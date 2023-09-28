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Появились кадры ударов по укрепрайону ВСУ на территории коксохимзавода в Авдеевке

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Появились кадры ударов по укрепрайону ВСУ на территории коксохимзавода в Авдеевке

В сети опубликованы кадры объективного контроля, на которых запечатлены моменты нанесения ВКС РФ ударов по мощному укрепрайону, оборудованному боевиками киевского режима на территории коксохимического завода.


Авдеевский коксохимический завод, доставшийся Украине в наследство от ненавидимого нынешними властями Советского Союза, представляет собой комплекс основательных бетонных строений, в которых боевики оборудовали мощный укрепрайон, ставший одной из баз для атак Донецка. Судя по мощности взрывов после авиаударов по территории промышленного предприятия, по крайней мере один из ударов попал в склад боеприпасов.


Ранее сообщалось, что украинские подразделения не прекращают попыток российских позиций, при этом неся значительные потери. Из-за неудач на передовой украинские боевики прибегают к своей обычной тактике террора мирного населения путем перманентных обстрелов жилых кварталов Донецка.

Ситуация в расположенной на расстоянии 14 километров по прямой от Донецка Авдеевке уже на протяжении длительного периода времени остается без существенных изменений. Штурм превращенной украинским командованием в один большой укрепрайон Авдеевки в лоб невозможно осуществить без огромных потерь в живой силе и военной технике. Альтернативным вариантом является перерезание снабжения группировки ВСУ в Авдеевке с севера, при этом продолжая наносить удары по укреплениям противника.

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10 комментариев
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:12
    +3
    Ну, наконец-то! Как же долго этого пришлось ждать... Напомнило удары по Азовстали...
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:17
    +1
    в расположенной на расстоянии 14 километров по прямой от Донецка Авдеевке

    Шёл 592-ой день Священной Военной Операции.
    Технические характеристики бомбы УПАБ-1500Б-Э
    Основной источник:
    Длина: 5,05 м
    Диаметр: 0,4 м
    Полная масса: 1525 кг
    Масса боевой части: 1010 кг
    Максимальная дальность применения: до 50 км
    Высота применения: до 15 км
    Круговое вероятное отклонение — 10 м
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:30
      +2
      Вот интересно - чем занимается сейчас производитель дорогих и специализированных УПАБ-500/1500 с маленькими крылышками при наличии простых и дешевых УМПК с гораздо большей дальностью полета?
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 19:45
        0
        Цитата: alexoff
        Вот интересно - чем занимается сейчас производитель дорогих и специализированных УПАБ-500/1500 с маленькими крылышками при наличии простых и дешевых УМПК с гораздо большей дальностью полета?

        https://topwar.ru/222148-umpk-hitryj-plan-ili-udachnaja-improvizacija.html
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:18
    0
    Сегодня украинские сайты повеселили по Константиновке.У нас прилетела полторашка ,у них че ни -две по сто и бабульке в огород.
  4. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 19:21
    0
    Интересно . почему термобаричнские бомбы мало используют? Или просто мало показывают об этом?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:32
      0
      Цитата: smart_ups
      мало используют?

      Мало? Да т.н. АВБПМ ни разу от слова вааще.
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 19:34
    +2
    не прошло и ПОЛТОРА года! wassat
    Подсказываю: еще функционирует железная дорога, по которой боеприпасы подвозят ВСУ ки в неприступную Авдеевкуam
  6. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 19:40
    0
    Вижу удар по самому коксохимзаводу. Но то что там укрепления, это под сомнением.Кто там у нас производство кокса контролирует, семья Бориса Зубицкого?
  7. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 19:49
    0
    Из-за неудач на передовой украинские боевики прибегают к своей обычной тактике террора мирного населения путем перманентных обстрелов жилых кварталов Донецка.

    Обвинять лютых врагов России в обстрелах Донбасса....это дно, авторы статей на топваре. Кто-то гарантировал защиту. Спустя полтора года легче не стало, и его самого не видать... Сейчас надо быть с народом...