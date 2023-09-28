Минобороны: ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами бригады спецназначения ВСУ в районе Огурцово Харьковской области

В зоне проведения специальной военной операции в течение суток Вооруженными силами Российской Федерации были отражены ряд атак противника, а также наносились удары по местам скопления личного состава, военной техники и вооружений, складам с боеприпасами ВСУ. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации.
Как утверждается в сводке МО РФ, на Донецком направлении российская армия отбила 2 атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе Первомайского и Веселого. В ходе боев противник лишился 11 автомобилей, 1 РСЗО «Град», 1 артиллерийской системы М777, 2 гаубиц Д-20 и 1 гаубицы «Мста-Б». Потери личного состава на данном направлении составили до 190 боевиков.
В районе населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожского направления ВС РФ отразили атаки 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. До 45 боевиков ВСУ были уничтожены, также противник лишился 1 БМП «Bradley», 2 бронемашин и 3 автомобилей, гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика» и гаубицы М119.
Продолжались бои на Южно-Донецком направлении. Здесь были отбиты 2 атаки ВСУ в районе Приютного. Потери противника составили до 105 боевиков убитыми и ранеными, 2 бронемашины и 5 автомобилей. К северу от Приютного уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ.
Успех продолжает сопутствовать нашим военным на Краснолиманском и Купянском направлениях. На Краснолиманском направлении отражены атаки штурмовой группы в районе Червоной Дибровы, нанесены огневые поражения подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Ямполовка. Противник потерял здесь до 60 боевиков, 2 бронемашины и 2 гаубицы Д-30.
В результате боев на Купянском направлении наши войска уничтожили боевиков и технику 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики, до 50 человек и 2 автомобиля составили потери войск противника. Наконец, в результате контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, САУ М109 «Paladin», 1 гаубица «Мста-Б», 1 САУ «Гвоздика».
Под населенным пунктом Огурцово Харьковской области наши войска уничтожили склад с боеприпасами 1-й бригады спецназначения ВСУ. Боеприпасы с данного склада направлялись подразделениям бригады, задействованным на линии фронта.
Продолжались удары по позициям ВСУ и на Херсонском направлении. Здесь удалось уничтожить до 20 боевиков, 2 автомобиля и гаубицу Д-30. Российской авиацией наносились удары по ряду складов, также были уничтожены 26 беспилотников противника.