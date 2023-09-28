Секретарь СНБО Украины объявил о переносе производственных мощностей предприятий национального ОПК за рубеж

Россия нанесла ракетный удар по местам производства боеприпасов и военной техники, что свидетельствует об их осведомленности мест нахождения стратегических объектов. Ввиду этого, мы приняли решение об их переносе за рубеж, дабы исключить повторение инцидентов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете АВС объявил, что киевские власти приняли решение перенести производственные мощности национальных предприятий оборонно-промышленного комплекса за рубеж. Необходимость такой миграции он объяснил увеличением ударов ВС РФ по данным производственным площадкам.— заявил Данилов.Он уточнил, что на перенесенных производствах не будут работать украинские сотрудники из числа тех, которые ранее состояли в штате данных компаний. Курировать работу предприятий будут те стране, где они получат новую локацию.На самом деле, отмечают эксперты, весь этот срочный переезд военно-производственной промышленности Украины за границу киевскому режиму нужен совсем по другой причине. По неофициальным данным, президенту Зеленскому никак не удается убедить западных кураторов-распорядителей, что в условиях военного положения необходимо отменить выборы главы государства и депутатов Верховной рады. По Конституции они должны состояться в следующем году 31 марта.Политологи считают, что с учетом настроений в украинском обществе, включая радикальные элементы, у Зеленского практически нет шансов сохранить свой пост. Соответственно, действующий глава киевского режима и его приспешники в ближайшем окружении могут лишиться возможности личного обогащения за счет использования властных полномочий. Вот и решили они, что называется, по быстрому создать себе «золотой парашют».Очевидно, что после переезда за границу украинские оборонные компании будут оперативно приватизированы по дешевке иностранными инвесторами, которые поделятся немалыми откатами за такую щедрость. Кроме того, оставшиеся без работы сотрудники компаний, ранее имевшие бронь от призыва, пополнят ряды мобилизованных в ВСУ, что сейчас весьма критично для Зеленского.Конечно, остается открытым вопрос, куда в случае потери власти подастся сам Зеленский и члены его нынешней команды. Возможно, этот вопрос активно обсуждается с западными кураторами во время участившихся личных встреч президента Украины как во время заграничных поездок, так в моменты посещения западными влиятельными лицами Киева.