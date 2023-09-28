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В конгрессе США решили изъять средства на поддержку Украины из законопроекта об оборонных расходах

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В конгрессе США решили изъять средства на поддержку Украины из законопроекта об оборонных расходах

Представители республиканской партии в Палате представителей конгресса США решили изъять 300 миллионов долларов, предназначенные для поддержки Украины из законопроекта об оборонных расходах на следующий финансовый год. Несмотря на данные ранее спикером Кевином Маккарти обещания, вопрос выделения этой суммы предложили вынести на отдельное голосование.


Как сообщает американское издание The Hill, комитетом по вопросам регламента Палаты представителей было принято решение об изъятии финансирования так называемой Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой предполагалось выделить средства на финансирование обучения украинских военнослужащих и закупок оружия для ВСУ, из законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону.

По словам председателя регламентного комитета нижней палаты американского конгресса Тома Коула, эта мера объясняется необходимостью разблокировать принятие оборонного бюджета на следующий год. Внесенное республиканцами предложение было одобрено несмотря на то, что нижняя палата конгресса ранее большинством голосов уже отклоняла предусматривающую этот шаг поправку.

Ранее сообщалось, что демократы и республиканцы в американском сенате достигли предварительных договоренностей касательно выделения киевскому режиму шести миллиардов долларов, что значительно меньше запланированных Киевом военных расходов на 2024 год в размере 46 миллиардов долларов.

Согласно утвержденному украинским парламентом проекта бюджета страны, предполагаемые доходы составляют 42,6 миллиарда долларов, а расходы — 84,9 миллиарда. Дефицитные 42 миллиарда долларов предполагалось закрывать деньгами, которые, как надеялисьв Киеве, предоставят США и подконтрольные им структуры.
Использованы фотографии:
Pixabay
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2 комментария
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  1. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 20:46
    +3
    да все равно выделят они деньги для окраины, просто потому что это против россии
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 20:52
      0
      Это точно... Какая всушникам разница прошли их деньги по статье оборонных расходов или по какой-то другой статье... На гривнах и долларах эта статья не написана...