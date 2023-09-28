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Украинские ресурсы сообщают о якобы прорыве в Белгородскую область ДРГ из состава легиона «Свобода России»

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Украинские ресурсы сообщают о якобы прорыве в Белгородскую область ДРГ из состава легиона «Свобода России»

Украинские ресурсы сообщают о якобы прорыве на территорию Белгородской области диверсионной группы из состава запрещенного в России и признанного террористической организацией легиона "Свобода России"*. По версии Киева, группа полдня вела бой с российскими пограничниками, после чего без потерь вернулась на базу.


По украинской версии, диверсионная группа из состава "Легиона"* утром в четверг, 28 сентября, попыталась пересечь границу в районе села Теребрено Белгородской области, но была замечена российскими пограничниками. В ходе завязавшегося боя ДРГ отошла на территорию Украины, потерь не имела. После чего группа еще несколько раз пыталась пересечь границу, ведя бой с российскими военными чуть ли не в течение всего дня.

В самом "Легионе"* заявили, что действительно пытались проникнуть на территорию Белгородской области, работая "по плану", потерь нет и вообще у них все было хорошо.

Российские ресурсы попытку прорыва подтверждают, украинская ДРГ действительно пыталась прорваться в Белгородскую область, но нарвалась на пограничников в районе села Староселье Теребренского района. ДРГ состояла из шести человек, после непродолжительной перестрелки группа отошла вглубь украинской территории и больше не появлялась. Эту информацию подтвердили власти Белгородской области заявившие, что никакого прорыва не было, а было короткое боестолкновение, с нашей стороны потерь нет. А были ли в составе ДРГ выруси из "Легиона"* информации нет, это чисто украинское заявление.

В то же время отмечается, что ДРГ ВСУ действительно зашевелились у границы, предпринимаются попытки проникновения на территорию приграничных районов российских областей с целью совершения новых терактов и диверсией. Киеву необходимо в срочном порядке сместить акцент с неудач контрнаступления. Поэтому остатки "Легиона"*, о котором несколько месяцев вообще слышно не было, и начали появляться у границы. Ничего нового, точно такая же тактика была при потере Бахмута, когда Киев резко сместил внимание со своих неудач на Белгородскую область, задействовав там ДРГ.
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:46
    +5
    Ну вот и "новый ИГИЛ" нарисовался? Предложение, не заморачиваясь с сортировкой, всех чесать под одну гребенку, легион, наемник, всука, какая разница, благо земли еще много пустует, есть где прикапывать. В плен брать только на Донбассе на ЛБС, если сдаются, на границе никого.
  2. VicVic
    VicVic Сегодня, 17:51
    +3
    У пограничников нет беспилотников, в т.ч.."Ланцетов"? Почему не добивают эту дрг "в глубине" вражеской территории? Пограничники знают, что дрг отошла "вглубь территории", но достать их не могут, как так?
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:10
      +10
      Цитата: VicVic
      У пограничников нет беспилотников, в т.ч.."Ланцетов"?

      Потому что, во-первых, нет самих пограничников, их упразднили 20 лет назад. А пограничная службы ФСБ, это не пограничники ни разу, это, по сути, скорее милицейские части, которых еще к тому же и мало.
      Чтобы преследовать группу на территории противника, нужно иметь и разведку, и броню, иначе может получиться так, что побежав за приманкой, угодишь в засаду, и весь отряд там и оставишь. Погранцы ФСБ таких возможностей не имеют
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 18:22
        +2
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Потому что, во-первых, нет самих пограничников, их упразднили 20 лет назад.

        Угу... вместо погранвойск и погранотрядов - пограничная служба, пограничные управления и отделы.
        Цитата: Андрей из Челябинска
        А пограничная службы ФСБ, это не пограничники ни разу, это, по сути, скорее милицейские части, которых еще к тому же и мало.

        Это, скорее, ФГУП "Охрана границы" - ведомственная охрана объекта. smile
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Чтобы преследовать группу на территории противника, нужно иметь и разведку, и броню, иначе может получиться так, что побежав за приманкой, угодишь в засаду, и весь отряд там и оставишь.

        Вы ещё про ДШМГ или ММГ (аналог ротной тактической группы СВ) вспомните... sad
      2. Havoc
        Havoc Сегодня, 18:25
        -2
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: VicVic
        У пограничников нет беспилотников, в т.ч.."Ланцетов"?

        Потому что, во-первых, нет самих пограничников, их упразднили 20 лет назад. А пограничная службы ФСБ, это не пограничники ни разу, это, по сути, скорее милицейские части, которых еще к тому же и мало.
        Чтобы преследовать группу на территории противника, нужно иметь и разведку, и броню, иначе может получиться так, что побежав за приманкой, угодишь в засаду, и весь отряд там и оставишь. Погранцы ФСБ таких возможностей не имеют

        Пожалуйста не пишите ерунды, они просто перешли в подчинение ФСБ, как и было раньше, погран войска были в подчинение КГБ.
        1. denplot
          denplot Сегодня, 18:44
          +1
          Он всё правильно написал, войсковой принцип охраны границ отменен 20 лет назад. В сети полно про это информации
  3. air wolf
    air wolf Сегодня, 17:55
    +2
    Нужно возвращать меры ВОВ, бандеровцев всегда вешали...
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:12
    0
    Цитата: VicVic
    у пограничников нет беспилотников, в т.ч.."Ланцетов"?

    А вы как думаете? Вот недавно на одном тг канале собирали им на "буханку"- с транспортом также как и со всем остальным
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:20
    0
    Путин,восстановить пограничные войска когда будите?Или вы не в курсе что таких войск нету?
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:11
    0
    Наглая брехня вражеской пропаганды, ни разу не поверю, пока не услышу это от уважаемого генерал-лейтенанта И.Е. Конашенкова, только он скажет правду.