым в 2021 году, что является рекордным показателем, сообщил глава республики Сергей Аксенов.


          https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/84976/
          Турпоток в Турцию по итогам 2021 года составил 30 млн, из них 5 млн — россияне
    2. esl462
      esl462 Сегодня, 16:41
      -1
      А у нас что, война?.......................
  4. Oldi
    Oldi Сегодня, 15:53
    +1
    Сколько миллиардов за бугром разрешили заморозить? И где сейчас эти люди? В команде winked несменяемые, душат экономику непомерными ставками и продолжают деньги за рубежом оставлять от экспорта ресурсов, а выезжать естественно за счёт плебса, вариантов нет. Бред, какой то творится.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:05
      0
      Ознакомьтесь что сказал Дерипаска о так называемых замороженных активах олигархов на западе.Что то его патриотизм начал немного напрягать. lol Что задумал?
  5. Timo Ende
    Timo Ende Сегодня, 16:05
    +1
    „Darüber hinaus ist die NATO noch näher an die russischen Grenzen gerückt.“

    Ohne den 24.02.2022 müsste die restliche Welt keine Waffen an die Ukraine liefern und Russland wäre nicht näher an die NATO gerückt, da Finnland und Schweden nicht der NATO aufgrund dessen beigetreten wären. Ursache und Wirkung sollten nicht vertauscht werden.
    1. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 16:15
      0
      учи историю, нацистский выкормыш. В 45-м до двора твоих деда с бабкой дошли и на это раз дойдем, если вынудите
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 16:07
    +2
    На оборону в этом проекте бюджета планируется потратить 10,8 трлн рублей, что на 4,4 трлн рублей больше, чем в бюджете на 2023 год.


    А все равно получается меньше трети бюджета пойдет на СВО.
    Общие расходы бюджета на 2024 год будут 36,6 трлн рублей.

    Доля военных расходов будет 6% от всего российского ВВП. Это все еще намного меньше, чем в СССР.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:23
      +2
      Цитата: dump22
      Доля военных расходов будет 6% от всего российского ВВП. Это все еще намного меньше, чем в СССР.

      Там ещё горы расходов по закрытым статьям бюджета, они в эти 6% не входят.
    2. фа2998
      фа2998 Сегодня, 16:55
      +2
      Цитата: dump22
      На оборону в этом проекте бюджета планируется потратить 10,8 трлн рублей, что на 4,4 трлн рублей больше, чем в бюджете на 2023 год.


      А все равно получается меньше трети бюджета пойдет на СВО.
      Общие расходы бюджета на 2024 год будут 36,6 трлн рублей.

      Доля военных расходов будет 6% от всего российского ВВП. Это все еще намного меньше, чем в СССР.

      А еще нужно добавить несколько трлн. на восстановление новых регионов( некоторые тут же "обнулятся")-вспомните Донецк,каждый день под обстрелом.
      Да и "старые" регионы ждут помощь -вряд ли восстановление идет за местные ресурсы.Компенсация на потерянное имущество и пр.
      И резервные фонды в бюджете больше сделают-вдруг опять Крымский мост строить или еще что то. hi
  7. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 16:11
    +2
    На оборону в этом проекте бюджета планируется потратить 10,8 трлн рублей, что на 4,4 трлн рублей больше, чем в бюджете на 2023 год.
    Можно было и не говорить, оно и так видно по растущим на всё ценам.
  8. Дедок
    Дедок Сегодня, 16:12
    +3
    память у нас плохая: никто не спросил с них за развал экономики в 90-е, а теперь не собираются спрашивать за профуканные деньги на армию за последние 20 лет...
    нужны новые деньги! - да и ежу понятно, что надо
    только платить приходится нам, а купоны стригут они
  9. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 16:27
    -3
    Ну и сколько мы должны тратить на оборону? Нас меньше 150 млн, а их -- целый миллиард! Это все бесполезно! Конвенциональным оружием мы с ними все равно не справимся. А еще мы потратили кучу средств на ядерное оружие, которое, как выяснилось, абсолютно бесполезно, потому что им нельзя пользоваться ни при каких обстоятельствах, потому что мы за мир. И вообще оно не работает, потому что как утверждают некоторые телеэксперты оно даже японскую армию не напугало.
  10. иван2022
    иван2022 Сегодня, 16:45
    +1
    Г-н Песков лукавит. Это в СССР, где бюджет в середине 80 х был около 90 % от американского--повышали расходы на оборону. И то нам постоянно капают на мозги, что СССР разорился от гонки вооружений.

    А сегодня, когда бюджет на порядок меньше--нам точно угрожает разорение, если втягиваться в гонку .

    Надо было быть слабоумными, чтобы подвести страну все к тому же самому рубежу своей "мудрой" политикой, постоянно приговаривая про ошибки СССР

    Есть только один козырь - ЯО. Но если его все равно побоятся выложить-он будет вроде чемодана без ручки. Некоторым танцорам даже и свое ЯО мешает.
  11. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 16:47
    +1
    Цены на нефть и прочие ресурсы для Запада поднимите - все таки гибридная война же