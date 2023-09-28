Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал главное препятствие для нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии. Им, по мнению экс-главы Госдепа США, стало бы признание суверенитета Палестинского государства.
Об этом Помпео заявил в интервью израильской газете The Jerusalem Post.
Он считает, что признание Палестины в качестве предварительного условия сделает невозможным заключение мирного договора между Тель-Авивом и Эр-Риядом. Бывший госсекретарь заявил, что создание Палестинского государства при нынешнем руководстве автономии невозможно. Он обвиняет его в том, что оно якобы спонсирует террористов, получает средства от Тегерана и выплачивает премии за убийства граждан Израиля.
Очень трудно представить, как можно было бы заключить сделку с лидерами, которые отвергли все разумные предложения, которые им были сделаны
- заявил Помпео.
Экс-дипломат отметил, что любой президент США, хоть республиканец, хоть демократ, с радостью бы поддержал нормализацию саудовско-израильских отношений. Но гармонии в регионе скорее достиг бы, по его мнению, представитель Республиканской партии, так как он понимает, что главной угрозой миру в регионе якобы является Иран.
Ранее саудовский дипломат ас-Судаири во время посещения Рамаллы назвал так называемую «арабскую инициативу» фундаментальным условием нормализации отношений с Израилем.
Арабская мирная инициатива является центральным пунктом любого предстоящего соглашения
- сказал он.
Эта предложенная саудитами и ратифицированная в 2002 году Лигой арабских государств инициатива предполагает уход Израиля с Западного берега реки Иордан и Голанских высот, а также создание государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме и урегулирование кризиса палестинских беженцев.