Делегация из военного руководства НАТО прибыла с необъявленным визитом в Киев

Сегодня, 28 сентября, на Украине «высадился целый десант», состоящий из высшего руководства НАТО во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Визит последнего, к слову, стал внезапным, так как ранее не анонсировался.Помимо главного должностного лица альянса в Киев также прибыли новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс и глава военного ведомства Франции Себастьян Лекорню. Сообщается, что последний посетил столицу Украины с целой делегацией из 20 представителей предприятий ВПК.Оба западных министра обороны и генсек НАТО уже провели переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. На встрече также присутствовали руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, глава ГУР Кирилл Буданов и глава Минобороны Рустем Умеров.Стоит отметить, что Зеленский уже дал интервью после переговоров со Столтенбергом. С его слов, Украина обязательно станет неотъемлемой частью НАТО и это логично в современных реалиях.Кроме того, глава киевского режима заявил, что обсудил с генсеком альянса ситуацию на фронте, ключевые оборонные вопросы и потребности военнослужащих в вооружении.Напоследок Зеленский пообещал, что ВСУ и дальше будут «давить на российскую армию и заставлять ее отступать».В ситуации с провалившимся контрнаступлением и колоссальными потерями в ВСУ последнее заявление украинского президента звучит, как минимум, странно. Впрочем, в последнее время большинство высказываний Зеленского носят исключительно пропагандистский характер и абсолютно не соответствуют действительности.