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Почему гранатомет XM25 «Каратель» оказался не нужен армии

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Почему гранатомет XM25 «Каратель» оказался не нужен армии
Первый вариант гранатомета XM25



В недавнем прошлом по заказу армии США разрабатывался перспективный гранатомет XM25 CDTE, также получивший громкое прозвище Punisher. При помощи «умного» прицела и программируемой гранаты он должен был решать сложные огневые задачи и эффективно поражать разные цели. Однако по результатам длительных испытаний и опытно-войсковой эксплуатации гранатомет не стали принимать на вооружение. Он имел целый ряд недостатков, как технических, так и концептуальных.

На ранних стадиях
В девяностых годах Пентагон и его подрядчики работали над новым поколением оружия пехотинца. В рамках программы Objective Individual Combat Weapon (OICW) планировалось создать индивидуальный автоматно-гранатометный комплекс с широкими боевыми возможностями. Одним из участников программы была немецкая компания Heckler & Koch, представившая винтовку с интегрированным гранатометом XM29.

С конца девяностых винтовка XM29 проходила испытания, по итогам которых получила неоднозначные отзывы. Техническую часть проекта в целом посчитали удачной, тогда как базовая концепция не оправдала себя. В связи с этим в 2003 г. было принято решение разделить интегральный образец на два отдельных – винтовку и гранатомет.

Развитие существующего гранатомета продолжилось в рамках проекта с индексом XM25. Он предусматривал разработку не подствольной системы, но полноценного образца в форм-факторе винтовки. Также предлагалось увеличить калибр, усовершенствовать прицельную систему и т.д. Для разработки нового семейства боеприпасов с широкими возможностями к проекту привлекли компанию Alliant Techsystems (с 2015 г. входит в Orbital ATK). Проект XM25 включили в программу военного ведомства Counter Defilade Target Engagement (CDTE), что позволяло рассчитывать на будущие контракты.

Перепроектирование готового образца не заняло много времени. Опытные гранатометы XM25 и боеприпасы для них отправились на испытания уже в 2005 г. Это оружие не отличалось совершенством конструкции, и в течение нескольких следующих лет продолжались заводские испытания, доводка и проверки с участием представителей Пентагона. Завершить основной цикл полигонных испытаний удалось только на рубеже десятилетий.


Позднее исполнение

Гранатомет в виде винтовки


Проект XM25 предлагал конструкцию 25-мм самозарядного ручного гранатомета с эргономикой винтовки. Оружие комплектовалось особым электронным прицелом и должно было использовать специально разработанные боеприпасы, в т.ч. с программируемым взрывателем. За счет этого обеспечивался контактный или воздушный подрыв – последний мог резко улучшить боевые качества гранатомета.

С целью уменьшения массы гранатомет XM25 выполнили в пластиковом корпусе. Изначально он имел футуристический внешний вид, но в дальнейшем конструкцию и экстерьер упростили и оптимизировали. Изделие построили по схеме «булл-пап». При общей длине ок. 750 мм оно получило максимально длинный ствол. Масса гранатомета без боеприпасов достигала 6,35 кг, причем компоновка давала оптимальную балансировку.

Гранатомет получил нарезной ствол калибром 25 мм с патронником под боеприпас 25х40 мм. Автоматика оружия работала за счет отвода пороховых газов; газовый узел поместили сверху ствола. Газы приводили в движение массивный затвор, запиравший ствол поворотом. Ударно-спусковой механизм обеспечивал огонь только одиночными.

Для XM25 разработали целую линейку гранат в типоразмере 25х40 мм. Основной должна была стать осколочно-фугасная с программируемым взрывателем (High-Explosive AirBursting – HEAB). Также предлагались термобарический боеприпас, бронебойный (до 50 мм гомогенной брони), граната с готовыми стреловидными поражающими элементами и т.д. Все 25-мм гранаты имели одинаковую баллистику и начальную скорость 210 м/с. Боеприпасы по пять штук помещались в коробчатый магазин.

Важнейшим элементом нового оружия стал прицельный комплекс XM104. Он был выполнен в крупном корпусе и монтировался на гранатомете сверху. При этом отдельные его элементы находились внутри оружия, а кнопки управления были выведены на увеличенную спусковую скобу перед рукояткой.


