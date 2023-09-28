В сети опубликованы кадры объективного контроля, на которых запечатлены моменты нанесения ВКС РФ ударов по мощному укрепрайону, оборудованному боевиками киевского режима на территории коксохимического завода.Авдеевский коксохимический завод, доставшийся Украине в наследство от ненавидимого нынешними властями Советского Союза, представляет собой комплекс основательных бетонных строений, в которых боевики оборудовали мощный укрепрайон, ставший одной из баз для атак Донецка. Судя по мощности взрывов после авиаударов по территории промышленного предприятия, по крайней мере один из ударов попал в склад боеприпасов.Ранее сообщалось, что украинские подразделения не прекращают попыток российских позиций, при этом неся значительные потери. Из-за неудач на передовой украинские боевики прибегают к своей обычной тактике террора мирного населения путем перманентных обстрелов жилых кварталов Донецка.Ситуация в расположенной на расстоянии 14 километров по прямой от Донецка Авдеевке уже на протяжении длительного периода времени остается без существенных изменений. Штурм превращенной украинским командованием в один большой укрепрайон Авдеевки в лоб невозможно осуществить без огромных потерь в живой силе и военной технике. Альтернативным вариантом является перерезание снабжения группировки ВСУ в Авдеевке с севера, при этом продолжая наносить удары по укреплениям противника.