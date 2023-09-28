Белоруссия обвинила Польшу в нарушении границы вертолётом польских ВВС

Сегодня в 15.02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15.20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров

Вертолет польских ВВС снова нарушил государственную границу Белоруссии, причем дважды за день. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.Согласно данным объективного контроля, 28 сентября в 15:20 польский вертолет пересек границу Белоруссии, углубившись до полутора километров. Второй раз вертолет нарушил границу в 16:22, углубившись на дальность до 300 метров. Для пресечения нарушения в воздух была поднята авиация дежурных сил, но нарушитель успел уйти на территорию Польши.- говорится в сообщении.Несмотря на наличие подтверждения, Варшава отрицает нарушение госграницы вертолетом, в Минобороны республики утверждают, что все полеты проводились исключительно на собственной территории. Оперативное командование ВС Польши заявило, что ни один вертолет польских ВВС и близко к границе не подлетал, а все обвинения Минска - это провокация. На данный момент Белоруссия устанавливает все обстоятельства случившегося и готовит ноту протеста.Стоит отметить, что это не первый случай нарушения границы Белоруссии польским вертолетом, в начале сентября Ми-24 ВВС Польши пересек границу и ушел вглубь территории на один километр. Несмотря на то, что Польше были предъявлены все доказательства этого, Варшава обвинила Минск во лжи.С большой долей вероятности Польша специально устраивает провокации с целью обвинения Белоруссии в неправомерном применении оружия в случае поражения вертолета.