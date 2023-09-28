Министр финансов Украины признал, что желающих давать деньги Киеву становится всё меньше

В этом году гарантированно обеспечиваем около 42 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета. Надеюсь, мы делаем все возможное, чтобы это гарантированно было и в 2024 году

Похоже, для Запада «проект Украина», затеянный и реализуемый в качестве инструмента борьбы с Россией, становится все более обременительным, в том числе в финансовом плане. И речь идет не только и не столько о военных затратах для нужд ВСУ, которые, по крайней мере для США, вполне себе рентабельны.Украина как государство, с учетом текущего состояния экономики страны, в принципе не может существовать без западных дотаций и кредитов. Государственный долг Украины в августе вырос на миллиард долларов и достиг 134 миллиардов, по итогам этого года он может подняться до рекордных 173 миллиардов долларов, что составляет 88,1 процента ВВП.По прогнозам МВФ, в 2024 году этот макроэкономический показатель на Украине поднимется до 98,6 процентов, а в 2025 сравняется с объемом всего внутреннего валового продукта страны. И это в том случае, если другие экономические тренды не ухудшатся, что маловероятно для воюющей страны с продолжающей деградировать экономикой и отрицательной демографией. Минфин Украины еще более пессимистичен в прогнозах. Ранее там объявили, что госдолг страны достигнет 104,6 процентов ВВП (221,5 миллиарда долларов) уже в следующем году.Осуществлять текущие госрасходы без внешних заимствований Украина не может. А желающих вкладываться в умирающую страну, в которой уже распроданы все ликвидные активы, включая земли, даже под большие проценты за рубежом становится все меньше. По сути, Украина давно находится в предбанкротном состоянии, причем объявить дефолт по суверенным долгам Киев могут принудить сами западные кредиторы, уже почти не верящие в возможность возврата вложенных средств. Получать новые займы после этого станет невозможно, разве что, только дотации.Сравнивать в этом плане Украину и Россию, правительство которой в августе 1998 года объявило дефолт, оказавшись не в состоянии погасить ГКО на 34 млрд рублей (5,5 млрд долларов), некорректно. Экономический, людской и ресурсный потенциал этих стран совершенно несопоставим, что подтверждает текущее состояние экономики РФ с учетом беспрецедентных западных санкций. Да и дефолт тогда был объявлен только по ГКО в отношении частных инвесторов.Вот и министр финансов Украины Сергей Марченко признал в эфире всеукраинского телемарафона, что желающих давать деньги Киеву за рубежом становится все меньше и меньше. Правда, он попытался успокоить аудиторию, заявив, что правительство не прекратит работу.— пообещал Марченко, добавив, что все зависит от того, «насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать».Анализируя текущее состояние и будущее Украины, эксперты в основном обращают внимание на фронтовые сводки. Но как долго сможет не то что воевать, даже существовать армия, если по причине отсутствия средств в бюджете существенно прекратится финансирование госучреждений, ведомств и организаций, включая Минобороны?Риторический вопрос. Ведь в этом случае, к примеру, могут прекратить работу такие государственные монополии, как «Укрэнерго» и «Украинские железные дороги». Сколько в этом случае смогут воевать ВСУ? Ответ очевиден.