Глобальный Север вместе с Россией: либеральная утопия как мечта о возврате в 2000-е

«Хроники вековой борьбы между двумя ветвями христианства...

отражают, что русские оказывались жертвами агрессии,

а люди Запада – агрессорами...

Русские навлекли на себя враждебное отношение Запада

из-за своей прямой приверженности чуждой цивилизации».

Арнольд Тойнби «Цивилизация перед судом Арнольд Тойнби «Цивилизация перед судом истории

Мифы о Глобальном Юге и Севере: ядро и периферия

Но где там Россия?

«Нынешний конфликт с Россией за Украину будет оставаться в центре международной системы, но мы не думаем, что Российская Федерация способна просуществовать в своем нынешнем виде еще десять лет...

Мы ожидаем заметного ослабления власти Москвы, что приведет к формальному и неформальному раздроблению России….

Мы ожидаем, что Польша станет лидером новой антирусской коалиции, к которой в первой половине десятилетия подключится Румыния. Во второй половине десятилетия (после 2020 года) этот союз сыграет ведущую роль в пересмотре русских границ и возвращении утраченных территорий формальным и неформальным способом.

По мере того как Москва будет слабеть, этот союз станет господствовать не только над Белоруссией и Украиной, но и дальше на восток.

Все это усилит экономическое и политическое положение Польши и её союзников».

Мечты о Великом Севере

«Будет Великий Север − Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер…

Общее будущее предопределено общими корнями. Три крупнейших северных цивилизации, русская, европейская и американская, в своем политическом развитии черпают вдохновение в образе Pax Romana…

Исходный код этих трех метакультур заложен в «Илиаде» и Евангелии. Их родство очевидно.

Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как солидер глобального триумвирата.

Злоба дня сего сменится созиданием. И это станет заслугой не столько политиков будущего, сколько Гомера и св. Марка».

Конфликт на Украине: разделение России и Европы

Можно ли повернуть часы вспять: назад в 2000-е или в 1985?

Концепция Юга и Севера – информационный вброс

Великий Север: миссия невозможна

Опасность «хождения в Европу»

Россия и Запад, но не Север и Юг: конфликт цивилизаций

«Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят США».

Россия и Запад: различие сущностей

«душа русского народа всегда искала своих корней в Боге и в его земных явлениях: в правде, праведности и красоте».

«Русскому народу… свойственна большая коммунитарность, чем народам Запада, ему мало свойствен западный индивидуализм».

«Русская национальная мысль питалась чувством богоизбранности и богоносности России».

