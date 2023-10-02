Почему гранатомет XM25 «Каратель» оказался не нужен армии

Первый вариант гранатомета XM25
В недавнем прошлом по заказу армии США разрабатывался перспективный гранатомет XM25 CDTE, также получивший громкое прозвище Punisher. При помощи «умного» прицела и программируемой гранаты он должен был решать сложные огневые задачи и эффективно поражать разные цели. Однако по результатам длительных испытаний и опытно-войсковой эксплуатации гранатомет не стали принимать на вооружение. Он имел целый ряд недостатков, как технических, так и концептуальных.
На ранних стадиях
В девяностых годах Пентагон и его подрядчики работали над новым поколением оружия пехотинца. В рамках программы Objective Individual Combat Weapon (OICW) планировалось создать индивидуальный автоматно-гранатометный комплекс с широкими боевыми возможностями. Одним из участников программы была немецкая компания Heckler & Koch, представившая винтовку с интегрированным гранатометом XM29.
С конца девяностых винтовка XM29 проходила испытания, по итогам которых получила неоднозначные отзывы. Техническую часть проекта в целом посчитали удачной, тогда как базовая концепция не оправдала себя. В связи с этим в 2003 г. было принято решение разделить интегральный образец на два отдельных – винтовку и гранатомет.
Развитие существующего гранатомета продолжилось в рамках проекта с индексом XM25. Он предусматривал разработку не подствольной системы, но полноценного образца в форм-факторе винтовки. Также предлагалось увеличить калибр, усовершенствовать прицельную систему и т.д. Для разработки нового семейства боеприпасов с широкими возможностями к проекту привлекли компанию Alliant Techsystems (с 2015 г. входит в Orbital ATK). Проект XM25 включили в программу военного ведомства Counter Defilade Target Engagement (CDTE), что позволяло рассчитывать на будущие контракты.
Перепроектирование готового образца не заняло много времени. Опытные гранатометы XM25 и боеприпасы для них отправились на испытания уже в 2005 г. Это оружие не отличалось совершенством конструкции, и в течение нескольких следующих лет продолжались заводские испытания, доводка и проверки с участием представителей Пентагона. Завершить основной цикл полигонных испытаний удалось только на рубеже десятилетий.
Позднее исполнение
Гранатомет в виде винтовки
Проект XM25 предлагал конструкцию 25-мм самозарядного ручного гранатомета с эргономикой винтовки. Оружие комплектовалось особым электронным прицелом и должно было использовать специально разработанные боеприпасы, в т.ч. с программируемым взрывателем. За счет этого обеспечивался контактный или воздушный подрыв – последний мог резко улучшить боевые качества гранатомета.
С целью уменьшения массы гранатомет XM25 выполнили в пластиковом корпусе. Изначально он имел футуристический внешний вид, но в дальнейшем конструкцию и экстерьер упростили и оптимизировали. Изделие построили по схеме «булл-пап». При общей длине ок. 750 мм оно получило максимально длинный ствол. Масса гранатомета без боеприпасов достигала 6,35 кг, причем компоновка давала оптимальную балансировку.
Гранатомет получил нарезной ствол калибром 25 мм с патронником под боеприпас 25х40 мм. Автоматика оружия работала за счет отвода пороховых газов; газовый узел поместили сверху ствола. Газы приводили в движение массивный затвор, запиравший ствол поворотом. Ударно-спусковой механизм обеспечивал огонь только одиночными.
Для XM25 разработали целую линейку гранат в типоразмере 25х40 мм. Основной должна была стать осколочно-фугасная с программируемым взрывателем (High-Explosive AirBursting – HEAB). Также предлагались термобарический боеприпас, бронебойный (до 50 мм гомогенной брони), граната с готовыми стреловидными поражающими элементами и т.д. Все 25-мм гранаты имели одинаковую баллистику и начальную скорость 210 м/с. Боеприпасы по пять штук помещались в коробчатый магазин.
Важнейшим элементом нового оружия стал прицельный комплекс XM104. Он был выполнен в крупном корпусе и монтировался на гранатомете сверху. При этом отдельные его элементы находились внутри оружия, а кнопки управления были выведены на увеличенную спусковую скобу перед рукояткой.
Боеприпасы 25х40 мм. Слева - практический, справа - программируемый HEAB
Прибор XM104 включал дневную и ночную оптику с увеличением 2х, лазерный дальномер, компас, баллистический вычислитель и программатор для работы с гранатой. Стрелок мог найти и выбрать цель, измерить расстояние до нее и рассчитать данные для стрельбы с выдачей соответствующей прицельной сети. Также прицел обеспечивал установку взрывателя гранаты HEAB при помощи программатора внутри гранатомета. Последний должен был считать обороты гранаты в полете и в заданной точке траектории производить подрыв, повышая вероятность поражения намеченной цели.
По расчетам, XM25 позволял вести эффективный огонь по одиночным целям на дальности до 600 м, по групповым – до 700 м. Максимальная дальность стрельбы определялась в 1 км, но при этом резко падала точность.
