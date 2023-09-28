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Президент Казахстана заявил на встрече с канцлером ФРГ, что Астана соблюдает все санкции в отношении РФ

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Президент Казахстана заявил на встрече с канцлером ФРГ, что Астана соблюдает все санкции в отношении РФ

В нынешнем глобальном противостоянии с коллективным Западом у России, действительно, нет союзников, кроме собственных армии, флота и ВКС. Очередным подтверждением этой исторической парадигмы стали заявления президента Республики Казахстан, которые Касым-Жомарт Токаев сделал сегодня после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.


Токаев заверил Шольца, что Казахстан в полной мере соблюдает и продолжит соблюдать все западные санкции, введенные против России. С этой целью Астана находится в постоянном контакте с соответствующими организациями.

Каких-либо опасений немецкой стороны в отношении каких-то действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть

— заявил казахстанский лидер.

Он добавил, что выступает за скорейшее прекращение боевых действий и мирное урегулирование конфликта на Украине. Сделать это необходимо с учетом интересов обеих противоборствующих сторон, уточнил Токаев.

Далее он добавил, что между Казахстаном и Россией нет никаких территориальных споров. Почему возник этот вопрос, не совсем понятно, в публичной плоскости данная тема вроде как не обсуждалась. Нет информации и о каких-либо претензиях со стороны Москвы к Астане по поводу общей границы двух государств, которая считается самой длинной непрерывной международной границей в мире.

Однако Токаев специально отметил, что граница между Республикой Казахстан и Российской Федерацией была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Таким образом, речи о каких-либо территориальных претензиях между двумя бывшими крупнейшими республиками СССР в настоящее время не идет.

Завершая выступление по теме, президент Казахстана на всякий случай подчеркнул, что между Астаной и Москвой сохраняются регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, в том числе на самом высоком уровне. Видимо, поддержка антироссийских санкций, в понимании Токаева, тоже считается проявлением дружбы, но по особому, по-казахстански.

После встречи с канцлером ФРГ находящийся с официальным визитов в Германии лидер Казахстана планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии. Кроме того, программа визита предусматривает выступление Токаева на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.
Использованы фотографии:
Сайт президента Казахстана
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39 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 18:27
    +15
    Может против таких "друзей" тоже вводить какие нибудь санкции? Ну так, для профилактики дружбы. Есть же поговорка: бьет, значит любит. И тут аналогично: вводим санкции, значит ценим отношения и дорожим связями.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 18:38
      +11
      Таких друзей, далее как в бородатой и пошлой поговорке - за .... и в музей !
      Токаев заверил Шольца, что Казахстан в полной мере соблюдает и продолжит соблюдать все западные санкции, введенные против России. С этой целью Астана находится в постоянном контакте с соответствующими организациями.

      Устроить бы ему аналог некого правителя Амина после таких заявлений !!!
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 18:50
        +10
        Зеленскому в начале устройте. """"
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:07
        +3
        Не подскажете где находится один из наших космодромов и не далее как вчера было сказано ,что аренда за него не будет повышена. laughing
      3. Vicontas
        Vicontas Сегодня, 19:38
        +2
        Одна марионетка обещала другой марионетке слушаться хозяина! Вот только вопрос - а нужно ли было его спасать в 22 году?
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 18:49
      +5
      Что поделаешь-Токаев хочет сидеть на двух стульях.
      1. Андрей Дибров
        Андрей Дибров Сегодня, 19:04
        +4
        Цитата: knn54
        Что поделаешь-Токаев хочет сидеть на двух стульях.

        А куда ему еще сидеть, если там 90% западных инвестиций
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:35
        0
        Цитата: knn54
        Что поделаешь-Токаев хочет сидеть на двух стульях.

        Два сапога - пара.
        И оба ливерные.
    3. алексеев
      алексеев Сегодня, 18:55
      +5
      Реально, а не на словах Казахстан поддерживает санкции?
      То тут пишут, что серый импорт через это государство так и прёт, торговля, дескать, растет, как на дрожжах, то, пишут, как говорят небратья, зрада?
      Если Токаев поехал в Берлин что- то налаживать, а то и выпрашивать, что он может там сказать? И долго буду тем любезен я ... и этим. lol и больше ничего.
      Ещё в Библии написано: " По делам узнаете их". По делам же и вести политику. Хочешь ублажать противников России - пошел нафиг. Но опять таки вывод делать по реальным фактам. Ведь дипломатия это по-русски кто кого обфигнет.
      1. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 19:01
        +6
        Ведь дипломатия это по-русски кто кого обфигнет.


        Вы путаете русских с кем то другим! sad
    4. N-W
      N-W Сегодня, 19:18
      +3
      Профилактикой от расширения круга подобных "друзей" мог бы служить разгон МГИМО и заодно - фильтрация МИДа.
      1. Юрий Васильев
        Юрий Васильев Сегодня, 19:27
        +4
        Не только их, у нас оказывается до сих пор работает институт сша и Канады и куча других заведений типа ВШЭ, плодящих молодых русофобов и либерастов, будущих руководителей.
    5. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:36
      0
      Самое прикольное - Шольц ,удовлетворён как Казахстан соблюдает санкции против России.Занавес. lol
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:34
    +6
    Токаев может всё что угодно говорить,но у него нет рычагов против частного казахстанского бизнеса.Он своё дело сделал,позволив приобрести Росатому один хитрющий заводик с рудником.У Лукойла и Роснефти проблем нет с нефтедобычей в Казахстане.Плюс Баимское медное месторождение у нас,а там так весело закручен сюжет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:41
      +9
      Конечно,нет у него рычагов.Против бизнеса корпораций в Казахстане.Из США,Британии..
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:55
        -1
        А почему такие страны как КНР и Россия забыли?Что такое КТК вы наверно в курсе- рядом живёте.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 19:03
          +3
          Деятельность КТК на территории края потихоньку сворачивается.А в Киргизию через Казастан на машине больше не поеду-слишком борзые казахи стали.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 19:10
            -1
            КТК свернётся после того как будет построен трубопровод Казахстан- Баку,то есть это очень долго- экологию могут Каспия нарушить,червячки там всякие помрут на дне,нарушится пищевая цепочка морских обитателей. lol
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:44
      +6
      Цитата: tralflot1832
      Токаев может всё что угодно говорить,но у него нет рычагов против частного казахстанского бизнеса.

