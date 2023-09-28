Очень трудно представить, как можно было бы заключить сделку с лидерами, которые отвергли все разумные предложения, которые им были сделаны

Арабская мирная инициатива является центральным пунктом любого предстоящего соглашения

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал главное препятствие для нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии. Им, по мнению экс-главы Госдепа США, стало бы признание суверенитета Палестинского государства.Об этом Помпео заявил в интервью израильской газете The Jerusalem Post.Он считает, что признание Палестины в качестве предварительного условия сделает невозможным заключение мирного договора между Тель-Авивом и Эр-Риядом. Бывший госсекретарь заявил, что создание Палестинского государства при нынешнем руководстве автономии невозможно. Он обвиняет его в том, что оно якобы спонсирует террористов, получает средства от Тегерана и выплачивает премии за убийства граждан Израиля.- заявил Помпео.Экс-дипломат отметил, что любой президент США, хоть республиканец, хоть демократ, с радостью бы поддержал нормализацию саудовско-израильских отношений. Но гармонии в регионе скорее достиг бы, по его мнению, представитель Республиканской партии, так как он понимает, что главной угрозой миру в регионе якобы является Иран.Ранее саудовский дипломат ас-Судаири во время посещения Рамаллы назвал так называемую «арабскую инициативу» фундаментальным условием нормализации отношений с Израилем.- сказал он.Эта предложенная саудитами и ратифицированная в 2002 году Лигой арабских государств инициатива предполагает уход Израиля с Западного берега реки Иордан и Голанских высот, а также создание государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме и урегулирование кризиса палестинских беженцев.