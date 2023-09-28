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Делегация из военного руководства НАТО прибыла с необъявленным визитом в Киев

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Делегация из военного руководства НАТО прибыла с необъявленным визитом в Киев

Сегодня, 28 сентября, на Украине «высадился целый десант», состоящий из высшего руководства НАТО во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Визит последнего, к слову, стал внезапным, так как ранее не анонсировался.


Помимо главного должностного лица альянса в Киев также прибыли новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс и глава военного ведомства Франции Себастьян Лекорню. Сообщается, что последний посетил столицу Украины с целой делегацией из 20 представителей предприятий ВПК.

Оба западных министра обороны и генсек НАТО уже провели переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. На встрече также присутствовали руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, глава ГУР Кирилл Буданов и глава Минобороны Рустем Умеров.

Стоит отметить, что Зеленский уже дал интервью после переговоров со Столтенбергом. С его слов, Украина обязательно станет неотъемлемой частью НАТО и это логично в современных реалиях.

Кроме того, глава киевского режима заявил, что обсудил с генсеком альянса ситуацию на фронте, ключевые оборонные вопросы и потребности военнослужащих в вооружении.

Напоследок Зеленский пообещал, что ВСУ и дальше будут «давить на российскую армию и заставлять ее отступать».

В ситуации с провалившимся контрнаступлением и колоссальными потерями в ВСУ последнее заявление украинского президента звучит, как минимум, странно. Впрочем, в последнее время большинство высказываний Зеленского носят исключительно пропагандистский характер и абсолютно не соответствуют действительности.
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37 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 18:00
    +1
    Очередные обещания привезли, к чему такая делегация?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:03
      +9
      Цитата: marchcat
      Очередные обещания привезли, к чему такая делегация?

      Без опаски привезли. Путин обещал на их головы Кинжалы не посылать. Это же дорогие партнёры.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 18:10
        +5
        Цитата: Румaтa
        Это же дорогие партнёры

        Вот поэтому сво будет длиться ещё очень долго. И закончится она договорняком, который назовут Победой. Уверен на 99,9. Нет такой цели у сво - смена руководства Украины или её капитуляция. Все задачи были озвучены, всё остальное это словоблудие экспертов, играющих на патриотических чувствах.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:22
        +2
        Цитата: Румaтa
        Цитата: marchcat
        Очередные обещания привезли, к чему такая делегация?

        Без опаски привезли. Путин обещал на их головы Кинжалы не посылать. Это же дорогие партнёры.

        А я бы бахнул. am
        Так, чтобы в труху. am
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 18:33
          0
          Цитата: Бородач
          А я бы бахнул.

          После этого баха можно смело себе яму копать метр на два.
        2. Ryaruav
          Ryaruav Сегодня, 19:24
          0
          эти при дур ки не стоят ракеты которую вы хотите на них уронить ,это просто говорящие куклы и все
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:00
        -1
        Цитата: Румaтa
        Без опаски привезли. Путин обещал на их головы Кинжалы не посылать. Это же дорогие партнёры.

        "Дорогие партнёры" похоже там только морсик попивали и цветочки нюхали не принимая никаких решений. А если принимали, то почему ЦПР не накрыт? am
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:18
      +3
      Судя по тому,что присутствуют двадцать представителей их ВПК-не обещания ,точно.А железо,коим будут убивать нас
      1. Андрей Дибров
        Андрей Дибров Сегодня, 19:09
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Судя по тому,что присутствуют двадцать представителей их ВПК-не обещания ,точно.А железо,коим будут убивать нас

        Видимо, приходится раскошолкиваться после последних пары сотен лямов с заокеана
    3. Кармела
      Кармела Сегодня, 18:24
      0
      Цитата: marchcat
      Очередные обещания привезли, к чему такая делегация?


      Приехали проверить на месте, всё ли идёт по плану, нет ли сомнений и колебаний при выполнении заданий.
      1. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 18:53
        +2
        Приехали проверить на месте, всё ли идёт по плану, нет ли сомнений и колебаний при выполнении заданий.