Боеприпасы 25х40 мм. Слева - практический, справа - программируемый HEAB

Прибор XM104 включал дневную и ночную оптику с увеличением 2х, лазерный дальномер, компас, баллистический вычислитель и программатор для работы с гранатой. Стрелок мог найти и выбрать цель, измерить расстояние до нее и рассчитать данные для стрельбы с выдачей соответствующей прицельной сети. Также прицел обеспечивал установку взрывателя гранаты HEAB при помощи программатора внутри гранатомета. Последний должен был считать обороты гранаты в полете и в заданной точке траектории производить подрыв, повышая вероятность поражения намеченной цели.

По расчетам, XM25 позволял вести эффективный огонь по одиночным целям на дальности до 600 м, по групповым – до 700 м. Максимальная дальность стрельбы определялась в 1 км, но при этом резко падала точность.

Путь к провалу


В 2007-2008 гг. гранатометный комплекс XM25 дошел до войсковых испытаний, а затем и до опытной эксплуатации, как в частях на территории США, так и за рубежом. По итогам этих мероприятий были сделаны определенные замечания, и проект вновь подвергся доработке. В 2010 г. несколько XM25 отправили в Афганистан для применения в рамках реальной операции. Гранатометы несколько раз использовались в боях, произвели большое количество выстрелов и в целом показали высокую эффективность. Кроме того, среди личного состава оружие получило прозвище Punisher – «Каратель».

Удачное завершение этих испытаний позволило Пентагону начать проработку дальнейших планов на серийное производство и развертывание гранатометов в войсках. В средней перспективе планировалось закупить более 10 тыс. изделий XM25 и ввести их в комплекс вооружения каждого пехотного отделения. Для спецподразделений предполагалось вдвое большее число гранатометов. К началу 2013 г. было подписано несколько контрактов на производство вооружений и боеприпасов.

В начале 2013 г. один из «афганских» гранатометов во время учебных стрельб взорвался в руках у стрелка. Как оказалось, произошла двойная подача боеприпасов и воспламенение одного из зарядов при незапертом стволе. XM25 получил большие повреждения, гранатометчик был ранен. К счастью, гранаты не взорвались, и обошлось без более тяжелых последствий. Впрочем, этот инцидент самым серьезным образом повлиял на всю программу разработки CDTE.


Воздушный подрыв гранаты HEAB

Было решено убрать новые гранатометы из частей в Афганистане и провести еще одну доработку конструкции. После нее состоялись очередные испытания, по итогам которых изделие вновь отправили на доводку. В ходе этих мероприятий избавились от части вновь выявленных недостатков, а также внедрили новый вариант прицела XM104.

В августе 2016 г. генеральный инспектор Минобороны США, изучив ситуацию с проектом XM25, потребовал принять окончательное решение по нему – доводить гранатомет до эксплуатации или закрыть проект. В апреле следующего года Пентагон расторг контракт с Orbital ATK в связи с неисполнением его условий. Кроме того, «Орбитал» подала иск против «Хеклер-Коха» из-за юридических и производственных проволочек.

В июле 2018 г. Пентагон официально остановил работы по теме XM25 / CDTE. Также заказчик и исполнители подписали документ об условиях прекращения разработки. В соответствии с ним, все права на наработки по закрытому проекту остались за армией.

Причины неудачи


Таким образом, 15 лет активных работ по гранатомету XM25, не считая предыдущий проект XM29, так и не дали желаемого результата. Получившееся оружие, при всех его преимуществах, не устроило заказчика. Кроме того, подрядчики не сумели наладить его производство. В итоге проект стоимостью в несколько десятков миллионов долларов был закрыт.

В основе проекта XM25 лежала интересная идея. Планировалось создать ручной гранатомет с высокими огневыми характеристиками и оптимальной эргономикой. Для повышения боевых качеств в комплекс добавили гранату с программируемым взрывателем и «умный» прицел для управления им. Возможность контактного или воздушного подрыва, а также наличие боеприпасов других типов давали изделию XM25 самые широкие возможности.

Однако реализация этой идеи оказалась не самой удачной. Получившийся гранатомет имел массу технических недостатков, которые пришлось исправлять в течение многих лет. Кроме того, некоторые его проблемы начинались уже на уровне концепции, и справиться с ними было почти невозможно.