      вы сейчас серьезно
      до событий января 21 весь крупный бизнес контролировался "семьей", сейчас у назика это все отжимают, думаете что бы "вольную" дать
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:54
        0
        Клан Назарбаева действительно повеселися в своё время,даже был их представитель в совете директоров Газпрома.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 19:08
          +2
          он не повеселился, с определенного уровня оборотов, он контролировал все от криминала до чистого бизнеса
  3. gryaznov.igor.
    gryaznov.igor. Сегодня, 18:36
    +5
    Нет у нас союзников,кроме белорусов ,рассчитывать толь на себя.Так всегда было.Сейчас тяжело,псевдо друзья показали своё лицо.Когда разберёмся с украми,не надо забывать все их высказывания и всё остальное в сторону России.Делайте выводы правительство!!!
    1. al3x
      al3x Сегодня, 18:49
      +5
      Выводы будут сделаны, несомненно, но история уже показывала многократно: Россия всегда воевала с западниками, то с одними, то с другими, то со всеми разом, но в итоге получается так, что всё равно туда тянется наш правящий класс и т.н. элиты. И снова дружба, любовь-морковь до следующей войны. По кругу всё повторяется. Это уже генетический код, что-ли такой, даже не знаю.
    2. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 19:40
      0
      Цитата: gryaznov.igor.
      Делайте выводы правительство!!!

      делать выводы надо министерству Лаврова ..почему с оппозицией не работают ?. почему такие токсичные стали?
      за декаду разбежались при первом шухере - молдаване грузины армяне . обнуляем украинцев . казахи следующие спрыгнут . сейчас Вова держит Грыгорыча за бубенцы а завтра?
      конечно Токаев переживает за такую длинную границу ..сколько горлопанов в нашем медиа за космодром наш
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:38
    +6
    Нужно уметь вести дела с соседями как янки-жестко,даже жестоко. Свои интересы должны быть в приоритете у руководства страны. И их отстаивать не заискиванием и подачками,а жёсткими действиями.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:39
    +2
    И врагов не надо,раз есть "друзья" такие..
  6. aleks700
    aleks700 Сегодня, 18:42
    +5
    Вот мы вводим санкции против Казахстана. На следующий день нам закрывают границу. Что там с базой в Таджикистане? В блокаде? Тоньше надо. Тоньше.
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 18:45
    +4
    Ахаха, вот это политические дальновидность и планирование у наших рукамиводителей, как зрение у слепого крота в тёмной комнате. Может стоило позволить его вздернуть тогда? Одбк такой же мертвец, как и СНГ.
  8. Shelest2000
    Shelest2000 Сегодня, 18:50
    +1
    Президент Казахстана заявил на встрече с канцлером ФРГ, что Астана соблюдает все санкции в отношении РФ

    И при этом не стесняется просить Россию о наращивании поставок бензина и соляры .
    Какие будут предположения - нарастят поставки или нет?
    1. Ivan F
      Ivan F Сегодня, 19:01
      +1
      Конечно. Когда на одной чаше весов - мифические совесть, ответственность, честь, преданность а на другой - реальные деньги себе в карман, то чаша с деньгами перевесит как гиря, вообще не встречая сопротивления от другой.
  9. faiver
    faiver Сегодня, 18:55
    0
    прежде чем критиковать Токаева, поставьте себя на его место. Казахстан это не Россия и тем более не Китай
  10. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:04
    +2
    Это случайно не надёжный ли наш союзник по ОДКБ? feel Хорошо, что в этой могучей организации у нас есть такие верные друзья, в случае чего они прикроют нашу спину и пойдут с нами в бой против общего врага. soldier
  11. PVV66
    PVV66 Сегодня, 19:08
    +2
    Вот мразь узкоглазая. Потом на коленях приползут с извинениями. Действительно у России друзей нет. Только "партнеры". Соответственно и внешнюю политику нужно выстраивать.
    1. N-W
      N-W Сегодня, 19:35
      0
      Если судить по фото двух "друзей", то вы тут разжигаете сейчас против фрицев ))
  12. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:14
    +3
    Конечно хапнул часть российских территорий теперь конечно у него претензий нет.
  13. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 19:23
    +2
    Есть ещё другая версия. Политики говорят одно , а вот делают!
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:45
      0
      Цитата: smart_ups
      Есть ещё другая версия. Политики говорят одно , а вот делают!

      То есть как говорится-язык дан политикам и дипломатам чтобы скрывать свои мысли.
  14. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 19:38
    0
    Эх, казахи.... Таких друзей, за ... и в музей.
  15. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 19:39
    +1
    Пусть им обещает все, что хочет, но пока все хорошо, что есть Казахстан.