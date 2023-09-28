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Прошла встреча президента России с новоизбранными главами новых регионов

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Прошла встреча президента России с новоизбранными главами новых регионов

В режиме видеоконференции прошла встреча президента России Владимира Путина с новоизбранными главами субъектов Федерации, в том числе, с руководителями новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Всего на связь с лидером государства вышло 26 чиновников.

Глава государства поздравил избранников и наметил основные направления дальнейшей деятельности.

Путин обратил внимание на высокую явку избирателей на недавно прошедших в новых регионах выборах, которые стали для них первыми в составе Российской Федерации. Там они голосовали за депутатов местных парламентов, которые затем, в свою очередь, выбирали глав регионов. Путин отметил, что люди пошли и отдали свои голоса, несмотря на обстрелы и опасную обстановку. Исходя из этого, президент пришел к выводу, что граждане новых российских регионов верят в поддержку со стороны руководства РФ и всей нашей большой страны. Кроме того, активная явка на выборы свидетельствует о том, что у новых россиян очень высокий уровень гражданской ответственности – они неравнодушны к дальнейшей судьбе своей малой родины.


В 21 регионе руководителей выбирали напрямую местные жители, а в остальных пяти, включая четыре новых субъекта, главы избирались региональными парламентами.

Незадолго до беседы президента с новоизбранным региональным руководством он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Политики обсудили помощь участникам СВО и социально-экономическую ситуацию в республике.

Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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4 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:04
    +1
    И до каких пор эти новые регионы будут в составе России частично?Отбивать обратно остальное части территорий кремль будет?
  2. КСВК
    КСВК Сегодня, 17:09
    +1
    А мне вот интересно, хоть в одном регионе «избранный» глава был ДЕЙСТВИТЕЛЬНО избран.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:13
      +1
      КСВК-вопрос нужно ставить иначе-когда в столицах всех этих регионов будет проведено совещание с прямым участием в нем Путина?
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:20
    0
    Мда..
    Удалённая встреча.
    А много пользы от удалённых встреч , и будет встреча с жителями Донецка и Луганска в живую?