Гранатомет XM25 имел приемлемую длину, но был громоздким. Кроме того, он оказался слишком тяжелым – 6,35 кг без учета боеприпасов. Оружие и стандартный боекомплект из 7 магазинов весили ок. 16 кг. Из-за этого средний стрелок мог нести и использовать только гранатомет. Применение в качестве дополнительного оружия вместе со штатной винтовкой не представлялось возможным, что могло ухудшить общие возможности подразделения.

Высокие требования и принципиально новые функции привели к усложнению конструкции и возникновению соответствующих технических рисков. Как следствие, на испытания вышел комплекс с рядом недостатков разного рода и масштаба. За время разработки XM25 и его боеприпасы прошли несколько этапов доводки, и каждый раз испытания показывали необходимость дальнейшей доработки. Неизвестно, удалось бы привести гранатомет в полное соответствие с требованиями заказчика.

При всем этом, XM25 и его гранаты оказался чрезмерно дорогим. Согласно планам середины десятых годов, даже при крупносерийном производстве стоимость гранатомета должна была достигать 35 тыс. долл. Гранаты первых партий приходилось собирать вручную, и каждая стоила ок. 1 тыс. долл. Ожидалось, что автоматизированное валовое производство уменьшит затраты.

Негативный опыт


История проекта XM25 показывает некоторые особенности и проблемы процесса создания принципиально новых систем вооружения. Компаниям Heckler & Koch и Orbital ATK удалось создать новый гранатомет с особыми возможностями, в целом соответствующий общим взглядам и желаниям заказчика. В то же время, в получившейся конструкции присутствовало чрезмерное количество недостатков и компромиссов.

В ходе доводки, испытаний и новых этапов доработки удалось избавиться от части недочетов. Однако совершенствование конструкции рисковало превратиться в бесконечный процесс без явных перспектив и с постоянными тратами. Пентагон не стал рисковать и закрыл проект в связи с отсутствием желаемых результатов в разумные сроки. Кроме того, как теперь известно, решили отказаться и от самой идеи ручного гранатомета в виде винтовки, применяющего специальные боеприпасы. Решат ли когда-либо вернуться к таким концепциям, неизвестно.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны США, Modernfirearms.net
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16 комментариев
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  1. Saigava
    Saigava Сегодня, 05:41
    +3
    На самом деле концепция оружия очень интересная, я бы сказал революционная. Другое дело, что дроны стали еще одним конкурентом гранатомету, да и дальность у такого оружия в любом случае ограничена.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 06:04
      0
      Он "стреляет слишком быстро!!"(с) даже для Америки
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:40
      0
      Концепция сугубо матрасная - давайте набьём как можно больше электроники и получим недостижимую ни для кого вундервафлю. Раз за разом сто лет подряд они пытаются это сделать. Забывая базовый принцип - массовое оружие должно быть в первую голову простым. А так же надёжным и дешёвым. Иначе - всё закончится как у фюрера, тоже обожавшему всякие такие штучки..
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:29
    +3
    Я помню на Дискавери про него показывали, граната влетает в окно и взрывается, все манекены за стеной поражены, потом над окопом разрыв, оч классно смотрелось. На его основе делали другой гранатомёт, с таким же прицелом но уже на станке и большой коробкой гранат. Но главная фишка была в том, что можно было прям на месте за пару минут сменить три детали, и это превращалось в пулемёт!!! Я так понимаю дело не пошло, потому как все завязано было на один проект, но сама идея классная!
  3. garri-lin
    garri-lin Сегодня, 07:55
    +3
    Основная проблема это малый калибр и следовательно никакое воздействие на цель в СИБЗе. Для поражение нужно прямое попадание. Работай изначально с калибром 40 мм можно было бы получить хоть на что то годный боеприпас. А в 25 мм нужного не впихнуть.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 08:15
      0
      Верно. Главный аргумент, такой гранатомет уже есть на вооружении в армии США, M32. Для своих задач подходит идеально.
    2. cpls22
      cpls22 Сегодня, 09:01
      0
      никакое воздействие на цель в СИБЗе

      Так ведь само название говорит о том, что концепция задумана против голых дикарей.
      Интересно другое : автор скопипастил
      интересный перл -
      Также прицел обеспечивал установку взрывателя гранаты HEAB при помощи программатора внутри гранатомета. Последний должен был считать обороты гранаты в полете и в заданной точке траектории производить подрыв

