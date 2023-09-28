Военное обозрение
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В показанном на Западе сюжете о ВСУ оказался военнослужащий с нашивками ИГИЛ

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В показанном на Западе сюжете о ВСУ оказался военнослужащий с нашивками ИГИЛ

Нашивка заретуширована ВО в связи с запретом на публичную демонстрацию символики террористических организаций


Очередное «открытие» сделали для себя западные зрители во время трансляции с действиями военнослужащих ВСУ. В ролике демонстрировалась проводимая украинскими военными эвакуация раненого «побратима». При этом в кадре появляется украинский боец, у которого отчётливо видна нашивка (наклейка) с флагом террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ).


Заретушировано по тем же причинам


Террористическая символика находилась на бронежилете военнослужащего вооружённых сил Украины. Причём оказалось, что такая нашивка (наклейка) у него не одна. С той же террористической символикой и шеврон на рукаве.



В сюжете говорится, что это военнослужащие 24-й бригады территориальной обороны.

Напомним, что в своё время немецкие репортёры (ещё до начала СВО) сняли сюжет об украинских военных, куда попали лица с символикой нацистских формирований времён Второй мировой войны. Однако оказывать военную помощь пронацистскому режиму Украины Западу это никак не помешало. Ведь Запад сам откровенно признаёт, что война против России чужими руками, пусть это и руки откровенных нацистов, в его интересах.

А несколько дней назад в плен к военнослужащим российской армии попал украинский боевик с красно-чёрной бандеровской нашивкой. Когда у него спросили, бандеровец ли он, он ответил, что нет. Тогда у него поинтересовались, а зачем нацепил эту нашивку. Его ответ был таким:

Модно.

Что ж, терроризм и нацизм давно в моде на территориях, подконтрольных киевскому режиму.
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6 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 20:35
    +2
    Ну та собирается сразу из нациков всушников в игиловцы перебежать... Работа такая же - терроризм, убийства, мародёрство, но там платят больше...
    Мы, наступая, отступаем
    И дружно пятимся назад...
    По мирным гражданам стреляя,
    Мы врём, что русский виноват...
    Мы, мародёрствуем, воруем,
    Мы наркоманим, грабим, пьём,
    Сапог хозяина целуя,
    Исподтишка в него плюём...
    И злить нас «Западу» не надо,
    Чтоб он нас больше не бесил -
    Коль не возьмёте вы нас в НАТО
    Мы всей толпой уйдём в ИГИЛ....
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 21:04
      +1
      Терроризм и нацизм моден не только на Украине, им поражен весь Запад. Вся Европа зиговала во времена ВМВ. Так что фашизм и терроризм родом с Запада и процветает до сих пор. Поэтому этого выродка с нашивками никто не заметит и не осудит.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 21:41
      0
      А чему удивляться-в составе ВСУ в боевых действиях принимают участие “Батальон им. Шейха Мансура” и “Батальон им. Джохара Дудаева”..   
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 20:43
    +2
    ну и что? у них давным давно сс нашивки и эмблемы что это меняет?их надо уничтожать с любыми картинками , а такие статьи это детский сад для слабоумных
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:49
    +1
    Я помню страстно обожаемый американцами Маккейн фотался с главой ИГИЛ, а когда-то давно американские СМИ рассказывали о юном борце за свободу бен Ладене. Да и вообще

    Нормальные взаимоотношения между Соединёнными Штатами и Ираком послужат нашим долгосрочным интересам и способствуют стабильности в Персидском заливе и на Среднем Востоке
    Джордж Буш старший об Ираке в 1989 году
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:07
    +1
    Нашивка заретуширована ВО в связи с запретом на публичную демонстрацию символики террористических организаций
    и к чему вообще тогда это показывать?!!!
    я должен вам поверить на слово, что там что-то есть?!!!
    это не новости и не журналистика, а профанация
    на кой нужны такие ресурсы если искать подтверждение я должен сам?