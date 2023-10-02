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Маузер, который так и не стал пистолетом-пулеметом

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Маузер, который так и не стал пистолетом-пулеметом
Маузер-карабин с отъемным прикладом. Вид слева. Фото Alain Daubresse



«…потом открыл заветный шкаф
и извлёк оттуда здоровенный маузер –
десятизарядное чудовище,
рождённое в спецотделе Маузерверке,
излюбленное, прославившееся в гражданскую
войну оружие комиссаров в пыльных шлемах,
а также японских императорских офицеров
в шинелях с воротниками собачьего меха.
Маузер был чистый, воронёно отсвечивающий,
на вид совершенно готовый к бою,
но, к сожалению, со сточенным бойком…»
«Град обреченный», братья Стругацкие

История оружия. Часто и даже очень бывает так, что ранее придуманная конструкция оказывается востребована в чем-то несколько иначе, чем это предполагалось. Либо, напротив, чего-то ей в новых условиях начинает не хватать. Вот так было и с немцами в Первую мировую войну, хотя и не только с ними: сражающимся в окопах солдатам потребовалось короткое и скорострельное оружие, совсем не похожее не только на винтовку, но даже и на карабин!

И вот в Германии уже в 1915 году была создана специальная комиссия, предложившая производителям оружия как раз и подумать над таким образцом. Естественно, стрелять он должен был пистолетными патронами, поскольку для скоротечного боя в траншеях других-то и не требовалось, и вдобавок иметь автоматический режим ведения огня.

Первой конструкцией в данной ситуации стал знаменитый «Люггер» с удлиненным стволом и «магазином-улиткой» на 32 патрона. Конечно, торчавшая из рукоятки парабеллума «улитка» была не слишком-то удобна, и это был типичный паллиатив, однако приходилось мириться с таким положением вещей, поскольку более совершенные конструкции в то время ещё не подоспели.

Сказано, и недаром, что дурные примеры заразительны. Видимо, именно поэтому и специалисты «Оружейных заводов Маузера» поступили примерно так же – взяли свой самозарядный пистолет С96 и после целого года работы (!) выдали комиссии для испытаний «траншейный карабин обр. 1917 года», стрелявший 9х19 мм патронами пистолета парабеллум.

Причем самое удивительное, что коммерческий длинноствольный карабин у «маузеристов» уже был и выпускался малой серией. Его охотно покупали путешественники и авантюристы всех мастей, а отличался он от серийного пистолета разве что более длинным стволом и наличием цевья.

Кроме того, если обычному маузеру прикладом служила приставная кобура, то в коммерческом маузере был предусмотрен съемный приклад. Перед его установкой пистолетная рукоятка снималась, а на её место устанавливался приклад, уже рукоятку имевший. Новый карабин для армии только тем от него и отличался, что имел не съемный, а фиксированный деревянный приклад и цевье, и прицел, рассчитанный на дистанцию до 500 м.

Так что становится совершенно непонятным, над чем же инженеры «Маузерверке» ломали головы целый год? Правда, они предусмотрели ограничитель на рукоятке, защищавший руку от ударов курка при стрельбе, но этим все новшества и ограничивались!


Маузер-карабин с отъемным прикладом. Вид справа. Фото Alain Daubresse

Кстати говоря, маузеровская кобура была в то время очень даже не простым изделием, требовавшим для изготовления и труда, и качественной древесины орехового дерева. На его переднем срезе находилась стальная вставка с механизмом фиксации для крепления к рукояти пистолета, а в плечо стрелка упиралась его откидная крышка. Кобура могла обшиваться снаружи кожей и иметь карманы для размещения принадлежностей для разборки и чистки оружия, а также запасных магазинов.

Длина кобуры-приклада составляла 35,5 см, ширина в передней части – 4,5 см, в задней части – 10,5 см. Примкнув её к пистолету, можно было эффективно стрелять на 100 м. Трудно сказать, был ли цельнодеревянный приклад удобнее такого пустотелого приклада-кобуры, но вот коммерческую модель им все же оснастили. Какие преимущества давал «штурмовому карабину» приклад, соединенный с рукояткой, сказать трудно. К тому же вряд ли им можно было бы пользоваться в рукопашной схватке!


«Модель 712» Schnellfeuer – маузер образца 1932 года. Рядом два разных магазина, одинаково подходящих к нему. Фото Alain Daubresse

Совершенно новым был в этом карабине разве что коробчатый магазина на 40 патронов, хотя вставлять в него можно было и магазины меньшей емкости. Вот только не было выполнено главное требование военных: новый карабин по-прежнему был самозарядным, но не автоматическим, то есть он не мог стрелять очередями, а без этого не было особой надобности и в магазине на 40 патронов!


