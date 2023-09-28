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Финляндия отказалась размещать ядерное оружие на своей территории даже после вступления в НАТО

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Финляндия отказалась размещать ядерное оружие на своей территории даже после вступления в НАТО

Министерство обороны Финляндии



Власти Финляндии не будут размещать ядерное оружие на территории страны, несмотря на ее вступление в НАТО. Об этом заявили в министерстве обороны Финляндии.

Как отметил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, предпосылки для того, чтобы страна разместила на своей территории ядерное оружие своих союзников, отсутствуют. Хранить ядерное оружие США или иных стран НАТО, им обладающих, Финляндия также не собирается.

Кроме того, глава финского военного ведомства подчеркнул, что сейчас Североатлантический альянс не планирует развертывание ядерного оружия в других государствах, за исключением тех стран, в которых оно и так находится. Но таким заявлениям финского руководства вряд ли можно доверять после того, как Хельсинки демонстративно отказались от длительной политики нейтралитета.

Даже в годы холодной войны Финляндия предпочитала сохранять внеблоковый статус, не поддавалась на призывы войти в состав Североатлантического альянса. Сейчас Хельсинки изменили свою политику по данному вопросу, и страна была принята в состав НАТО. Тем самым, финские власти сами создали дополнительные риски для собственного государства и народа. В случае вооруженного конфликта с альянсом, территория Финляндии теперь неизбежно станет мишенью для ударов, тогда как прежде такая перспектива отсутствовала.

Хорошо, что у финских властей пока хватает разума не размещать ядерное оружие на своей территории, но можно не сомневаться, что если США и другие союзники по альянсу настоят, Хельсинки откажутся от своих слов про размещение таких вооружений.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Kaihsu Tai
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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:21
    +1
    Нам от этого что,легче?Это плацдарм НАТО в непосредственной близости промышленного района Ленинградской области.Конвенциальном оружием они могут в случае заварушки снести на раз-два.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 16:30
      +4
      Но и не тяжелее. Если с территории Финлядии что то полетит на территорию России, то в ответ в ход пойдет вся номенклатура, по всем целям. Вряд ли даже в теории есть вероятность прямого столкновения с НАТО без применения ядерного оружия. Так что само по себе членство Финляндии в НАТО, особо никакой угрозы не представляет. А вот если туда завезут ракеты с ядерными зарядами, то тут уже другой расклад.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 16:51
        0
        Если с территории Финлядии что то полетит на территорию России, то в ответ в ход пойдет вся номенклатура, по всем целям

        рассказывайте эти сказки кому-нибудь еще - Белгородскую область почти ежедневно обстреливают хох.лы и остаются безнаказанными!
        1. Уарабей
          Уарабей Сегодня, 16:59
          0
          А Украина когда успела стать членом НАТО?
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:30
        0
        Вы то сами в это верите?Глядя на происходящее на Донбассе,в Херсонской и Запорожской области.На Черном море?
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:02
      +1
      Это всё пока что так!Янки найдут способ размещения там своего ядер юного оружия Вопрос только когда именно это будет!
  2. seti
    seti Сегодня, 16:25
    +9
    Сейчас сказали нет а через месяц придут другие и скажут да. Особенно если придут заднеприводные. Финляндия теперь враг и нужно это понимать. И заранее принимать упреждающие решения.
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 16:29
    +3
    Расположение Финляндии таково что с расположением ядерного оружия на своей территории Россия может оккупировать страну чтобы убрать все риски. Такое уже было в эпоху шведско-русских войн. soldier
    1. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 17:24
      0
      Цитата: Солдатов В.
      Россия может оккупировать страну чтобы убрать все риски.

      Не напомните как далеко «оккупировали» в той зимней войне?
      Соотношение сил , союзники Финляндии (только не надо про 1/2 батальона шведских отморозков)?
      Соотношение потерь?
      И таки напомню: тогда верховным был Сталин, а страна называлась СССР.
      Вы про воздушные бои той войны читали? А танковые?
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 16:33
    +4
    Даже в годы холодной войны Финляндия предпочитала сохранять внеблоковый статус...Сейчас Хельсинки изменили свою политику по данному вопросу


    Так тогда была "холодная" война.
    А сейчас в Европе уже полтора года идет настоящая горячая война.

