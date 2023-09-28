Нашивка заретуширована ВО в связи с запретом на публичную демонстрацию символики террористических организаций

Заретушировано по тем же причинам

Модно.

Очередное «открытие» сделали для себя западные зрители во время трансляции с действиями военнослужащих ВСУ. В ролике демонстрировалась проводимая украинскими военными эвакуация раненого «побратима». При этом в кадре появляется украинский боец, у которого отчётливо видна нашивка (наклейка) с флагом террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ).Террористическая символика находилась на бронежилете военнослужащего вооружённых сил Украины. Причём оказалось, что такая нашивка (наклейка) у него не одна. С той же террористической символикой и шеврон на рукаве.В сюжете говорится, что это военнослужащие 24-й бригады территориальной обороны.Напомним, что в своё время немецкие репортёры (ещё до начала СВО) сняли сюжет об украинских военных, куда попали лица с символикой нацистских формирований времён Второй мировой войны. Однако оказывать военную помощь пронацистскому режиму Украины Западу это никак не помешало. Ведь Запад сам откровенно признаёт, что война против России чужими руками, пусть это и руки откровенных нацистов, в его интересах.А несколько дней назад в плен к военнослужащим российской армии попал украинский боевик с красно-чёрной бандеровской нашивкой. Когда у него спросили, бандеровец ли он, он ответил, что нет. Тогда у него поинтересовались, а зачем нацепил эту нашивку. Его ответ был таким:Что ж, терроризм и нацизм давно в моде на территориях, подконтрольных киевскому режиму.