Маузер, который так и не стал пистолетом-пулеметом



Маузер-карабин с отъемным прикладом. Вид слева. Фото Alain Daubresse



и извлёк оттуда здоровенный маузер –

десятизарядное чудовище,

рождённое в спецотделе Маузерверке,

излюбленное, прославившееся в гражданскую

войну

а также японских императорских офицеров

в шинелях с воротниками собачьего меха.

Маузер был чистый, воронёно отсвечивающий,

на вид совершенно готовый к бою,

но, к сожалению, со сточенным бойком…» «…потом открыл заветный шкафи извлёк оттуда здоровенный маузер –десятизарядное чудовище,рождённое в спецотделе Маузерверке,излюбленное, прославившееся в гражданскуювойну оружие комиссаров в пыльных шлемах,а также японских императорских офицеровв шинелях с воротниками собачьего меха.Маузер был чистый, воронёно отсвечивающий,на вид совершенно готовый к бою,но, к сожалению, со сточенным бойком…»

«Град обреченный», братья Стругацкие «Град обреченный», братья Стругацкие



Маузер-карабин с отъемным прикладом. Вид справа. Фото Alain Daubresse



«Модель 712» Schnellfeuer – маузер образца 1932 года. Рядом два разных магазина, одинаково подходящих к нему. Фото Alain Daubresse



Вот в таких ящиках они продавались! Фото Alain Daubresse



В этом пистолете использовались патроны калибра 7,63-мм. Поэтому в магазин их помещалось много. Фото Alain Daubresse



