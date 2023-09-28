Украинские власти продолжают «тестировать» черноморский «зерновой коридор» без участия России

Киевский режим продолжает активно "тестировать" закрытый после выхода России из так называемой "зерновой сделки" черноморский коридор, посредством которого осуществлялся украинский экспорт сельхозпродукции.Практически сразу после завершения действия "зерновой сделки" по временному коридору вдоль берегов соседних Украине черноморских стран начали ходить торговые суда. Последним из Турции в одесский морской порт "Черноморск" и обратно прошел балкер Aroyat под флагом государства Палау, загрузивший 17,6 тысяч тонн украинского зерна для последующей доставки в Египет.В настоящее время, как утверждают украинские власти, загрузку украинской сельхозпродукцией в подконтрольных Киеву портах "Южный" и "Черноморск" ожидают еще три судна.Однако, несмотря на оптимистичные для Киева заявления украинских властей, утверждающих, что коридор способен работать и без разрешения России, корабли проходят с риском подорваться на морских минах и используя при этом крайне ограниченные полосы движения вдоль контролируемых НАТО румынских и болгарских берегов.Даже при условии возобновления функционирования украинского морского коридора, объемы перевозимых грузов будут весьма скромными. Если во времена действия "зерновой сделки" ежемесячные объемы экспорта украинской сельхозпродукции достигали трех миллионов тонн, то в текущих условиях они теоретически не будут составлять и трети прежних объемов. Кроме того, ввиду сложностей при страховании судов, курсирующих в черноморском регионе, владельцы крупных балкеров не рискуют отправлять свои корабли в украинские порты.