Путь к провалу
В 2007-2008 гг. гранатометный комплекс XM25 дошел до войсковых испытаний, а затем и до опытной эксплуатации, как в частях на территории США, так и за рубежом. По итогам этих мероприятий были сделаны определенные замечания, и проект вновь подвергся доработке. В 2010 г. несколько XM25 отправили в Афганистан для применения в рамках реальной операции. Гранатометы несколько раз использовались в боях, произвели большое количество выстрелов и в целом показали высокую эффективность. Кроме того, среди личного состава оружие получило прозвище Punisher – «Каратель».
Удачное завершение этих испытаний позволило Пентагону начать проработку дальнейших планов на серийное производство и развертывание гранатометов в войсках. В средней перспективе планировалось закупить более 10 тыс. изделий XM25 и ввести их в комплекс вооружения каждого пехотного отделения. Для спецподразделений предполагалось вдвое большее число гранатометов. К началу 2013 г. было подписано несколько контрактов на производство вооружений и боеприпасов.
В начале 2013 г. один из «афганских» гранатометов во время учебных стрельб взорвался в руках у стрелка. Как оказалось, произошла двойная подача боеприпасов и воспламенение одного из зарядов при незапертом стволе. XM25 получил большие повреждения, гранатометчик был ранен. К счастью, гранаты не взорвались, и обошлось без более тяжелых последствий. Впрочем, этот инцидент самым серьезным образом повлиял на всю программу разработки CDTE.
Воздушный подрыв гранаты HEAB
Было решено убрать новые гранатометы из частей в Афганистане и провести еще одну доработку конструкции. После нее состоялись очередные испытания, по итогам которых изделие вновь отправили на доводку. В ходе этих мероприятий избавились от части вновь выявленных недостатков, а также внедрили новый вариант прицела XM104.
В августе 2016 г. генеральный инспектор Минобороны США, изучив ситуацию с проектом XM25, потребовал принять окончательное решение по нему – доводить гранатомет до эксплуатации или закрыть проект. В апреле следующего года Пентагон расторг контракт с Orbital ATK в связи с неисполнением его условий. Кроме того, «Орбитал» подала иск против «Хеклер-Коха» из-за юридических и производственных проволочек.
В июле 2018 г. Пентагон официально остановил работы по теме XM25 / CDTE. Также заказчик и исполнители подписали документ об условиях прекращения разработки. В соответствии с ним, все права на наработки по закрытому проекту остались за армией.
Причины неудачи
Таким образом, 15 лет активных работ по гранатомету XM25, не считая предыдущий проект XM29, так и не дали желаемого результата. Получившееся оружие, при всех его преимуществах, не устроило заказчика. Кроме того, подрядчики не сумели наладить его производство. В итоге проект стоимостью в несколько десятков миллионов долларов был закрыт.
В основе проекта XM25 лежала интересная идея. Планировалось создать ручной гранатомет с высокими огневыми характеристиками и оптимальной эргономикой. Для повышения боевых качеств в комплекс добавили гранату с программируемым взрывателем и «умный» прицел для управления им. Возможность контактного или воздушного подрыва, а также наличие боеприпасов других типов давали изделию XM25 самые широкие возможности.
Однако реализация этой идеи оказалась не самой удачной. Получившийся гранатомет имел массу технических недостатков, которые пришлось исправлять в течение многих лет. Кроме того, некоторые его проблемы начинались уже на уровне концепции, и справиться с ними было почти невозможно.
Гранатомет XM25 имел приемлемую длину, но был громоздким. Кроме того, он оказался слишком тяжелым – 6,35 кг без учета боеприпасов. Оружие и стандартный боекомплект из 7 магазинов весили ок. 16 кг. Из-за этого средний стрелок мог нести и использовать только гранатомет. Применение в качестве дополнительного оружия вместе со штатной винтовкой не представлялось возможным, что могло ухудшить общие возможности подразделения.
Высокие требования и принципиально новые функции привели к усложнению конструкции и возникновению соответствующих технических рисков. Как следствие, на испытания вышел комплекс с рядом недостатков разного рода и масштаба. За время разработки XM25 и его боеприпасы прошли несколько этапов доводки, и каждый раз испытания показывали необходимость дальнейшей доработки. Неизвестно, удалось бы привести гранатомет в полное соответствие с требованиями заказчика.
При всем этом, XM25 и его гранаты оказался чрезмерно дорогим. Согласно планам середины десятых годов, даже при крупносерийном производстве стоимость гранатомета должна была достигать 35 тыс. долл. Гранаты первых партий приходилось собирать вручную, и каждая стоила ок. 1 тыс. долл. Ожидалось, что автоматизированное валовое производство уменьшит затраты.
Негативный опыт
История проекта XM25 показывает некоторые особенности и проблемы процесса создания принципиально новых систем вооружения. Компаниям Heckler & Koch и Orbital ATK удалось создать новый гранатомет с особыми возможностями, в целом соответствующий общим взглядам и желаниям заказчика. В то же время, в получившейся конструкции присутствовало чрезмерное количество недостатков и компромиссов.
В ходе доводки, испытаний и новых этапов доработки удалось избавиться от части недочетов. Однако совершенствование конструкции рисковало превратиться в бесконечный процесс без явных перспектив и с постоянными тратами. Пентагон не стал рисковать и закрыл проект в связи с отсутствием желаемых результатов в разумные сроки. Кроме того, как теперь известно, решили отказаться и от самой идеи ручного гранатомета в виде винтовки, применяющего специальные боеприпасы. Решат ли когда-либо вернуться к таким концепциям, неизвестно.