Схема устройства маузера С96

Часто и даже очень бывает так, что ранее придуманная конструкция оказывается востребована в чем-то несколько иначе, чем это предполагалось. Либо, напротив, чего-то ей в новых условиях начинает не хватать. Вот так было и с немцами в Первую мировую войну, хотя и не только с ними: сражающимся в окопах солдатам потребовалось короткое и скорострельное оружие, совсем не похожее не только на винтовку, но даже и на карабин!И вот в Германии уже в 1915 году была создана специальная комиссия, предложившая производителям оружия как раз и подумать над таким образцом. Естественно, стрелять он должен был пистолетными патронами, поскольку для скоротечного боя в траншеях других-то и не требовалось, и вдобавок иметь автоматический режим ведения огня.Первой конструкцией в данной ситуации стал знаменитый «Люггер» с удлиненным стволом и «магазином-улиткой» на 32 патрона. Конечно, торчавшая из рукоятки парабеллума «улитка» была не слишком-то удобна, и это был типичный паллиатив, однако приходилось мириться с таким положением вещей, поскольку более совершенные конструкции в то время ещё не подоспели.Сказано, и недаром, что дурные примеры заразительны. Видимо, именно поэтому и специалисты «Оружейных заводов Маузера» поступили примерно так же – взяли свой самозарядный пистолет С96 и после целого года работы (!) выдали комиссии для испытаний «траншейный карабин обр. 1917 года», стрелявший 9х19 мм патронами пистолета парабеллум.Причем самое удивительное, что коммерческий длинноствольный карабин у «маузеристов» уже был и выпускался малой серией. Его охотно покупали путешественники и авантюристы всех мастей, а отличался он от серийного пистолета разве что более длинным стволом и наличием цевья.Кроме того, если обычному маузеру прикладом служила приставная кобура, то в коммерческом маузере был предусмотрен съемный приклад. Перед его установкой пистолетная рукоятка снималась, а на её место устанавливался приклад, уже рукоятку имевший. Новый карабин для армии только тем от него и отличался, что имел не съемный, а фиксированный деревянный приклад и цевье, и прицел, рассчитанный на дистанцию до 500 м.Так что становится совершенно непонятным, над чем же инженеры «Маузерверке» ломали головы целый год? Правда, они предусмотрели ограничитель на рукоятке, защищавший руку от ударов курка при стрельбе, но этим все новшества и ограничивались!Кстати говоря, маузеровская кобура была в то время очень даже не простым изделием, требовавшим для изготовления и труда, и качественной древесины орехового дерева. На его переднем срезе находилась стальная вставка с механизмом фиксации для крепления к рукояти пистолета, а в плечо стрелка упиралась его откидная крышка. Кобура могла обшиваться снаружи кожей и иметь карманы для размещения принадлежностей для разборки и чистки оружия, а также запасных магазинов.Длина кобуры-приклада составляла 35,5 см, ширина в передней части – 4,5 см, в задней части – 10,5 см. Примкнув её к пистолету, можно было эффективно стрелять на 100 м. Трудно сказать, был ли цельнодеревянный приклад удобнее такого пустотелого приклада-кобуры, но вот коммерческую модель им все же оснастили. Какие преимущества давал «штурмовому карабину» приклад, соединенный с рукояткой, сказать трудно. К тому же вряд ли им можно было бы пользоваться в рукопашной схватке!Совершенно новым был в этом карабине разве что коробчатый магазина на 40 патронов, хотя вставлять в него можно было и магазины меньшей емкости. Вот только не было выполнено главное требование военных: новый карабин по-прежнему был самозарядным, но не автоматическим, то есть он не мог стрелять очередями, а без этого не было особой надобности и в магазине на 40 патронов!Совершенно непонятно, почему инженеры «Маузерверке» не смогли сделать штурмовой маузер автоматическим. Или правильнее будет сказать – все-таки сделали, но почему-то только лишь в 1931 году. Тогда появился пистолет маузер под названием «модель 712» Schnellfeuer – маузер образца 1932 года.Отличался он от своих предшественников только тем, что имел переводчик огня и мог стрелять как одиночными выстрелами, так и очередями в автоматическом режиме. При этом скорострельность у него была не слишком и высокой для пистолета-пулемета – 850 выстр./мин. Что позволяло сравнительно легко контролировать оружие.И вот, как оказалось, в 1917 году сделать так было нельзя, а вот в 1931 почему-то можно. Хотя не такой уж это был и сложный технически элемент конструкции – этот самый переводчик.В любом случае этот карабин имел множество преимуществ перед пистолетом парабеллум с магазином-улиткой. Причем, несмотря на наличие достаточно габаритных деревянных деталей, он в целом оказался легче, чем «Люггер». Но при всех своих положительных качествах новый маузер в главном требованиям военных не отвечал и не мог стрелять очередями. А ещё, как и все маузеры, он был заковырист в сборке и разборке и сложен в производстве. Кроме того, новинка потребовала бы снижения изготовления маузеров, выпускавшихся серийно.Поэтому на вооружение новый образец этого оружия так и не приняли, но сумели изготовить на пробу порядка 40 штук, из которых до наших дней сохранились всего лишь 4.Ну а позднее свой пистолет-пулемет МП-18 представил Хуго Шмайссер и сразу же им затмил все прочие разработки, поскольку именно ему удалось максимально точно выполнить все требования германских военных. И это его машинка стала прародительницей всех будущих пистолетов-пулеметов, а вот штурмовой маузер им нее стал.Но что было бы, если бы вдруг конструктора «Маузерверке» совсем немного бы подумали и все тот же переключатель на автоматический огонь, аналогичный модели Schnellfeuer, поставили бы на свой карабин 1917 года?Давайте немного пофантазируем и посмотрим, а что бы из этого у них получилось.Начнем с приклада вместе с пистолетной рукояткой и ограничителем отхода курка. Что ж – пусть они такими и остаются. Переводчик огня также находится вполне себе на месте. Шахту магазина можно было бы полностью переделать. То есть попросту убрать её вообще, оставив лишь совсем небольшую по размерам горловину для дискового магазина. И это пришлось бы сделать обязательно, так как иначе дисковым магазином с чрезвычайно высоким горлышком было бы очень неудобно пользоваться.Такое крепление для тяжелого дискового магазина никак нельзя было бы назвать жестким и прочным. Поэтому на торцевой стенке скобы спускового крючка следовало бы сделать т-образный паз, а на внешней поверхности магазина соответственно т-образный выступ, который бы в него входил и тем самым придавал бы жесткость соединению магазина с корпусом пистолета-пулемета.Такой магазин мог бы иметь емкость и 50, и даже 100 патронов, по аналогии с пистолетом-пулеметом Томпсона, то есть это был бы очень даже солидный боекомплект для любого бойца штурмового отряда. Причем не исключалось бы и использование и плоских магазинов на 20, 30 и 40 патронов. Единственно, что им бы тоже понадобилось изменить способ крепления и приварить т-образный штифт.Ствол нового маузера лучше всего было бы поместить в перфорированный кожух, а к нему снизу прикрепить ещё одну маузеровскую пистолетную рукоятку для более прочного удержания. И тогда (почему нет?) германские военные вполне могли бы получить пистолет-пулемет уже в 1917 году. Да – дорогой, да – конструктивно сложный, но… освоенный в целом промышленностью и знакомый стрелкам на поле боя.Однако тогда всего этого почему-то сделать не удалось, а почему – ну кто сегодня сможет ответить на этот вопрос. В любом случае история не знает сослагательного наклонения, поэтому-то все и случилось так, как случилось!