Представители республиканской партии в Палате представителей конгресса США решили изъять 300 миллионов долларов, предназначенные для поддержки Украины из законопроекта об оборонных расходах на следующий финансовый год. Несмотря на данные ранее спикером Кевином Маккарти обещания, вопрос выделения этой суммы предложили вынести на отдельное голосование.
Как сообщает американское издание The Hill, комитетом по вопросам регламента Палаты представителей было принято решение об изъятии финансирования так называемой Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой предполагалось выделить средства на финансирование обучения украинских военнослужащих и закупок оружия для ВСУ, из законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону.
По словам председателя регламентного комитета нижней палаты американского конгресса Тома Коула, эта мера объясняется необходимостью разблокировать принятие оборонного бюджета на следующий год. Внесенное республиканцами предложение было одобрено несмотря на то, что нижняя палата конгресса ранее большинством голосов уже отклоняла предусматривающую этот шаг поправку.
Ранее сообщалось, что демократы и республиканцы в американском сенате достигли предварительных договоренностей касательно выделения киевскому режиму шести миллиардов долларов, что значительно меньше запланированных Киевом военных расходов на 2024 год в размере 46 миллиардов долларов.
Согласно утвержденному украинским парламентом проекта бюджета страны, предполагаемые доходы составляют 42,6 миллиарда долларов, а расходы — 84,9 миллиарда. Дефицитные 42 миллиарда долларов предполагалось закрывать деньгами, которые, как надеялисьв Киеве, предоставят США и подконтрольные им структуры.