Вот в таких ящиках они продавались! Фото Alain Daubresse

Совершенно непонятно, почему инженеры «Маузерверке» не смогли сделать штурмовой маузер автоматическим. Или правильнее будет сказать – все-таки сделали, но почему-то только лишь в 1931 году. Тогда появился пистолет маузер под названием «модель 712» Schnellfeuer – маузер образца 1932 года.

Отличался он от своих предшественников только тем, что имел переводчик огня и мог стрелять как одиночными выстрелами, так и очередями в автоматическом режиме. При этом скорострельность у него была не слишком и высокой для пистолета-пулемета – 850 выстр./мин. Что позволяло сравнительно легко контролировать оружие.

И вот, как оказалось, в 1917 году сделать так было нельзя, а вот в 1931 почему-то можно. Хотя не такой уж это был и сложный технически элемент конструкции – этот самый переводчик.

В любом случае этот карабин имел множество преимуществ перед пистолетом парабеллум с магазином-улиткой. Причем, несмотря на наличие достаточно габаритных деревянных деталей, он в целом оказался легче, чем «Люггер». Но при всех своих положительных качествах новый маузер в главном требованиям военных не отвечал и не мог стрелять очередями. А ещё, как и все маузеры, он был заковырист в сборке и разборке и сложен в производстве. Кроме того, новинка потребовала бы снижения изготовления маузеров, выпускавшихся серийно.

Поэтому на вооружение новый образец этого оружия так и не приняли, но сумели изготовить на пробу порядка 40 штук, из которых до наших дней сохранились всего лишь 4.

Ну а позднее свой пистолет-пулемет МП-18 представил Хуго Шмайссер и сразу же им затмил все прочие разработки, поскольку именно ему удалось максимально точно выполнить все требования германских военных. И это его машинка стала прародительницей всех будущих пистолетов-пулеметов, а вот штурмовой маузер им нее стал.


В этом пистолете использовались патроны калибра 7,63-мм. Поэтому в магазин их помещалось много. Фото Alain Daubresse

Но что было бы, если бы вдруг конструктора «Маузерверке» совсем немного бы подумали и все тот же переключатель на автоматический огонь, аналогичный модели Schnellfeuer, поставили бы на свой карабин 1917 года?

Давайте немного пофантазируем и посмотрим, а что бы из этого у них получилось.

Начнем с приклада вместе с пистолетной рукояткой и ограничителем отхода курка. Что ж – пусть они такими и остаются. Переводчик огня также находится вполне себе на месте. Шахту магазина можно было бы полностью переделать. То есть попросту убрать её вообще, оставив лишь совсем небольшую по размерам горловину для дискового магазина. И это пришлось бы сделать обязательно, так как иначе дисковым магазином с чрезвычайно высоким горлышком было бы очень неудобно пользоваться.

Такое крепление для тяжелого дискового магазина никак нельзя было бы назвать жестким и прочным. Поэтому на торцевой стенке скобы спускового крючка следовало бы сделать т-образный паз, а на внешней поверхности магазина соответственно т-образный выступ, который бы в него входил и тем самым придавал бы жесткость соединению магазина с корпусом пистолета-пулемета.

Такой магазин мог бы иметь емкость и 50, и даже 100 патронов, по аналогии с пистолетом-пулеметом Томпсона, то есть это был бы очень даже солидный боекомплект для любого бойца штурмового отряда. Причем не исключалось бы и использование и плоских магазинов на 20, 30 и 40 патронов. Единственно, что им бы тоже понадобилось изменить способ крепления и приварить т-образный штифт.


Схема устройства маузера С96

Ствол нового маузера лучше всего было бы поместить в перфорированный кожух, а к нему снизу прикрепить ещё одну маузеровскую пистолетную рукоятку для более прочного удержания. И тогда (почему нет?) германские военные вполне могли бы получить пистолет-пулемет уже в 1917 году. Да – дорогой, да – конструктивно сложный, но… освоенный в целом промышленностью и знакомый стрелкам на поле боя.

