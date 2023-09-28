Украинские ресурсы сообщают о якобы прорыве на территорию Белгородской области диверсионной группы из состава запрещенного в России и признанного террористической организацией легиона "Свобода России"*. По версии Киева, группа полдня вела бой с российскими пограничниками, после чего без потерь вернулась на базу.По украинской версии, диверсионная группа из состава "Легиона"* утром в четверг, 28 сентября, попыталась пересечь границу в районе села Теребрено Белгородской области, но была замечена российскими пограничниками. В ходе завязавшегося боя ДРГ отошла на территорию Украины, потерь не имела. После чего группа еще несколько раз пыталась пересечь границу, ведя бой с российскими военными чуть ли не в течение всего дня.В самом "Легионе"* заявили, что действительно пытались проникнуть на территорию Белгородской области, работая "по плану", потерь нет и вообще у них все было хорошо.Российские ресурсы попытку прорыва подтверждают, украинская ДРГ действительно пыталась прорваться в Белгородскую область, но нарвалась на пограничников в районе села Староселье Теребренского района. ДРГ состояла из шести человек, после непродолжительной перестрелки группа отошла вглубь украинской территории и больше не появлялась. Эту информацию подтвердили власти Белгородской области заявившие, что никакого прорыва не было, а было короткое боестолкновение, с нашей стороны потерь нет. А были ли в составе ДРГ выруси из "Легиона"* информации нет, это чисто украинское заявление.В то же время отмечается, что ДРГ ВСУ действительно зашевелились у границы, предпринимаются попытки проникновения на территорию приграничных районов российских областей с целью совершения новых терактов и диверсией. Киеву необходимо в срочном порядке сместить акцент с неудач контрнаступления. Поэтому остатки "Легиона"*, о котором несколько месяцев вообще слышно не было, и начали появляться у границы. Ничего нового, точно такая же тактика была при потере Бахмута, когда Киев резко сместил внимание со своих неудач на Белгородскую область, задействовав там ДРГ.