    Понятно же, чего вдруг финны испугались до чертиков:
    https://govoritmoskva.ru/news/301623/
    Пётр Толстой заявил о необходимости восстановления границ Российской империи

    ...Прибалтика и Финляндия «сами приползут, осознав ничтожность своего положения».

    Как именно должен пройти процесс воссоединения, Толстой не уточнил ... не исключил, что это может случиться в перспективе десятилетия.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:34
    +3
    Нашим Искандерам и Цирконам уже совершенно фиолетово, что Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории.159 истребительный -уже гвардейский набирарается боевого опыта в небе Украины.Финляндия это не та территория где удобно наступать.Лучший для нас вариант - ещё одна ракетная бригада четырёх дивизионного состава,дёшево и сердито.В Ленградском ВО вроде уже есть такая бригада.Мы уже давно считаем Финляндию недругом.
  6. Altmann
    Altmann Сегодня, 16:37
    +2
    Финляндия была буквально загнана в угол сообщества НАТО, опять же Англией и США. Финны их военная позиция
    они наверное понимают и по крайней мере так защищаются от дураков или идиотов из командования НАТО. Я не верю, что Финляндия пойдет на войну. Они попробовали войну с 1939 по 1945 год и этого достаточно. am
  7. Snay
    Snay Сегодня, 16:38
    +1
    Соображалка еще немного работает..
  8. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:41
    +3
    Сегодня отказались , завтра хозяин раком поставит , сразу согласитесь, вы жили независимо только благодаря России.
  9. Roust
    Roust Сегодня, 16:44
    +3
    Два варианта нашей безопасности : 1. Привентивным ядренным ударом отправить весь народ врага в ад. 2. Если враг тупой, - смотри первый вариант.
  10. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 16:44
    +2
    Заголовок говорит, что отказались, а ихий министр, что нет предпосылок . Согласитесь- разница есть . Надо разместят, надо и поход к Питеру повторят, дорогу помнят . Раскулачивать их надо ьыло после 45го до трусов и базы до шведской границы ставить .
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:54
    0
    А, разве это, что либо меняет? Глядя , с какой стремительностью фины запрыгнули в альянс, можно смело предположить, что в случае чего, ядерное оружие туда закинут очень оперативно.
  12. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:06
    +2
    Цитата: Snay
    Соображалка еще немного работает..

    Скальные укрытия в Хельсинки не помогут.
    1. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 17:20
      0
      Цитата: Pavel57
      Скальные укрытия в Хельсинки не помогут.

      Не пишите ерунды. В 99% домов Финляндии ( многоквартирные имею ввиду) есть исправные и содержащие в полном порядке бомбоубежища.
      Теперь спуститесь к себе на нулевой уровень и попробуйте найти у себя в доме.
      @до метро не каждый добежит ( если оно есть где), а гермоворота в новых станциях не строят, а старые когда проверяли?
      Не мегафоны мчс что -то бурчат иногда. Да
  13. Оленевод_2
    Оленевод_2 Сегодня, 17:17
    0
    Хорошо, что у финских властей пока хватает разума не размещать ядерное оружие на своей территории, но можно не сомневаться, что если США и другие союзники по альянсу настоят, Хельсинки откажутся от своих слов про размещение таких вооружений.

    Это временно.
    Как и с въездом на а/ машинах с русскими номерами.
    Потом будет как у всех.
    Когда оппонент вялый и его пинают, а он сдачи не даёт, а только пужает, то всегда заканчивается одним и тем же.
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 17:23
    0
    Хитрые чухонцы думаю, что делая такие заявления они уберегут себя от прилета ЯО?
    Статус нейтральной страны давал какие-никакие гарантии, а теперь х ренушки.
    Если на территории чухни появятся пен дос танские базы, то они туда завезут все, что им заблагорассудится. Да и прогнут они фиников. Коготок увяз и пропала птичка.