Однако тогда всего этого почему-то сделать не удалось, а почему – ну кто сегодня сможет ответить на этот вопрос. В любом случае история не знает сослагательного наклонения, поэтому-то все и случилось так, как случилось!
Автор:
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33 комментария
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 04:18
    +2
    здоровенный маузер –
    десятизарядное чудовище, рождённое в спецотделе Маузерверке,
    Маузер, есть Маузер ! good
    1. Наган
      Наган Сегодня, 06:05
      +3
      При этом винтовку тот же Маузер выпустил практически идеальную. Простая в изготовлении и эксплуатации, надежная, удобная, легкая, насколько винтовка со скользящим затвором может таковой быть. Неудивительно, что Гитлер, лично потаскавший такую винтовку в Первую Мировую, и слышать не хотел о замене ее на что-либо иное. И хорошо что так, иначе Gewehr 43 и StG 44 могли бы появиться на несколько лет раньше.
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 07:42
        +3
        Цитата: Наган
        Маузер выпустил практически идеальную.

        У меня был цикл статей на ВО. "О маузерах с любовью". Там было 25 материалов. Маузеры со всего света!
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 09:23
        0
        В 1989 будучи срочником, в Кушке поучаствовал в приемо сдаче складов стрелковки дивизии.
        Там были в том числе и Маузеры- прапор сказал что их завезли перед вводом в Афган и тут они зависли.Год выпуска был 1920х- но точно не помню уже.По моему была резьба на конце ствола request
        Позже держал в руках Парабеллум трофейный.
        От него ощущение была скальпеля в руке а от Маузера бритвы- один остро жалящий а второй тоже острый - но "слева направо".Видимо изза длины feel
        Но в руке мне Парабеллум больше понравился...
        З.ы
        На складе были несколько Максимов и какая то счетверенка сильно затертая на 3 ногом станке - что то типа МГ34 но дырки в кожухах круглые.Вероятно импортная - но чья?
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 05:57
    0
    Шпаковский!!! Сорок патронов в маузере 712-ом? Вы в своем уме?! Двадцатка!
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:40
      +3
      Цитата: Bingo
      Сорок патронов

      Сорок в штурмовом. Так написано...
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 09:28
      0
      Цитата: Bingo
      Шпаковский!!! Сорок патронов в маузере 712-ом? Вы в своем уме?! Двадцатка!


      [/center]
      Цитата: Dekabrist
      Перейдем к "Маузеру".
      В 1917 году фирма получила запрос на пистолет под патрон 9 мм с магазином большой емкости и в том же году выдала "на гора" C96 “Trench Carbine” с магазином на 40 патронов.

  3. Luminman
    Luminman Сегодня, 06:47
    +3
    «Модель 712» Schnellfeuer – маузер образца 1932 года

    По условиям Версальского мира, Германии запрещалось конструировать и создавать новое оружие. Автоматическое - тем более. Это были тайные разработки?
    1. bunta
      bunta Сегодня, 08:21
      0
      Цитата: Luminman
      По условиям Версальского мира, Германии запрещалось конструировать и создавать новое оружие. Автоматическое - тем более.

      Прочитал версальский мирный договор, не нашел там такой статьи. Невнимательно читал?
      1. Luminman
        Luminman Сегодня, 08:48
        +1
        Цитата: bunta
        Невнимательно читал?

        Наверное, невнимательно. Там еще и ввоз оружия запрещен.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:18
    +2
    Красивый, а главное убойный пистолет с хорошей точностью боя особенно с пристегнутой кобурой-прикладом. Приходилось из него стрелять - получил удовольствие и опробовал оружие, о котором мечтал. Единственно, стреляя с руки набиваешь (немного травмируешь кожу) кисть между большим и указательным пальцем разобщителем находящимся ниже курка. Честно говоря этому пистолету возможность ведения автоматического огня совершенно не нужна, но пробовали не получив ожидаемого эффекта.
    Кстати, при создании советского патрона 7,62 на 25 для ТТ, ППШ/ППД за основу был взят патрон "Маузера" 7,63 на 25.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:39
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Приходилось из него стрелять - получил удовольствие и опробовал оружие, о котором мечтал.

      Завидовую!
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 07:47
        +2
        Завидовую!
        Уверен, что получили бы огромное удовольствие от мощного и точного оружия.
        Кстати, револьвер "Наган" тоже достаточно точное оружие если только не стрелять самовзводом.
        1. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Сегодня, 08:40
          0
          Кстати, револьвер "Наган" тоже достаточно точное оружие если только не стрелять самовзводом.

