Военное обозрение
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Секретарь СНБО Украины объявил о переносе производственных мощностей предприятий национального ОПК за рубеж

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Секретарь СНБО Украины объявил о переносе производственных мощностей предприятий национального ОПК за рубеж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете АВС объявил, что киевские власти приняли решение перенести производственные мощности национальных предприятий оборонно-промышленного комплекса за рубеж. Необходимость такой миграции он объяснил увеличением ударов ВС РФ по данным производственным площадкам.


Россия нанесла ракетный удар по местам производства боеприпасов и военной техники, что свидетельствует об их осведомленности мест нахождения стратегических объектов. Ввиду этого, мы приняли решение об их переносе за рубеж, дабы исключить повторение инцидентов

— заявил Данилов.

Он уточнил, что на перенесенных производствах не будут работать украинские сотрудники из числа тех, которые ранее состояли в штате данных компаний. Курировать работу предприятий будут те стране, где они получат новую локацию.

На самом деле, отмечают эксперты, весь этот срочный переезд военно-производственной промышленности Украины за границу киевскому режиму нужен совсем по другой причине. По неофициальным данным, президенту Зеленскому никак не удается убедить западных кураторов-распорядителей, что в условиях военного положения необходимо отменить выборы главы государства и депутатов Верховной рады. По Конституции они должны состояться в следующем году 31 марта.

Политологи считают, что с учетом настроений в украинском обществе, включая радикальные элементы, у Зеленского практически нет шансов сохранить свой пост. Соответственно, действующий глава киевского режима и его приспешники в ближайшем окружении могут лишиться возможности личного обогащения за счет использования властных полномочий. Вот и решили они, что называется, по быстрому создать себе «золотой парашют».

Очевидно, что после переезда за границу украинские оборонные компании будут оперативно приватизированы по дешевке иностранными инвесторами, которые поделятся немалыми откатами за такую щедрость. Кроме того, оставшиеся без работы сотрудники компаний, ранее имевшие бронь от призыва, пополнят ряды мобилизованных в ВСУ, что сейчас весьма критично для Зеленского.

Конечно, остается открытым вопрос, куда в случае потери власти подастся сам Зеленский и члены его нынешней команды. Возможно, этот вопрос активно обсуждается с западными кураторами во время участившихся личных встреч президента Украины как во время заграничных поездок, так в моменты посещения западными влиятельными лицами Киева.
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15 комментариев
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  1. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 17:54
    +1
    Россия нанесла ракетный удар по местам производства боеприпасов и военной техники, что свидетельствует об их осведомленности мест нахождения стратегических объектов. Ввиду этого, мы приняли решение об их переносе за рубеж, дабы исключить повторение инцидентов

    А как же все ракеты сбили?
    1. Ратник_II_разряда
      Ратник_II_разряда Сегодня, 18:12
      0
      Так обломками ракет засыпало места производства боеприпасов и военной техники.
  2. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 17:55
    +2
    КВНщик и ветеринар кошмарят мировую державу...безнаказанно...ну и дела....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:21
      -1
      Это какую державу они кошмарят?США,что ли? belay
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:05
    0
    А раздолбать эти предприятия пока не вывезли слабо?
    Нарышкину координаты Глонасс подсказать?
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 18:06
    +1
    Старые станки и тем более здания в Европу не переведешь.Будем называть вещи своими именами-Украина ОКОНЧАТЕЛЬНО потеряет интеллектуальный и да предпринимательский капитал.
  5. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:16
    +1
    А "эксперты" вариант того, что Украина реально переносит военное производство за границу, где наши БЛА, ракеты и авиация из не достанут СОВСЕМ НЕ РАССМАТРИВАЮТ?!

    А другие эксперты у нас есть?! Если нет, то нас ждут большие проблемы впереди.

    Надеятся конечно на лучшее можно, но готовиться надо к худшему.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:17
    0
    Россия нанесла ракетный удар по местам производства боеприпасов и военной техники, что свидетельствует об их осведомленности мест нахождения стратегических объектов. Ввиду этого, мы приняли решение об их переносе за рубеж, дабы исключить повторение инцидентов

    — заявил Данилов.
    Скорее в счёт уплаты Украиной долгов за поставленное странами НАТО и США армейское имущество для ВСУ request
  7. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 18:18
    0
    Вывод предприятия без сотрудников за рубеж под " кураторство принимающей стороны " - так то больше напоминает эвакуацию ценного оборудования собственниками из гибнущей страны . Понял ли Лёха Мячик чо вякнул или всё чётко базарит?
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:19
    0
    Это совершенно лочичное решение , поскольку мы не уничтожаем поставки вооружений из-за рубежа.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:24
    0
    По сути выходит что мы потеряли совсем тот же Машвест Заря,по производству корабельных двигателей!И не только это важное для нашей страны производство.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:34
      0
      Еще в 2014 году потеряли, с тех пор пришлось с нуля свои турбины делать
  10. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:33
    0
    Интересно, что вывезли-то? Танкоремонтные мастерские?
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:45
    0
    Бред сивой кобылы. Что такого замечательного укрвпк производит чтоб мировые впк гиганты соплями от зависти исходили? А промбазу кошда обновляли, при союзе наверное, ну тогда да,передовые заводы в мире. Про радикалов паном зе недовольных тоже эпик, эти как и ворье всех мастей на зе молятся и не в их интересах такого менять.
  12. костя1
    костя1 Сегодня, 18:46
    0
    А у украинцев-есть что-переносить?