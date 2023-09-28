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Белоруссия обвинила Польшу в нарушении границы вертолётом польских ВВС

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Белоруссия обвинила Польшу в нарушении границы вертолётом польских ВВС

Вертолет польских ВВС снова нарушил государственную границу Белоруссии, причем дважды за день. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.


Согласно данным объективного контроля, 28 сентября в 15:20 польский вертолет пересек границу Белоруссии, углубившись до полутора километров. Второй раз вертолет нарушил границу в 16:22, углубившись на дальность до 300 метров. Для пресечения нарушения в воздух была поднята авиация дежурных сил, но нарушитель успел уйти на территорию Польши.

Сегодня в 15.02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15.20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров

- говорится в сообщении.

Несмотря на наличие подтверждения, Варшава отрицает нарушение госграницы вертолетом, в Минобороны республики утверждают, что все полеты проводились исключительно на собственной территории. Оперативное командование ВС Польши заявило, что ни один вертолет польских ВВС и близко к границе не подлетал, а все обвинения Минска - это провокация. На данный момент Белоруссия устанавливает все обстоятельства случившегося и готовит ноту протеста.

Стоит отметить, что это не первый случай нарушения границы Белоруссии польским вертолетом, в начале сентября Ми-24 ВВС Польши пересек границу и ушел вглубь территории на один километр. Несмотря на то, что Польше были предъявлены все доказательства этого, Варшава обвинила Минск во лжи.

С большой долей вероятности Польша специально устраивает провокации с целью обвинения Белоруссии в неправомерном применении оружия в случае поражения вертолета.
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:39
    +5
    В случае если польский вертолёт грохнется на территории Белоруссии, Польша будет молчать в тряпочку.Так и белорусы недавно в Польшу залетали на вертолётах на 3 км и ничего.Обменялись нотами и всё.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 20:45
      0
      Гиена она и в Африке гиена, даже если она европейская...
      Шерхан был в Джунглях самым главным -
      Табаки просто был шакал…
      Он за Шерханом своенравным
      Объедки, молча, подбирал…
      Еще он тявкал на соседей
      Скандалы с ними затевал,
      А как по морде кто заедет,
      Шерхана на подмогу звал…
      Тот приходил и разбирался
      Он в Джунглях сеял страх и смерть,
      Но все ж однажды обосрался,
      Когда избил его медведь…
      Избил за то, что к белорусским…
      Он часто зубрам приставал
      Медведь наш был душою русский -
      По-русски тигру в зубы дал…
      Скулит по-прежнему Табаки,
      Ну, а беззубый наш Шерхан,
      Не лезет больше сразу в драку-
      Боится даже обезьян…
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:46
      +1
      В далёких 60ых мы завалили американского разведчика ,так упал он нейтральных водах у Кольского п- ова, а били его в территориальных.Американцы съели наши доказательства молча,упал ваш самолётик в наших терводах - вот обломки. lolСейчас уже такой номер не прокатит.
  2. polinet
    polinet Сегодня, 20:41
    0
    Надо проволоку натянуть с электричеством, глядишь заденет когда снова полетит.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 20:46
      +3
      Цитата: polinet
      Надо проволоку натянуть

      Натянуть... там точно кого-то надо
  3. frruc
    frruc Сегодня, 20:42
    +4
    ..........а все обвинения Минска - это провокация.

    Учитывая, что это уже не первое нарушение в/судном Польши, в следующий раз сбить его, чтобы рухнул на белорусской территории. Вот и будет полякам провокация с дальнейшим продолжением.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 20:42
    +8
    С большой долей вероятности Польша специально устраивает провокации с целью обвинения Белоруссии в неправомерном применении оружия в случае поражения вертолета.

    Больше похоже на то, что НАТО прощупывают радиолокационные посты ПВО ВС РБ.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 20:50
      +6
      AlexGa .......НАТО прощупывают радиолокационные посты ПВО ВС РБ.

      Одно ясно, что эти нарушения гос. границы являются преднамеренными. А проверяют они готовность дежурных сил ПВО и реакцию руководства страны.
  5. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 20:56
    +2
    Не в первый раз, и не в последний раз такое происходит. Провокации случаются постоянно и, на мой взгляд, будут становиться все более агрессивными. Чем больше гиена соберет войск и техники под границей, тем агрессивнее она станет и тем больше захочет укусить. К счастью, отец реагирует спокойно и не поддается на подобные провокации.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:00
    +2
    У Лукашенко рука не дрогнет,скажет валить завалят.У американцев спросите,они наверно помнят инцидент с воздушным шаром.Вроде ребята подлетели на МИ 8 к шарику и из калаша по обшивке - у воздухоплавателей должны быть парашюты - выпрыгнут.Но с парашютами оказалась проблема.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 21:12
      +3
      У американцев спросите,они наверно помнят инцидент с воздушным шаром.

      Да, коллега, про те дела мало кто помнит. Но после этого был только случай с плюшевыми мишками в гродненской области.
  7. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 21:04
    +1
    Это так- подразнить . Залетел на км и сразу назад . Такого даже подстеречь и сбить- себе дороже , асё равно через границу дотянет и там грохнется , а потом вой про ахрессию и варианты последствий . И ничо не докажешь . Если валить , то чтоб в Белоруссии упал . А пока ноты и протесты против решительного отвергания
  8. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 21:08
    +1
    Надо сбить «пшековский» вертолет, над территорией Белоруссии, тогда поляки не откажутся. А, все эти споры, сотрясение воздуха.
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:08
    -1
    углубившись до полутора километров
    а чего не сбили?!
  10. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 21:14
    0
    Нахер эти ноты? Влупили и пусть пшеки пишут ноты.