          Если при сравнении маузера и нагана брать внутренние ощущения после выстрела, то у последнего отдача «как ишак копытом по руке ударил». Маузер неудобен по развеске, но отдача и спуск мягче. Про стрельбу самоотводом из нагана - это еще та песня. Из обоих лучше стрелять с двух рук. Хотя классические хваты для пистолетов со свободным ходом затвора (как ПМ) для них не приемлимые. Приходится приноравливаться, особенно к нагану. Зато рукоятки обоих ложатся в руку удобно - лучше чем у Люгера и Марголина, про ПМ вообще промолчу.
          По «убойности» оба дыроколы, но нагановскся пуля из доски пятидесятки вырывала куски, аж визуально видно. Такая пуля не только лошадь, думаю даже мишка бы при встрече не обрадовался.
          По удобству ношения, наган в кобуре вне конкуренции.
          Впрочем оба вместе с Люгером и Кольтом легенды. Хотя если воевать, то на войну я бы взял последний.
          Р.s. Тема Маузера на ВО вечная - Вячеславу спасибо, камрадам доброго дня!!
          1. kalibr
            kalibr Сегодня, 09:25
            0
            Цитата: Коте пане Коханка
            Тема Маузера на ВО вечная

            У нас в музее был. Но... украли. Осталась одна кобура. А хотелось бы заняться им вплотную. Помните, какая интересная серия статей была про винтовки маузера. И ведь все-то их я держал в руках.
    2. ssergey1978
      ssergey1978 Сегодня, 07:54
      0
      Что там взято за основу? Это один патрон, изменили капсуль, и кернение. ВСЕ.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:05
        +2
        "Взять за основу" подразумевает - при создании чего-либо опираться на нечто уже существующее (на какую-либо концепцию, идею, образ, процесс, продукт).
  5. Dekabrist
    Dekabrist Сегодня, 07:45
    +3
    Сначала вопрос к автору - откуда Вы это все переписали? Очень интересно, кто изначально кропал сии откровения.

    И вот в Германии уже в 1915 году была создана специальная комиссия, предложившая производителям оружия как раз и подумать над таким образцом. Естественно, стрелять он должен был пистолетными патронами, поскольку для скоротечного боя в траншеях других-то и не требовалось, и вдобавок иметь автоматический режим ведения огня.

    Первой конструкцией в данной ситуации стал знаменитый «Люггер» с удлиненным стволом и «магазином-улиткой» на 32 патрона. Конечно, торчавшая из рукоятки парабеллума «улитка» была не слишком-то удобна, и это был типичный паллиатив, однако приходилось мириться с таким положением вещей, поскольку более совершенные конструкции в то время ещё не подоспели.


    "Знаменитый "Люгер" с удлиненным стволом" - Lange Pistole 08 (артиллерийский), был разработан в 1913 году по заданию кайзера Вильгельма Второго и предназначался для вооружения артиллеристов и летчиков.



    Магазин Trommelmagazin 08 на 32 патрона был разработан в 1916 году на основе аналогичного магазина Блюма для винтовки Мондрагона. Автоматического режима огня Lange Pistole 08 не имел.
    Состоял на вооружении Stoßtruppen до принятия на вооружение MP-18.
    Что касается автоматического варианта "Люгера", который демонстрировался в декабре 1917 года Gewehr-Prüfungskommission (которая была создана еще в 1877 году), то в литературе нет даже его точного описания. В некоторых источниках указывается, что от "люгера" в нем был только затвор. Единственное, что точно известно - в режиме автоматической стрельбы рассеивание было столь велико, что разработку признали бесперспективной.
    Есть ведь общепризнанные источники, которыми пользуются все, от писателей до коллекционеров, например

    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:56
      +3
      Уважаемый Виктор! Я немецкого не знаю. И мне трудно работать с германоязычными источниками. Что до моего источника, то скорее всего взято там же, где и фото. И как определить, что достоверно, а что нет?
      Цитата: Dekabrist
      Сначала вопрос к автору - откуда Вы это все переписали? Очень интересно, кто изначально кропал сии откровения.
      Есть ведь общепризнанные источники, которыми пользуются все, от писателей до коллекционеров, например:

      Чудесно, но как узнать какой общепризнанный, а какой нет? Я вот этих фото больше нигде не видел. Значит ли это, что их источник не общепризнан? Так что тут все относительно. Но для того и комментарии, чтобы исправлять ошибки, если они есть, и указывать на источники информации тем, кто заинтересуется более глубоко.
      1. Dekabrist
        Dekabrist Сегодня, 09:24
        0
        Чудесно, но как узнать какой общепризнанный, а какой нет?

        Вячеслав Олегович, Вы же автор многих книг и двух диссертаций. Уж методику оценки авторитетности источника должны знать по определению.
        Я немецкого не знаю.