      - это вообще как ? Поддерживается связь гранатомёта с гранатой ?
      1. garri-lin
        garri-lin Сегодня, 09:25
        0
        Голые дикари при ближнем рассмотрении часто оказывпются неплохо экипированны
  4. Viktior Vinland
    Viktior Vinland Сегодня, 08:23
    0
    Для стрельбы в таком калибре можно рассмотреть снайперское безоткатное оружие, то есть мелкокалиберный но дальнобойный, типа птурса под снайперские задачи. Он мог бы иметь значительно большую дальность и точность чем классические снайперские винтовки, при этом обладая ещё и значительно большей убойной силой. Против офицеров, генералов и легкобронированной техники.

    А для того, чтобы иметь маленький и компактный гранатомет наряду со стрелковым оружием, возможно имеет смысл рассмотреть какую нибудь механическую катапульту, типа рогатки, или просто рогатку, которая могла бы метать ручные гранаты точнее и, в случае необходимости, дальше, чем стрелок может метнуть рукой.
    1. Мимопроходящий
      Мимопроходящий Сегодня, 09:19
      0
      Цитата: Viktior Vinland
      снайперское безоткатное оружие, то есть мелкокалиберный но дальнобойный, типа птурса под снайперские задачи

      См. программу EXACTO. Вроде пули летают, управляются, но, вообще-то программируемый подрыв на порядок проще в реализации, и если даже его за 15 лет не осилили довести до ума, то уж управляемые пули то точно не будут актуальны еще лет двадцать-тридцать.
      Цитата: Viktior Vinland
      возможно имеет смысл рассмотреть какую нибудь механическую катапульту, типа рогатки, или просто рогатку,

      Бессмысленная затея, из рогатки тяжелая граната (в отличии от легкого шарика от подшипника) улетит условно на такую же дистанцию как и при броске рукой. Механическая же катапульта уже давно разработана, называется арбалет, и имеет настолько большие габариты, что ни один разумный хомо не променяет предельно компактный подствольный гранатомет на монструозную механическую катапульту.
  5. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 08:28
    0
    Может быть, надо было делать на базе гладкоствольного многозарядного ружья? Там-то конструкция вылизана от и до. Чем больше новизны, тем тяжелее внедрение.
    1. Мимопроходящий
      Мимопроходящий Сегодня, 09:38
      0
      Бьюсь об заклад, что программу закрыли вовсе не по проблемам с механической частью. В армии США не особо фапают на абсолютную надежность и неприхотливость оружия, в отличии от наших адептов секты АК. Для них главный фактор - эффективность поражения цели. И тут надежность играет сугубо второстепенную роль. Поэтому, предполагаю, главная проблема в слабости гранаты по фугасному и осколочному действию ибо во времена ее разработки СИБЗ были не шибко распространены у оппонентов америки, а сейчас это стало нормой, и в дальнейшем их бронезащита будет только расти. Поэтому довести эту тему до ума было-бы можно, но с каждым годом смысла в этом все меньше.
  6. Фома Киняев
    Фома Киняев Сегодня, 08:48
    +1
    Отличное противодроновое средство- даже есть боеприпаы с готовыми поражающим элементами.отличная оптика,высокая скорострельность,дистанционный подрыв,относительно высокая начальная скорость.правда вот для пардов,биатлонов и торжественных молебнов бесполезен.
  7. Фома Киняев
    Фома Киняев Сегодня, 08:50
    0
    Цитата: ColdWind
    Верно. Главный аргумент, такой гранатомет уже есть на вооружении в армии США, M32. Для своих задач подходит идеально.

    У М32 низкая дальность и кучность,XM25 видимо для других задач предназначался.
  8. Фома Киняев
    Фома Киняев Сегодня, 08:52
    +1
    Цитата: garri-lin
    Основная проблема это малый калибр и следовательно никакое воздействие на цель в СИБЗе.

    С большим калибром не получить нужной дальности и кучности для носимого варианта.
    1. garri-lin
      garri-lin Сегодня, 09:24
      0
      У китая вроде есть концепт близкий по духу в калибре 40 мм. Но тоже концепт.