Прошла встреча президента России с новоизбранными главами новых регионов

В режиме видеоконференции прошла встреча президента России Владимира Путина с новоизбранными главами субъектов Федерации, в том числе, с руководителями новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Всего на связь с лидером государства вышло 26 чиновников.Глава государства поздравил избранников и наметил основные направления дальнейшей деятельности.Путин обратил внимание на высокую явку избирателей на недавно прошедших в новых регионах выборах, которые стали для них первыми в составе Российской Федерации. Там они голосовали за депутатов местных парламентов, которые затем, в свою очередь, выбирали глав регионов. Путин отметил, что люди пошли и отдали свои голоса, несмотря на обстрелы и опасную обстановку. Исходя из этого, президент пришел к выводу, что граждане новых российских регионов верят в поддержку со стороны руководства РФ и всей нашей большой страны. Кроме того, активная явка на выборы свидетельствует о том, что у новых россиян очень высокий уровень гражданской ответственности – они неравнодушны к дальнейшей судьбе своей малой родины.В 21 регионе руководителей выбирали напрямую местные жители, а в остальных пяти, включая четыре новых субъекта, главы избирались региональными парламентами.Незадолго до беседы президента с новоизбранным региональным руководством он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Политики обсудили помощь участникам СВО и социально-экономическую ситуацию в республике.