        В этом случае приехали бы только политики и военные. Представители ВПК ездят с другими целями, конечная цель которых производство и поставки вооружений и боеприпасов. Что, где, почем и сколько. И кто будет платить. sad
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 19:16
      0
      -обязательно станет неотъемлемой частью НАТО.
      У Столтенберга(на фото не видно) врожденный кукиш левой руки.
      -будут «давить на российскую армию и заставлять ее отступать».
      До последнего славянина...русскоговорящего..
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:03
    +1
    Дайте наводку нашим ВКС в какой гостинице они остановились.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 18:06
      +7
      Наводку дать, что бы наши ВКС случайно не ударили по этой гостинице? Евролюди демонстративно приезжают в Киев, ничего не боятся.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:07
        +2
        Цитата: Владимир М
        Наводку дать, что бы наши ВКС случайно не ударили по этой гостинице? Евролюди демонстративно приезжают в Киев, ничего не боятся.

        Они заранее проинструктированы.
        Где находится центр принятия решения о безопасности центров принятия решений известно.
        Зашкаливающее лицемерие уже достало.
    2. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 19:39
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Дайте наводку нашим ВКС

      На водку, говорите? А они что, вообще обнищали, что ли? belay
      Вообще-то можно было бы и на коньяк разориться! yes
      Кстати, ликер "Шасси"тоже очень даже недурственная вещь! fellow
      Это все шутки... Но их Путин приучил, что высшие укро-бонз -- неприкосновенны! ( А зря...угроза ликвидации вносит нервозность в принятие решений, а за этим следуют и ошибки) yes
      Вот и обнаглели они вконец... Совсем перестали бояться возмездия. am
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:08
    0
    Сегодня, 28 сентября, на Украине «высадился целый десант», состоящий из высшего руководства НАТО во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

    И в России кончились ракеты или опять разведка прошляпила?
    1. Комментарий был удален.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:12
      0
      Цитата: ROSS 42
      И в России кончились ракеты или опять разведка прошляпила?

      Разведку обошли сами заранее сообщив где и когда кучковаться будут.
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 18:09
    +7
    Визиты Ван И в Москву, его общение с Салливанном на Мальте и этот приезд - звенья одной цепи, наверняка.

    Думается мне, что мы переходим ко второй части Марлезонского балета.

    Контрнаступ - всё. Победить Россию летом не удалось, резервы заканчиваются. Сейчас надо принимать решение. Или слив, или удвоение/утроение финансирования и военных поставок, чтобы-таки достичь результатов. Либо что-то кардинальное, вроде ввода войск НАТО.

    Скоро будет понятно
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 19:48
      0
      Цитата: parabyd
      Визиты Ван И в Москву, его общение с Салливанном на Мальте и этот приезд - звенья одной цепи, наверняка.

      А мне кажется, что прочитав донесение МИ-6, руководство НАТО ринулось в/на, чтобы на месте убедиться в реальности нависшей над страной-У угрозы расчленения и окончания суверенного существования. До какого рубежа будут укропитеки отступать, и когда вводить "миротворческий контингент НАТО", чтобы спасти остатки хохлорейха.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:13
    +2
    Столтенберг уже отличился,до него наконец дошло.
    И я не знаю с какого потолка турки это взяли.ВКС получили 4 СУ 57 и 8 СУ З5.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 19:00
      0
      Мир ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ не будет миром совершенно. Т.е. они готовы потратиться ради вечнрй войны.
      1. Андрей Дибров
        Андрей Дибров Сегодня, 19:13
        +1
        Цитата: Mitos
        Мир ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ не будет миром совершенно. Т.е. они готовы потратиться ради вечнрй войны.

        Там, видимо, про то, что даже если зеля прям завтра хенде хох, а мы всех "амнистируем" - то, тупо по инерции, там еще не один год на местах будут отрываться по полной. Причем, на всех.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:18
      0
      Цитата: tralflot1832
      Столтенберг уже отличился,до него наконец дошло.

