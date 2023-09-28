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Украинские власти продолжают «тестировать» черноморский «зерновой коридор» без участия России

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Украинские власти продолжают «тестировать» черноморский «зерновой коридор» без участия России

Киевский режим продолжает активно "тестировать" закрытый после выхода России из так называемой "зерновой сделки" черноморский коридор, посредством которого осуществлялся украинский экспорт сельхозпродукции.


Практически сразу после завершения действия "зерновой сделки" по временному коридору вдоль берегов соседних Украине черноморских стран начали ходить торговые суда. Последним из Турции в одесский морской порт "Черноморск" и обратно прошел балкер Aroyat под флагом государства Палау, загрузивший 17,6 тысяч тонн украинского зерна для последующей доставки в Египет.

В настоящее время, как утверждают украинские власти, загрузку украинской сельхозпродукцией в подконтрольных Киеву портах "Южный" и "Черноморск" ожидают еще три судна.

Однако, несмотря на оптимистичные для Киева заявления украинских властей, утверждающих, что коридор способен работать и без разрешения России, корабли проходят с риском подорваться на морских минах и используя при этом крайне ограниченные полосы движения вдоль контролируемых НАТО румынских и болгарских берегов.

Даже при условии возобновления функционирования украинского морского коридора, объемы перевозимых грузов будут весьма скромными. Если во времена действия "зерновой сделки" ежемесячные объемы экспорта украинской сельхозпродукции достигали трех миллионов тонн, то в текущих условиях они теоретически не будут составлять и трети прежних объемов. Кроме того, ввиду сложностей при страховании судов, курсирующих в черноморском регионе, владельцы крупных балкеров не рискуют отправлять свои корабли в украинские порты.
Использованы фотографии:
Wikipedia/A.Savin
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9 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:59
    +1
    Что мешает реально затопить в ук-роинских портах корабли ихние,чтобы на погрузку-выгрузку не один корабль не мог стать?
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:14
      +1
      Можно тоже создавать беспилотные катера комикадзе и тоже топить их корабли. Пускай побудут и этой шкуре. Якобы мы не можем топить турецкие и ещё какие суда. ?!
    2. Бомба
      Бомба Сегодня, 17:23
      0
      Большие деньги в кармане. Больше там мешать нечему.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:00
    0
    Что мешает реально затопить в ук-роинских портах корабли ихние,чтобы на погрузку-выгрузку не один корабль не мог стать?
  3. PVV66
    PVV66 Сегодня, 17:03
    -2
    Идет война, что мешает объявить морскую блокаду и топить суда идущие в 404 или из нее? На войне все средства хороши. Все что плохо для врага, хорошо для нас. Наши западные "партнеры" не гнушаются пользоваться морской блокадой. Почему и нам не перенять опыт противника?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:07
    +1
    Это больше похоже на договрнячок,пять судов вышли из черноморских портов ,которые там застряли с началом СВО.И пять судов зашло под погрузку.Будет больше ,тогда поговорим.Класно наши Нубилон отрихтовали 4 мя КАБ 500.Хозяну поплохело- нацистскому отродью.
  5. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 17:12
    0
    Да пусть вывозят что хотят. Главное чтобы на этих судах в Украину ничего не везли.
  6. pristav
    pristav Сегодня, 17:13
    +1
    Вопрос только один: почему до сих пор ни одна шлюпка "случайно" не встретила мину?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:15
    +1
    Больше интересен бунт Зернового союза номер два в этом году по пошлинам.Подключили даже Думу.