        И я практически не знаю. Однако приходится выкручиваться. Тут есть моя статья о пистолетах Маузера, она вся по немецким источникам, а статья о финских пистолетах - по финским. Там вообще мрак, пришлось обращаться к профессиональным переводчикам, ибо финский язык, в отличие от немецкого, не тянет никакой автопереводчик.
    2. Dekabrist
      Dekabrist Сегодня, 08:18
      +2
      Перейдем к "Маузеру".
      Сказано, и недаром, что дурные примеры заразительны. Видимо, именно поэтому и специалисты «Оружейных заводов Маузера» поступили примерно так же – взяли свой самозарядный пистолет С96 и после целого года работы (!) выдали комиссии для испытаний «траншейный карабин обр. 1917 года», стрелявший 9х19 мм патронами пистолета парабеллум.

      В 1917 году фирма получила запрос на пистолет под патрон 9 мм с магазином большой емкости и в том же году выдала "на гора" C96 “Trench Carbine” с магазином на 40 патронов.
      Почему автор решил, что пистолет разрабатывали "целый год" - неизвестно.



      Что касается того, что он не стрелял очередями, тут ничего непонятного нет - от фирмы этого и не требовали.

      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 08:22
        +2
        Цитата: Dekabrist
        от фирмы этого и не требовали.

        Тогда почему его не приняли на вооружение?
        1. Dekabrist
          Dekabrist Сегодня, 09:27
          0
          Тогда почему его не приняли на вооружение?

          Сложность изготовления и затраты на производство. Критерий цена/качество в действии.
      2. Luminman
        Luminman Сегодня, 08:51
        0
        Цитата: Dekabrist
        В 1917 году фирма получила запрос на пистолет под патрон 9 мм с магазином большой емкости

        После опорожнения такого большого магазина, ствол, наверное, весь в цветах побежалости?
        1. ИванИванычИванов
          ИванИванычИванов Сегодня, 09:10
          0
          После опорожнения такого большого магазина, ствол, наверное, весь в цветах побежалости?

          Скорее всего пришлось бы разрабатывать дополнительное охлаждение или новый сорт жаростойкой стали. Но с точки зрения автора, всё дело всего лишь в переводчике -
          И вот, как оказалось, в 1917 году сделать так было нельзя, а вот в 1931 почему-то можно. Хотя не такой уж это был и сложный технически элемент конструкции – этот самый переводчик.
          1. kalibr
            kalibr Сегодня, 09:28
            0
            Цитата: ИванИванычИванов
            Хотя не такой уж это был и сложный технически элемент конструкции – этот самый переводчик.

            А что, Иван, это разве не так?
            1. ИванИванычИванов
              ИванИванычИванов Сегодня, 09:50
              0
              А что, Иван, это разве не так?

              "что нам стоит дом построить - нарисуем - будем жить" - в технике все не так просто. Одна маленькая деталь может потянуть за собой несколько патентов и изобретений. Про термостойкость ствола уже написал, но подобные проблемы при производстве возникают на каждом шагу и каждая проблема требует решения. И часто проще разработать оружие с нуля, но с другими принципами, чем переделать.
    3. bunta
      bunta Сегодня, 08:24
      +1
      Цитата: Dekabrist
      Состоял на вооружении Stoßtruppen до принятия на вооружение MP-18.

      MP-18 не принимался на вооружение каких либо Stoßtruppen никогда.
      1. Dekabrist
        Dekabrist Сегодня, 09:15
        +1
        MP-18 не принимался на вооружение каких либо Stoßtruppen никогда.




        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 09:30
          0
          Ну, началось - Андрей пишет одно, Виктор - шлет картинку. Оба вроде бы... знающие люди. Два источника информации. Какой достовернее?
  6. ИванИванычИванов
    ИванИванычИванов Сегодня, 08:29
    +1
    "Чужую беду руками разведу". Технический инфантилизм автора как разработчика уже не поражает, стал привычным. Но поражает непонимание автором элементарных производственных процессов.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 09:29
      0
      Цитата: ИванИванычИванов
      Но поражает непонимание автором элементарных производственных процессов.

      И каких же? Поясните, пожалуйста!
  7. Dekabrist
    Dekabrist Сегодня, 09:53
    0
    Давайте немного пофантазируем и посмотрим, а что бы из этого у них получилось.

    Получился бы бразильский пистолет -пулемет PASAM. Слева модель 1932 года, справа - 1970. Использовался для вооружения полиции. Правда вешать на него барабанный магазин бразильцы по вполне понятным причинам не стали.

    Такой магазин мог бы иметь емкость и 50, и даже 100 патронов, по аналогии с пистолетом-пулеметом Томпсона

    Зачем на таком оружии барабанный магазин, тем более - на 100 патронов, который будет иметь вес больше, чем само оружие?