Эпилог

Концепция Глобального Юга и Севера по адекватности уступает концепции ядро-периферия. Есть географический Север и Юг. Далее, есть центр (ядро) системы мирового капитализма – Европа и США, есть периферия – развивающиеся страны: поставщики сырья. Понятия Юга и Севера нивелируют эти фундаментальные отношения.По данным Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Глобальный Юг – это термин, который широко охватывает страны в регионах Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Азии (без Израиля, Японии и Южной Кореи) и Океании (без Австралии и Новой Зеландии). Это бедные и развивающиеся страны. Но в нем есть явно не отсталые Ю. Корея, Израиль, Япония, Австралия.Автор согласен с И. Ходаковым («Россия как часть глобального Севера в тени мифа о глобальном Юге»), что Глобального Юга не существует. Но Глобального Севера также нет – мы бедная по уровню жизни страна и не состоим в ядре капиталистической системы. Да и сейчас у нас конфликт именно с Севером (НАТО, Запад, Европа, США).Хотя Россия культурно является частью глобального географического Севера, и ее элиты во многом имеют прозападную ориентацию (И. Ходаков), что вызвано либеральной матрицей 90-х, она никогда не будет частью Запада (глобального Севера). И нынешняя СВО, и возможность прямой войны с Западом свидетельствуют об этом. Запад не дает нам возможности защитить наши русские интересы на своих исконно русских землях на Украине, потому что боится, что мы вновь станем империей.Россия географически и культурно – мост между Азией и Европой. Мы соединили в себе лучшие достижения этих обеих цивилизаций. Но исторически со времен СССР Россия консолидируется с развивающимися странами, поскольку они являются объектом эксплуатации со стороны ядра. И хотя сейчас США вбивает клинья в наши отношения со странами БРИКС, и Индия, и Китай, также зависимые от США, не всегда поддерживают нас, у нас ними все равно политически и экономически больше общего, чем со странами ядра. И чем гораздо сильнее будем мы, тем будет больше общности.Китай – это полупериферия, государство, которое фактически превосходит США по показателям реальной экономики, но не признанное как член ядра. По мнению Иштвана Мессароша, у Китая нет возможности стать «большой капиталистической страной», в том смысле, что существующая мировая система не может принять повышения Китая до ранга ключевого государства. У Китая есть амбиции, которые приводят к противоречиям с ядром и США. И наша «дружба» с Китаем помогает решать свои задачи обеим странам, но это никак не союз.Россия также полупериферийное государство, которое имеет остатки великого наследия СССР. Вместе с тем Запад, опираясь на администрацию наших сырьевых элит, все это время навязывал нам роль периферии, всячески стараясь превратить нас в сырьевой карьер.Еще каких-то 12 лет назад, в 2010, российские и европейские политики вместе мечтали построить большую единую Европу, которая простиралась бы от Лиссабона до Владивостока. Напомним, что в 2022 году президент России заявил, что все еще считает возможным создание такого проекта, но только с Европой, которая имеет право голоса.Но именно Запад сделал все, чтобы разрушить эту иллюзию. Если бы Запад не стал вести агрессивных действий по нашему периметру, Россия могла бы ассимилировать и раствориться в западной матрице. Но это совершенно невозможно, Россия – это антипод Запада, его исторический противовес. Запад ставил другие цели – развалить Россию, как СССР.Недаром еще в 2016 году американский исследовательский центр Stratfor, позиционирующий себя как геополитическую разведывательную и консалтинговую фирму, а в медиа часто называемый «вторым ЦРУ», писал следующее:Не так уж плохо для своего «партнера» по Северу? И вот сейчас возникли прогнозы (идеи) кремлевского идеолога Владислава Суркова (и не только) о новом Великом Севере:С точки зрения здравого смысла сказанное во многом верно. У нас больше общего с США и Европой, чем с Китаем. Это был бы великий союз – но он невозможен ни по какому параметру.Мечты о Великом Севере говорят о непонимании мировой истории и о незнании истории и сути религий.Запад видит нас в Великом Севере только в качестве своей территории и колонии, но не более. У нас уже был такой Север с 1992 по 2014 год (до санкций), когда развал СССР вдохнул в ядро капитализма второе дыхание, Россия стала рынком сбыта и поставщиком сырья, в 90-е Запад делал нам реформы, согласовывал и обучал министров, писал нам законы. Китай наводнил весь мир дешевой продукцией. Европа получала сырье и газ, а мы дешевый импорт из Германии и Франции. В Европе было спокойно. Но Россия деградировала.Такая конструкция усиливала Европу, и в известной степени давала и нам крохи с барского стола. Наши туристы и капиталы текли за бугор. Это не устраивало США, и они решили отлучить ЕС от русской трубы.Многие эксперты писали, что основная цель нынешнего конфликта на Украине – ослабить Европу и отделить Россию от экономики ЕС, истощив также и ее.