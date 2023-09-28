Министерство обороны Финляндии
Власти Финляндии не будут размещать ядерное оружие на территории страны, несмотря на ее вступление в НАТО. Об этом заявили в министерстве обороны Финляндии.
Как отметил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, предпосылки для того, чтобы страна разместила на своей территории ядерное оружие своих союзников, отсутствуют. Хранить ядерное оружие США или иных стран НАТО, им обладающих, Финляндия также не собирается.
Кроме того, глава финского военного ведомства подчеркнул, что сейчас Североатлантический альянс не планирует развертывание ядерного оружия в других государствах, за исключением тех стран, в которых оно и так находится. Но таким заявлениям финского руководства вряд ли можно доверять после того, как Хельсинки демонстративно отказались от длительной политики нейтралитета.
Даже в годы холодной войны Финляндия предпочитала сохранять внеблоковый статус, не поддавалась на призывы войти в состав Североатлантического альянса. Сейчас Хельсинки изменили свою политику по данному вопросу, и страна была принята в состав НАТО. Тем самым, финские власти сами создали дополнительные риски для собственного государства и народа. В случае вооруженного конфликта с альянсом, территория Финляндии теперь неизбежно станет мишенью для ударов, тогда как прежде такая перспектива отсутствовала.
Хорошо, что у финских властей пока хватает разума не размещать ядерное оружие на своей территории, но можно не сомневаться, что если США и другие союзники по альянсу настоят, Хельсинки откажутся от своих слов про размещение таких вооружений.