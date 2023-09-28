Британская разведка предупредила Киев о возможной потере ещё пяти областей в случае наступления российской армии

MI-6 передали разведданные в Офис Президента и Генштаб, что Кремль подготовил план захватах 5 областей Украины если война продлится в 2024 году

Россия не намерена останавливаться на "захвате" только четырех украинских областей, в планах Москвы "оккупация" еще пяти регионов Украины и это минимум. Об этом сообщает британская разведка.Россия не будет останавливаться на достигнутом, в случае продолжения боевых действий в 2024 году Украина рискует потерять еще пять областей, если только не сумеет остановить продвижение российской армии и отбросить ее к границам хотя бы 2022 года. По версии британцев, в Кремле уже подготовлен план по захвату и дальнейшей интеграции в состав России южных и центральных областей Украины. Т.е. Киев будет отрезан от моря, после чего потеряет для Запада свою ценность.По информации MI-6, командование российской армии готовит наступление, которое начнется при ослаблении натиска ВСУ. Для этого на границе скапливаются резервы и формируются новые части и соединения, которые в зону спецоперации не вводятся. Задачей этих бригад будет разгром ВСУ и захват новых территорий. Всего, как заявляют в Лондоне, Россия может задействовать в наступательной операции до одного миллиона человек.Данные о возможном наступлении и потере территории британцы уже довели до Генштаба ВСУ и офиса Зеленского, пускай теперь у них голова об этом болит.- сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в военном ведомстве.Ранее Зеленский заявил, что украинское контрнаступление не будет останавливаться ни осенью, ни зимой, ВСУ будут и дальне прорывать оборону российской армии. Осталось только мобилизованных побольше набрать.