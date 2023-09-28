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Министр финансов Украины признал, что желающих давать деньги Киеву становится всё меньше

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Министр финансов Украины признал, что желающих давать деньги Киеву становится всё меньше

Похоже, для Запада «проект Украина», затеянный и реализуемый в качестве инструмента борьбы с Россией, становится все более обременительным, в том числе в финансовом плане. И речь идет не только и не столько о военных затратах для нужд ВСУ, которые, по крайней мере для США, вполне себе рентабельны.


Украина как государство, с учетом текущего состояния экономики страны, в принципе не может существовать без западных дотаций и кредитов. Государственный долг Украины в августе вырос на миллиард долларов и достиг 134 миллиардов, по итогам этого года он может подняться до рекордных 173 миллиардов долларов, что составляет 88,1 процента ВВП.

По прогнозам МВФ, в 2024 году этот макроэкономический показатель на Украине поднимется до 98,6 процентов, а в 2025 сравняется с объемом всего внутреннего валового продукта страны. И это в том случае, если другие экономические тренды не ухудшатся, что маловероятно для воюющей страны с продолжающей деградировать экономикой и отрицательной демографией. Минфин Украины еще более пессимистичен в прогнозах. Ранее там объявили, что госдолг страны достигнет 104,6 процентов ВВП (221,5 миллиарда долларов) уже в следующем году.

Осуществлять текущие госрасходы без внешних заимствований Украина не может. А желающих вкладываться в умирающую страну, в которой уже распроданы все ликвидные активы, включая земли, даже под большие проценты за рубежом становится все меньше. По сути, Украина давно находится в предбанкротном состоянии, причем объявить дефолт по суверенным долгам Киев могут принудить сами западные кредиторы, уже почти не верящие в возможность возврата вложенных средств. Получать новые займы после этого станет невозможно, разве что, только дотации.

Сравнивать в этом плане Украину и Россию, правительство которой в августе 1998 года объявило дефолт, оказавшись не в состоянии погасить ГКО на 34 млрд рублей (5,5 млрд долларов), некорректно. Экономический, людской и ресурсный потенциал этих стран совершенно несопоставим, что подтверждает текущее состояние экономики РФ с учетом беспрецедентных западных санкций. Да и дефолт тогда был объявлен только по ГКО в отношении частных инвесторов.

Вот и министр финансов Украины Сергей Марченко признал в эфире всеукраинского телемарафона, что желающих давать деньги Киеву за рубежом становится все меньше и меньше. Правда, он попытался успокоить аудиторию, заявив, что правительство не прекратит работу.

В этом году гарантированно обеспечиваем около 42 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета. Надеюсь, мы делаем все возможное, чтобы это гарантированно было и в 2024 году

— пообещал Марченко, добавив, что все зависит от того, «насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать».

Анализируя текущее состояние и будущее Украины, эксперты в основном обращают внимание на фронтовые сводки. Но как долго сможет не то что воевать, даже существовать армия, если по причине отсутствия средств в бюджете существенно прекратится финансирование госучреждений, ведомств и организаций, включая Минобороны?

Риторический вопрос. Ведь в этом случае, к примеру, могут прекратить работу такие государственные монополии, как «Укрэнерго» и «Украинские железные дороги». Сколько в этом случае смогут воевать ВСУ? Ответ очевиден.
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10 комментариев
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  1. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 15:52
    +1
    Просить милостыню надо уметь, это целое призвание. По стажируйтесь у нищих на улицах, они многому научат. recourse
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 16:04
      +1
      Каждый банкрот всех убеждает (пока ему верят), что он находится всего лишь в предбанкротном состоянии из которого он скоро выйдет... Дефолт объявляется самим государством, так что находится в преддефолтном состоянии можно вечно, пока кредиты и подачки дают...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:54
    -3
    Сколько смогут воевать?Сколько потребуется.Западному ВПК.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:55
    +1
    См. фото. Наверно самое наикрасивейшее здание банка в мире. Экскурсоводы говорят, что навеяно дворцом дожей в Венеции. Может быть, некоторое отдалённое сходство имеет место быть.
    Но откалибровать бы не помешало. После войны восстановим.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:07
    +1
    Может быть есть люди, которые желают отдать свои деньги, лично я таких после МММ не знаю, так же и государства, просто горят желанием отдать кровные своих налогоплательщиков, понимая, что возвращать никто не будет, ни тело кредита, ни проценты. Остается только уповать на гранты (милостыню).
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:26
      +1
      Цитата: Uprun
      Может быть есть люди, которые желают отдать свои деньги,

      Их никто не спрашивает, и Вас спрашивать тоже не будут.
  5. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 16:30
    +1
    "Министр финансов Украины признал, что желающих давать деньги Киеву становится всё меньше". Конечно, меньше. Смысл бросать деньги в пропасть.
  6. nectarkill
    nectarkill Сегодня, 16:49
    +1
    Пора уже потушить энергетику великих укров, накрыв экономику окончательно
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:57
    +1
    Я думаю надо им помочь, разбомбив министерство финансов Украины. Сразу желающих много найдется
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:10
    -1
    Хватит драмотезировать ситуацию. Кремль же не аннулирует контракты на поставку им топлива,транзита через их территорию в европы наших углеводородов. А деньги за транзит мы им платим немалые и вполне себе исправно,чем подкармливаем их армию!