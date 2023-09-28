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Майк Помпео назвал главное препятствие для нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии

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Майк Помпео назвал главное препятствие для нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал главное препятствие для нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии. Им, по мнению экс-главы Госдепа США, стало бы признание суверенитета Палестинского государства.


Об этом Помпео заявил в интервью израильской газете The Jerusalem Post.

Он считает, что признание Палестины в качестве предварительного условия сделает невозможным заключение мирного договора между Тель-Авивом и Эр-Риядом. Бывший госсекретарь заявил, что создание Палестинского государства при нынешнем руководстве автономии невозможно. Он обвиняет его в том, что оно якобы спонсирует террористов, получает средства от Тегерана и выплачивает премии за убийства граждан Израиля.

Очень трудно представить, как можно было бы заключить сделку с лидерами, которые отвергли все разумные предложения, которые им были сделаны

- заявил Помпео.

Экс-дипломат отметил, что любой президент США, хоть республиканец, хоть демократ, с радостью бы поддержал нормализацию саудовско-израильских отношений. Но гармонии в регионе скорее достиг бы, по его мнению, представитель Республиканской партии, так как он понимает, что главной угрозой миру в регионе якобы является Иран.

Ранее саудовский дипломат ас-Судаири во время посещения Рамаллы назвал так называемую «арабскую инициативу» фундаментальным условием нормализации отношений с Израилем.

Арабская мирная инициатива является центральным пунктом любого предстоящего соглашения

- сказал он.

Эта предложенная саудитами и ратифицированная в 2002 году Лигой арабских государств инициатива предполагает уход Израиля с Западного берега реки Иордан и Голанских высот, а также создание государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме и урегулирование кризиса палестинских беженцев.
Использованы фотографии:
соцсеть/Майк Помпео
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10 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:44
    -3
    А израильтяне слушают да едят,перефразируя одну старую поговорку. Чтобы они себе врага сами взрастили на землях которые они считают своими!Первые евреи планеты на этих землях ещё 200 миллионов лет назад делали обрезание динозаврам,чтобы те на допотопных евреек не заглядывались wassat ....Потом был первый в мире большой десантный ковчег с командиром по званию Ной.. wassat
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 18:51
      -1
      Главное препятствие для установление мира на Ближнем Востоке это абсолютно фашистский израильский режим.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 19:46
        0
        Цитата: Arzoo
        Главное препятствие для установление мира на Ближнем Востоке это абсолютно фашистский израильский режим.

        Сам ты фашист, выкидыш власовский. angry
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 19:50
          0
          Арон,вы поменьше к сердцу принимайте комментарии,иначе "моментально в море:... lol lol lol
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 18:51
      +4
      Очень трудно представить, как можно было бы заключить сделку с лидерами, которые отвергли все разумные предложения, которые им были сделаны
      главное препятствие для нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии, само США.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 19:03
      0
      -Но гармонии в регионе скорее достиг бы, по его мнению, представитель Республиканской партии,
      "Хрен редьки не слаще".
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:51
    +2
    Другими словами, сша нафиг не уперся мир между этими странами. Некого друг другом пугать будет, да и оружейный бизнес всех цветов завянет. А про влияние и управляемость евреев и арабов можно вообще забыть тогда, ну если мир то они и без советов изза лужи сами разберутся быстро.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:54
    -1
    А тута и текст есть))) Внезапно
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:20
      -1
      И продолжу безобразничать)_________________________
      Тама ничЁ страшного, весна, говорят, придет)
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:04
    0
    Помпео, как обычно перевернул всё с ног на голову.