Допустим, некая трезвая часть элит (возможно, ЕС), хотела бы, как и наши либералы, вернуть время в 2010 год. Чем плохо? Всем хорошо. Дешевый нефть и газ, а они нам автомобили. Лучше, чем китайские, и дешевле. Но в этом случае надо завершить конфликт на Украине, что неизбежно повлечёт ее раздел, полный или частичный. Такой расклад не устроит США, потому что раздел Украины или даже заморозка СВО – это усиление России.Но занимаясь расшифровкой таких посланий, можно предложить самый плохой вариант. Нам предлагается хорошо закодированная программа партии мира или «перевода стрелки часов назад» от пострадавших под санкциями олигархов – самой прозападной части элит. Поскольку в Великом Севере России предназначается только роль вассала, а никак не солидера, речь идет о продолжении ассимиляции России Западом.Запад испугался возрождения имперских амбиций России и, как вариант, предложил нашим элитам новый 1985 год. В этом раскладе на другой чаше весов могут быть уступки по территории при разделе Украины и инвестиции. И невероятный разрыв с Китаем. Хотя такой поворот событий кажется невозможным, упаковать можно и этот вариант. Однако такой «Север» вызовет брожение и раскол общества, который может стать для системы роковым. По самым разным оценкам, 2025 год – дедлайн для либеральной матрицы – дальше будет Новая Россия.Известно, что Первая мировая война просто сказочно обогатила США, а Вторая – не только, но и сделала их мировым гегемоном.Так что более выгодно США: создать Великий Север или развязать в Европе конфликт, уверенно надеясь, что он будет носить ограниченный характер (и ядерного удара по США не будет), для возвращения своей гегемонии, или повернуть стрелки часов назад?Усиливать Россию или идти до конца в ставке на наше ослабление, для чего и нужна была Украина? Но, ослабив Европу и Россию, США потом спокойно разобрались бы с Китаем. Сейчас КНР слишком селен, в т.ч. на фоне игр с Россией.Мечты о Великом Севере – либеральная утопия как мечта о возврате в 2000-е и снятии санкций, подогреваемая ожиданием победы Трампа и возможностями нормализации отношений с США. Однако конфликт зашел так далеко, что с приходом Трампа ожидаема лишь его заморозка. Поверим в это чудо, но прежних отношений явно не будет. Еще вопрос – дадут ли ему стать президентом, в прошлый раз не дали, а сейчас травят. Хотя Трамп намекнул на конец Украины как государства, но за его спиной все равно стоят конкретные люди.Новый 1985 – тоже вариант, но нам он не подходит.Могут ли русские сапоги вновь пойти по Европе – да, и Запад толкает нас к этому.Будет ли новый Потсдам? Возможно. Но только после нашей победы в весьма кровавой войне уже за пределами Украины. И расклад там будет другой.Есть глобальный географический Юг как часть периферии. Концепция Юга – это информационный вброс, чтобы обосновать концепцию Севера, слив туда эту «упрямую антизападную» Россию.Скажите, а почему со времен А. Невского Великий Север так и не возник? И Романовы, попав в ловушку Первой мировой, имея родственников в Германии и отличные экономические отношения с нею, воевали на стороне Антанты. Но Запад постоянно осуществлял агрессию по отношению к России, видя в нас только источник ресурсов и враждебную культуру, в первую очередь по религиозным основаниям.Действительно, у России и Запада есть общая христианская культура, однако именно здесь заложен центральный цивилизационный конфликт. Запад боится нас как носителя истинной христианской (православной) веры и как наследника своего антипода – СССР, который активно нес в мир совершенно другие ценности и был ярым врагом Запада, консолидируясь с развивающимися странами (ныне – Югом).Духовно конфликт с Западом восходит к конфликту между Византией и Западной Римской империей (Москва – Третий Рим), а затем между католичеством (протестанством) и православием, которые с его точки зрения являются ересью. А крестовые походы – что это было?Единственный период, когда Россия и Запад имели общие цели – это период Первой мировой войны, когда мы «дружили против Германии», что закончилось катастрофой и потом Второй мировой войной с той же целью, и то во многом – благодаря мудрости Ф. Д. Рузвельта. Как только его не стало, и война кончилась, Черчилль произнес свою знаменитую речь в Фултоне, и наступил период холодной войны.Холодная война-1 кончилась в перестройку, когда нас решили развалить хитростью. Но в 2014, как только мы стали консолидировать Русский мир – наступила холодная война-2, а теперь СВО и новый «железный занавес». Запад может попробовать «дружить» с нами только в случае конфликта с Китаем.Россия не может стать частью мировой капиталистической системы (а не только Великого Севера), потому что это оказывается губительным для нас. Одна из центральных причин краха царской России в том, что Запад целенаправленно закабалял, эксплуатировал и подавлял Россию, пока этот процесс не кончился революцией. И сейчас, начиная с реформ 90-х, все под копирку: только вместо золота – доллар, а вместо зерна – нефть и газ.Славянофил Николай Яковлевич Данилевский показал, что существуют два основных культурно-исторических типа: германо-романский и российский (славянский). Это две противоположности. Данилевский пророчески предупреждал нас об опасности «вхождения в Европу». Опыт реформ Петра I и нынешних реформ также показал, какой вред может принести бездумное западничество.