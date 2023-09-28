Президент Казахстана заявил на встрече с канцлером ФРГ, что Астана соблюдает все санкции в отношении РФ

Каких-либо опасений немецкой стороны в отношении каких-то действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть

В нынешнем глобальном противостоянии с коллективным Западом у России, действительно, нет союзников, кроме собственных армии, флота и ВКС. Очередным подтверждением этой исторической парадигмы стали заявления президента Республики Казахстан, которые Касым-Жомарт Токаев сделал сегодня после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.Токаев заверил Шольца, что Казахстан в полной мере соблюдает и продолжит соблюдать все западные санкции, введенные против России. С этой целью Астана находится в постоянном контакте с соответствующими организациями.— заявил казахстанский лидер.Он добавил, что выступает за скорейшее прекращение боевых действий и мирное урегулирование конфликта на Украине. Сделать это необходимо с учетом интересов обеих противоборствующих сторон, уточнил Токаев.Далее он добавил, что между Казахстаном и Россией нет никаких территориальных споров. Почему возник этот вопрос, не совсем понятно, в публичной плоскости данная тема вроде как не обсуждалась. Нет информации и о каких-либо претензиях со стороны Москвы к Астане по поводу общей границы двух государств, которая считается самой длинной непрерывной международной границей в мире.Однако Токаев специально отметил, что граница между Республикой Казахстан и Российской Федерацией была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Таким образом, речи о каких-либо территориальных претензиях между двумя бывшими крупнейшими республиками СССР в настоящее время не идет.Завершая выступление по теме, президент Казахстана на всякий случай подчеркнул, что между Астаной и Москвой сохраняются регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, в том числе на самом высоком уровне. Видимо, поддержка антироссийских санкций, в понимании Токаева, тоже считается проявлением дружбы, но по особому, по-казахстански.После встречи с канцлером ФРГ находящийся с официальным визитов в Германии лидер Казахстана планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии. Кроме того, программа визита предусматривает выступление Токаева на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.