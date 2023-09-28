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Болгария закупает американские бронетранспортёры Stryker (8х8) в шести модификациях

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Болгария закупает американские бронетранспортёры Stryker (8х8) в шести модификациях

Болгария закупает американские бронетранспортеры Stryker (8х8), правительство страны уже одобрило выделение средств на оснащение новой бронетехникой батальонных тактических групп болгарской армии.


Болгария закупает большую партию БТР Stryker (8х8) для Сухопутных войск страны. Техника закупается для достижения оперативной совместимости с вооруженными силами НАТО, участие в международных миссиях и операциях за пределами страны и т.д. Всего болгары получат 183 бронетранспортера в шести модификациях: 90 единиц ХМ1296 Stryker Dragoon; 33 единицы M1130 (командирская машина); 24 шт. М1133 (БТР медицинской эвакуации); 17 штук М1126 (бронетранспортер пехотный); 10 единиц M1135 (машина РХБЗ); 9 штук М1132 (инженерные машины).

За все София отдаст 1,37 млрд. долларов, поставки должны начаться через два года после подписания контракта, который планируется заключить в ближайшие дни. Всю технику болгары получат в течение трех лет. БТР Stryker пойдут на вооружение трех батальонных тактических групп из состава механизированной бригады.

Потенциальную поставку Болгарии бронетехники Госдеп США одобрил 1 сентября, направив соответствующее уведомление Конгрессу. Американцы хотели продать болгарам 183 бронетранспортера Stryker, пять тактических грузовиков, два грузовика M1120A4, пять эвакуаторов M9884A4 Wrecker, боевые модули M153A4 CROWS, пулеметы M240 и M2A1 за 1,5 миллиарда долларов. Однако София согласилась только на бронетранспортеры.

Поставщиком техники выбрана компания General Dynamics Land Systems (GDLS).
Использованы фотографии:
Минобороны США
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10 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:00
    0
    Закупают,чтобы потом по окрику из сша отдать их всучью?
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 20:19
      +1
      Цитата: Бережливый
      Закупают,чтобы потом по окрику из сша отдать их всучью?

      Чего они могут отдать, если поставка только через два года после подписания.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 21:50
      0
      Цитата: Бережливый
      Закупают,чтобы потом по окрику из сша отдать их всучью?

      Не Их, а нынешние БТР-60ПБ. Их у Болгария несколько сотен. После закупки Страйкеров надобность старых БТР-60 уменьшится, а значит без оглядки можно сплавить устаревшие машины на Украину. Да ещё оплачиваемые ЕС заказы на их модернизацию и ремонт можно получить.
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 20:20
    +1
    только во времена ссср эта страна была развитой аграрно-промышленной в том числе и впк , но до и после этого периода это нищая страна на уровне африки, пейте братушки свою кислятину сами
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 21:54
      0
      Цитата: Ryaruav
      только во времена ссср эта страна была развитой аграрно-промышленной в том числе и впк , но до и после этого периода это нищая страна на уровне африки, пейте братушки свою кислятину сами

      Так Болгария и сейчас кузница военной техники. Предприятия в 3 смены трудятся.
      Ну а на счёт "нищая": у РФ ВВП по ППС 36к$ на нос, а у Болгарии 33к$ на нос. Если вы говорите, что Болгария нищая, то в соответствии с этими данными может и Россию нищей назовёте?
  3. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 20:23
    +1
    Раскрутить болгар на полтора ярда с потенциал ом роста стоимост в процессе? Нехило при их нищенстве . Готовят следущий эшелон мяс.., тьфу- обороны ... ук раина ведь не вечна
  4. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 20:30
    +2
    Европа постепенно переходит под колпак ВПК американцев. Ну это их дело, хапнут горя.
    1. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 21:07
      0
      Для США это идеальная ситуация, они будут стремиться вытеснить европейскую технику и пропихнуть свою в каждую страну НАТО. С одной стороны, это чистый бизнес, с другой стороны, такая интероперабельность – это хорошо, потому что в итоге вся эта техника сформирует одну систему и будет хорошо работать. Можно критиковать западную технику или нет, но только совершенно невежественный человек не понимает, что в области связи, связи, логистики и разведки НАТО разрушительно опережает наши возможности.
  5. StopTheUSA
    StopTheUSA Сегодня, 21:01
    0
    Это та самая"компенсация" за поставку советской техники?)
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:12
      0
      Цитата: StopTheUSA
      Это та самая"компенсация" за поставку советской техники?)

      Да. И за освобождение части мирового рынка вооружений для полосатых.