Если Россия окончательно примет либерализм, то как цивилизация она неизбежно погибнет, поскольку в условиях текущего разделения мировых рынков у нас остается основной – роль сырьевого придатка. Творческий дух нации упал, огромная масса людей пребывает в бедности из-за своей ненужности. Нация вырождается – в стране острейший демографический кризис.В текущий модели основное потребление идет за счет импорта, что приводит нас к отсутствию качественных рабочих мест. Тех самых 25 млн, о которых говорил президент, ставя задачу создать их к 2020 году (сейчас 2023), которые сжирает тот самый импорт. По последним расчетам специалистов МГУ (и не только их), в России на самом деле около 60 % бедного населения (для сравнения: данные Росстата – 13,5 %).Население РСФСР в 1992 году – 148,51 млн чел., на 01.01.2023 население РФ – 146,44 млн чел. Итого, за 31 год реформ население страны не выросло, даже несмотря на присоединение Крыма, общая убыль – 2,067 млн чел. С 1990 года мы потеряли 23 тыс. населённых пунктов.Нет смысла приводить какие-либо другие данные. И если бы нынешние либеральные реформы с 1992 года имели национальный характер, мы давно были бы как минимум (!) третьей экономикой мира после Китая.Раскол цивилизаций очень хорошо виден ныне, когда мы не поддерживаем мировые тренды на утилизацию христианства в Европе и США через концепцию толерантности, внимание к меньшинствам, однополым бракам и тому подобной ереси. И Запад знает, что, пока в России есть Православная Церковь, никакого единства у нас с ними быть не может.Как сказал ведущий Fox News Такер Карлсон о причинах войны в ответ на высказывание конгрессмена Раскина:Нынешняя война на Украине и возможность прямого конфликта с Западом – это религиозная война, война цивилизаций. Именно поэтому на Украине уничтожают Православную Церковь, разоряют Лавру, и везде, где можно, гонят русских, русский язык, ненавидят СССР. В странах бывшего СССР – даже избавляются от русского шрифта. А на Украине отупевших украинцев гонят на банальный убой. Россию хотят уничтожить, чтобы убрать с пути Православную Церковь. И это конечная цель всей этой кампании, чтобы соединить мир в единое целое и делать с ним что угодно.Ничего не меняется со времен Александра Невского, и этой войне не будет конца до скончания веков. Будут только откаты и обострения. Никакие компромиссы и переговоры с Западом не будут иметь окончательного результата.Единственная возможность – страх перед нашей силой и боязнь возмездия. Так что никакого Глобального Севера не будет никогда. А вот частичная консолидация Русских земель на фоне конфликта с НАТО, скорее всего, состоится.Коренное различие Запада и России идет в разрезе их цивилизационных матриц, основанных на различных интерпретациях христианства: католичества (протестантства) и Православия. Русский народ издавна стремился к благочестию, что вызвано тесной связью между православием и культурой. По мнению нашего философа И. Ильина, это породило такие качества русского народа, как стремление к правде, справедливости, сочувствие и милосердие, солидарность, братство, совестливость, выносливость и жертвенность.Согласно И. Ильину:Согласно Н. Бердяеву,Это явление получило название соборности, то есть добровольного соединения граждан на основе любви и веры.По Н. Бердяеву:Россия призвана быть освободительницей других народов, что отражается во многочисленных войнах. Мы спасли Европу от турецкой агрессии, от Наполеона и Гитлера. Избавим и от нынешней западно-коричневой чумы. Россия – единственный оплот истинного христианства, мессианская страна.Согласно теории М. Вебера, возникновение капитализма было связано с особенностями протестантской этики. Капитализм развился в протестантских странах Англии и Голландии, США, Германии. По представлениям протестантов, знаком божественного благословения является материальное положение человека, чем он богаче, тем более избран. Такой подход коренным образом противоречит представлениям православия.Впав в это заблуждение, Запад добился гигантских успехов в материальном, но было оставлено духовное. Как писал то же М. Вебер: «Полная интенсивной религиозной жизни эпоха XVII века… завешала… безупречную чистую совесть… сопутствующую наживе».Итак, миссия России – в обеспечении геополитического равновесия в мире, от сползания мира в хаос, противостоянию мировому злу, в сохранении истинных нравственных и религиозных ценностей, а в недалеком будущем – в построении новой, более эффективной экономической модели. В новом мире Россия призвана стать мировым лидером – как экономическим, так и духовным.Когда мировое правительство консолидирует под своей пятой весь мир, в том числе и Глобальный Север и Глобальный юг, Россия станет островом (по Цымбульскому) и будет существовать как отдельная цивилизация. Возможно, кто-то присоединится к нам – если сможет. И это вполне красочно описано в романе Ю. Вознесенской «Паломничество Ланселота».