      Его можно перефразировать: война продолжится даже когда Украины не будет.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 18:15
    +4
    Приезд этой шайки подсказывает--грядут какие то события,которые многое изменят......то ли они решили идти "ва банк",поставляя практически всё что могут сейчас....то ли то что не поддаётся никакой логике здравого человека.....хотя есть вариант с уламыванием Зе на перемирие,с последующим накачиванием оружием и ресурсами
  7. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 18:21
    -1
    Знаете что приехала делегация НАТО,чего вы ее не накрыли вместе с зелей,СЛАБО.
  8. Uno
    Uno Сегодня, 18:25
    +2
    если судить по комментариям, то текст новости никто не читает) 20 предтавителей крупнейших французских компаний ВПК приехали обсудить "как щаз будут сливать Украину", ага)
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:28
    0
    Тут действительно что за хрень такая?Почему там всякая нечесть безнаказанно лазает,а мы ничегошеньки не делаем?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:21
      0
      Цитата: Бережливый
      Тут действительно что за хрень такая?Почему там всякая нечесть безнаказанно лазает,а мы ничегошеньки не делаем?

      Бабло рулит, денацификация забыта.
  10. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:32
    0
    А ведь можно было бы хорошенько окропить кровью западных патриотов древа демократии
  11. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 18:35
    +3
    Скоро выборы Президента и обе стороны конфликта хотят предстать в лучшем виде. И всем нужна победа, и они и мы за ценой не постоим. Сейчас как в боксе стороны наносят удары друг другу, но до нокаута ещё далеко. У нас началось противостояние между долгом, честью и жаждой наживы и вседозволенности влияющее на СВО. Чего стоят выкрутасы финансистов с рублём и нефтяными магнатами. soldier
  12. костя1
    костя1 Сегодня, 18:42
    +1
    Вот почему бы их не откалибровать?-что мешает?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:24
      0
      Цитата: костя1
      Вот почему бы их не откалибровать?-что мешает?

      Персоны главного буржуазного калибра мешают. hi
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:44
    +2
    Просто мы ведём своё СВО ,не переходя к третьей мировой.И запад это знает и мы.
  14. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 18:46
    +2
    Заметьте, они свободно без опасений приезжают в страну где идёт война и прилетают куда либо ракеты, бомбы и БПЛА комикадзе.
    Они просто уверенны и знают, что случайно не прилетит, а специально тем более! Т.к. есть теневые договоренности и наши руководы "послушные телята" не будут этого делать, да бы не провоцировать "партнеров".
  15. osp
    osp Сегодня, 19:07
    +1
    Скорее всего привезли окончательно согласование поставок F-16 и ракет Taurus из европейских стран.
    Их вовсю готовят полным ходом.
    Сначала дадут 50 и потом 45 ракет.
    Сколько F-16 подготовят и передадут до конца года неизвестно, но вероятно не больше пары десятков.
  16. osp
    osp Сегодня, 19:13
    +1
    Цитата: VLAD-96
    Заметьте, они свободно без опасений приезжают в страну где идёт война и прилетают куда либо ракеты, бомбы и БПЛА комикадзе.
    Они просто уверенны и знают, что случайно не прилетит, а специально тем более! Т.к. есть теневые договоренности и наши руководы "послушные телята" не будут этого делать, да бы не провоцировать "партнеров".

    Шутим ?
    Самолеты ДРЛО , радиотехнической разведки и стратегические БПЛА уже круглосуточно находятся как у границ Украины , так и над Черным морем.
    Даже ночью сегодня АВАКСы летали непрерывно сменяя друг друга.
    Одни летают из Германии, другие с Турции.
    Этот всю ночь летал у Змеиного и потом под утро полетел на свою турецкую базу Конья.
    Визиты всех этих зарубежных гостей обеспечивают продуманно.
    Ну и наверное агентурную сеть могут подключать.