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Британская разведка предупредила Киев о возможной потере ещё пяти областей в случае наступления российской армии

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Британская разведка предупредила Киев о возможной потере ещё пяти областей в случае наступления российской армии

Россия не намерена останавливаться на "захвате" только четырех украинских областей, в планах Москвы "оккупация" еще пяти регионов Украины и это минимум. Об этом сообщает британская разведка.


Россия не будет останавливаться на достигнутом, в случае продолжения боевых действий в 2024 году Украина рискует потерять еще пять областей, если только не сумеет остановить продвижение российской армии и отбросить ее к границам хотя бы 2022 года. По версии британцев, в Кремле уже подготовлен план по захвату и дальнейшей интеграции в состав России южных и центральных областей Украины. Т.е. Киев будет отрезан от моря, после чего потеряет для Запада свою ценность.

По информации MI-6, командование российской армии готовит наступление, которое начнется при ослаблении натиска ВСУ. Для этого на границе скапливаются резервы и формируются новые части и соединения, которые в зону спецоперации не вводятся. Задачей этих бригад будет разгром ВСУ и захват новых территорий. Всего, как заявляют в Лондоне, Россия может задействовать в наступательной операции до одного миллиона человек.

Данные о возможном наступлении и потере территории британцы уже довели до Генштаба ВСУ и офиса Зеленского, пускай теперь у них голова об этом болит.

MI-6 передали разведданные в Офис Президента и Генштаб, что Кремль подготовил план захватах 5 областей Украины если война продлится в 2024 году

- сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Ранее Зеленский заявил, что украинское контрнаступление не будет останавливаться ни осенью, ни зимой, ВСУ будут и дальне прорывать оборону российской армии. Осталось только мобилизованных побольше набрать.
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22 комментария
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  1. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 18:24
    -2
    Ну да! Львовскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Ровненскую и Тернопольскую области заберет Польша.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:33
      +1
      Катя Иванова-и сделает из этих территорий ук-роину 2чтобы и дальше наши территории кашмарить?Ил все в составе России,или некая часть этих территорий уйдёт венграм и румынам,а поляхии кукишь в харю!
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 18:35
        +5
        поляхии кукишь в харю!
        Пусть запукрию забирают- будут рагулям нести бремя белого человека yes .
      2. denplot
        denplot Сегодня, 18:50
        +5
        Нет, Польша сделает на этой территории Польшу. Зачем ей Украина 2 ?
        1. Катя_Иванова
          Катя_Иванова Сегодня, 18:52
          +5
          Цитата: denplot
          Нет, Польша сделает на этой территории Польшу.

          Скорее рагули сделают из всей территории Польши Волынь 2.0
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 18:58
      +2
      Нет. Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую и Полтавскую. Но там еще ряд областей попадает частично. К сожалению только по Днепру. И не в этом году. Наверное конец следующего. А далее… МО что-то там созидает новые бригады морпехов и т.д. Занимаются творчеством. Но, мне кажется, правый берег будет очень тяжело брать. Без изменения позиции Беларуси.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 19:11
        +2
        Может быть, это и неплохой расклад. Есть слона лучше по кускам. Учитывая, что на левом берегу у них основная группировка, её разгром - это половина успеха. Дальше организация обороны по Днепру, интеграция новых областей. Это минус огромный моб.ресурс для Украины, куча предприятий и производств, залежи нефти и газа, кстати. Опять же Курскую и Белгородскую области надо защитить...

        И уже освободившиеся силы концентрировать в Белоруссии для следующего этапа - наступления на гораздо более узком фронте.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:34
    +10
    Я так понимаю что нАгличане сей выход сделали на основе анализа комментариев форумчан сайта! lol laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:38
      0
      Ну,не на основе же потуг к переговорам кремлевских мыслителей.. yes
  3. Комментарий был удален.
  4. Балаганов
    Балаганов Сегодня, 18:37
    +7
    Житомирскую надо брать, там девки душевные
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 19:14
      +3
      Да уж...Девицы там добры и отзывчивы!
      Но сейчас не об этом. Нужно помимо причерноморских областей обязательно брать Харьковскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области, где находятся залежи урановой руды. Разведанные запасы сост 105 тыс. тонн. Ради этого янки и ломятся в Незалежную. У них с ураном ноне напряженка: впереди реинкарнация СЯС, а уран брать неоткуда...
      1. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 19:27
        0
        Так пусть сдаются скорее, пока границы России и до туда не дошли. А уж для амеров не составит труда выкачать эти ресурсы из страны, которая теперь их вечный должник.
  5. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 18:37
    +6
    Тема не раскрыта.
    Какие именно 5 областей и к какому числу?
    И почему только 5? А остальные куда?
    MI-6 опять неуд.
    Жду на пересдачу зачета.
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 19:12
      +1
      Элементарно, Ватсон! "Какие именно 5 областей и к какому числу"? Я подкупил владельцев книжных магазинов, расположенных вблизи генерального штаба. В ответ они должны были мне сообщить, карты каких именно областей Украины чаще всего покупают офицеры, посещающие магазин.
  6. костя1
    костя1 Сегодня, 18:44
    +1
    Просветили бы-каких?-а то вдруг мы какие то в планах-не учли
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:26
      +1
      Цитата: костя1
      Просветили бы-каких?-а то вдруг мы какие то в планах-не учли

      Киевскую! Киевскую область! Срочно! Не останавливаясь!
  7. garik77
    garik77 Сегодня, 18:45
    +7
    Каклостан так или иначе надо отрезать от моря и выходить на границы с ПМР. А сколько там областей будет, пять или три, а может семь, значения не имеет. Кстати, БацЬка имеет виды на украинское полесье, где живут этнические белорусы, пусть забирает!
  8. N-W
    N-W Сегодня, 18:57
    +3
    Куда исчез из донесений МИ-6 "Новичок"? Он мог бы пригодиться Путину на окраине. Или кот Скрипалей сожрал последнюю порцию?
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:10
    +2
    Ключевая фраза - И это минимум! Брать надо все, а потом решать что с этим делать. Вот Европа то начнет суетиться при таком раскладе...
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:18
    +1
    Британская разведка пришла к такому выводу, прочитав наши комментарии на Военном Обозрении.
  11. osp
    osp Сегодня, 19:24
    +1
    Какие там 5 областей ?
    Сейчас бы элементарно удержать те территории что есть и отодвинуть фронт от Донецка чтобы эти упыри не обстреливали город.
    2 года ведь скоро уже!

    А с поставки F-16, оперативно-тактически и крылатых ракет все может сложится далеко не в нашу пользу.
    Сейчас никто не знает как защитить ЧФ и Крым от такого рода атак.
    И они будут нарастать.
  12. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:27
    +2
    Их словам да Богу в уши.
    А заморозкой конфликта уже задолбали.
    5 или 6 не имеет значения. По Днепру всё забирать нужно как первый этап.
    А дальше посмотрим.
    Думаю после этого запад действительно потеряет к остаткам бывшей Украины интерес.
    Тем более без побережья. Получив выход к Приднестровью можно будет и наказать Молдавию за наглость. Отключить газ за долги.