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Минобороны: ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами бригады спецназначения ВСУ в районе Огурцово Харьковской области

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Минобороны: ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами бригады спецназначения ВСУ в районе Огурцово Харьковской области

В зоне проведения специальной военной операции в течение суток Вооруженными силами Российской Федерации были отражены ряд атак противника, а также наносились удары по местам скопления личного состава, военной техники и вооружений, складам с боеприпасами ВСУ. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации.


Как утверждается в сводке МО РФ, на Донецком направлении российская армия отбила 2 атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе Первомайского и Веселого. В ходе боев противник лишился 11 автомобилей, 1 РСЗО «Град», 1 артиллерийской системы М777, 2 гаубиц Д-20 и 1 гаубицы «Мста-Б». Потери личного состава на данном направлении составили до 190 боевиков.

В районе населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожского направления ВС РФ отразили атаки 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. До 45 боевиков ВСУ были уничтожены, также противник лишился 1 БМП «Bradley», 2 бронемашин и 3 автомобилей, гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика» и гаубицы М119.

Продолжались бои на Южно-Донецком направлении. Здесь были отбиты 2 атаки ВСУ в районе Приютного. Потери противника составили до 105 боевиков убитыми и ранеными, 2 бронемашины и 5 автомобилей. К северу от Приютного уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ.

Успех продолжает сопутствовать нашим военным на Краснолиманском и Купянском направлениях. На Краснолиманском направлении отражены атаки штурмовой группы в районе Червоной Дибровы, нанесены огневые поражения подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Ямполовка. Противник потерял здесь до 60 боевиков, 2 бронемашины и 2 гаубицы Д-30.


В результате боев на Купянском направлении наши войска уничтожили боевиков и технику 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики, до 50 человек и 2 автомобиля составили потери войск противника. Наконец, в результате контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, САУ М109 «Paladin», 1 гаубица «Мста-Б», 1 САУ «Гвоздика».

Под населенным пунктом Огурцово Харьковской области наши войска уничтожили склад с боеприпасами 1-й бригады спецназначения ВСУ. Боеприпасы с данного склада направлялись подразделениям бригады, задействованным на линии фронта.

Продолжались удары по позициям ВСУ и на Херсонском направлении. Здесь удалось уничтожить до 20 боевиков, 2 автомобиля и гаубицу Д-30. Российской авиацией наносились удары по ряду складов, также были уничтожены 26 беспилотников противника.
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:13
    +3
    По информации с той стороны. ВСУ неумные люди,вчера полторашкой в Константиновке мы промахнулись,прорядив огороды.ВСУ это не насторожило.Сегодня в 12 00 в Константиновке прилетело в " яблочко", размер бомбы пока неизвестен .Наверно к вечеру будет известно сколько 200 и 300ых.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:22
    +3
    Пишут об уничтожении складов боеприпасов ВФУ 3 000 тонн, 1 500 тонн.
    Цифирь красивая. А сколько тонн боеприпасов расходуют ВФУ в сутки?
    "Путин: ВСУ используют в сутки около 5 тыс. снарядов"
    Это только снаряды. Допустим, средний вес снаряда 50 кГ + пули, мины, РСЗО, ракеты....
    Снаряды=0,05тонныХ5000=250тонн. Ок. Допустим, всё остальное ещё 250. Итого 500тонн/сутки.
    Т.е. Уничтожены на каждом складе запасы ВФУ на 3...6 суток. Нук что ж, неплохо.
    1. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 16:30
      0
      "Допустим, средний вес снаряда 50 кг..." о_О" Это снаряды к Большой Берте?
      1. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 16:39
        +2
        У большой берты снаряд под тонну весил))
        1. Reindeer
          Reindeer Сегодня, 16:41
          +3
          Да вроде даже больше :) Я в курсе, но мне показалась завышенной масса снаряда в 50 кг... может и ошибся :)
          1. begemot20091
            begemot20091 Сегодня, 17:06
            +2
            офс 155 мм около 44 кг да плюс заряд около 10 кг, герметичная упаковка, ну и ящик на пару выстрелов. под 70 кг наберётся
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:23
    +3
    Очень интересная графика с украинской стороны.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:39
      +2
      Продолжение графики,как то не радостно на Украине от правды.
  4. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 16:30
    +3
    с волчанским закутком нужно быстрее разбираться..там Шебекино близко, и вдоль границы идёт м/г шоссе на Волоконовку со множеством насел пунктов...и последние 2 недели участились обстрелы в этом районе, что характерно в глубину нашей тер-рии.